IND W vs ZIM W: श्री चरणीची भेदक गोलंदाजी; झिम्बाब्वेचा डाव आटोपला, भारतासमोर किती धावांचं लक्ष्य?

INDIA WOMEN VS ZIMBABWE WOMEN: भारत आणि झिम्बाब्वेच्या महिला संघांमध्ये आजपासून तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला सुरुवात झाली आहे. मालिकेतील पहिला सामना वडोदऱ्यातील कोटांबी स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, भारतीय गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी करत झिम्बाब्वेचा डाव ४९.५ षटकांत १९७ धावांवर रोखला. त्यामुळे भारताला हा सामना जिंकण्यासाठी १९८ धावा कराव्या लागणार आहेत..झिम्बाब्वेकडून बेलव्हड बिझाने सर्वाधिक ६२ धावा केल्या. तिने ९२ चेंडूंचा सामना करत पाच चौकार मारले. मिचेल मावुंगाने २३ चेंडूंत २९ धावा केल्या, तर मोडेस्टर मुपाचिक्वाने २५ धावा केल्या. चिपो मुगेरी-तिरिपानोनेही २१ धावांचं योगदान दिलं. मात्र, इतर फलंदाजांना मोठी खेळी करता आली नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Women Cricket: महिला क्रिकेटमध्ये केदार जाधव अकादमीचा 'सुपर' शो! वेंगसरकर अकादमीला नमवून पटकावले विजेतेपद.भारताकडून श्री चरणीने सर्वाधिक चार विकेट्स घेतल्या. तिने १० षटकांत केवळ २३ धावा देत झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांना अडचणीत आणलं. क्रांती गौडनेही तीन विकेट्स घेतल्या. तिने १० षटकांत ४२ धावा दिल्या..दीप्ती शर्माने दोन विकेट्स घेतल्या, तर शेफाली वर्माने एक विकेट मिळवली. भारतीय गोलंदाजांनी नियमित अंतराने विकेट्स घेतल्यामुळे झिम्बाब्वेला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही..IND A vs NZ A मालिका शनिवारपासून, दुसरी ट्वेंटी-२० मॅचही उद्याच... मग कसोटी कोणत्या चॅनेलवर पाहाल? किती वाजता मॅच सुरू होणार? .या सामन्यात भारतीय संघाकडून जिंतिमणि कलिताने वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. टी-२० मालिकेनंतर आता वनडे मालिकेतही तिला खेळण्याची संधी मिळाली आहे. झिम्बाब्वेला १९७ धावांवर रोखल्यानंतर भारतीय संघ हा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेण्याच्या प्रयत्नात असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.