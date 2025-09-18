INDA vs AUSA: ध्रुव जुरेलचं वादळी शतक, ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांना चोपले! वेस्ट इंडिज मालिकेपूर्वी गंभीरला विचार करण्यास भाग पाडले

IND A vs AUS A live score update today: भारताच्या कसोटी संघात स्थान मजबूत करण्यासाठी युवा खेळाडू जोरदार प्रयत्न करताना दिसत आहेत. भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ या सामन्यात त्यांना चांगलं व्यासपीठ दिलं आहे. या संधीचं सोनं करताना एन जगदीशन, अभिमन्यू इश्वरन, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल व ध्रुव जुरेल यांनी चांगली छाप पाडली आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर रिषभ पंतच्या उपस्थितीमुळे फक्त एक कसोटी खेळण्याची संधी मिळालेल्या ध्रुवने ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांची धुलाई करून शतक झळकावले. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठीच्या संघ निवडीपूर्वी हे शतक महत्त्वाचे ठरणार आहे..ऑस्ट्रेलियाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला. सॅम कॉन्स्टास व जोश फिलिप्पे यांनी शतकी खेळी करून भारतीय गोलंदाजांना जेरीस आणले. प्रत्युत्तरात अभिमन्यू ( ४४) व जगदीशन यांनी ८८ धावांची सलामी दिली. जगदीशन व साई सुदर्शन यांनी चांगला खेळ करताना डाव सावरला. जगदीशन ६४ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर सुदर्शन व देवदत्त पडिक्कल ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. .IND A vs AUS A : श्रेयस अय्यरने संधी गमावली, वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी निवड अवघड; सुदर्शन, जगदीशन यांची फिफ्टी, तरीही भारत अडचणीत.देवदत्त व सुदर्शन यांची १३८ चेंडूंत ७६ धावांची भागीदारी कूपर कोनोलीने तोडली. सुदर्शन १२४ चेंडूंत १० चौकारांसह ७३ धावांवर बाद झाला. कर्णधार श्रेयस अय्यरकडून खूप अपेक्षा होत्या, पंरतु त्याला फक्त ८ धावा करता आल्या. पण, ध्रुव जुरेलने सातत्य दाखवले. तो देवदत्तसह मैदानावर उभा राहिला आणि आक्रमक खेळ करून १२२ चेंडूंत शतक पूर्ण केले. .४ बाद २२२ धावांवरून ध्रुव व देवदत्त यांनी भारताला ४०० पार पोहोचवले आहे. भारताच्या १०१ षटकांत ४ बाद ४०१ धावा झाल्या आहेत आणि ते आणखी १३० धावांनी मागे आहेत. ध्रुवने १२४ चेंडूंत १० चौकार व ४ षटकारांच्या मदतीने नाबाद ११२ धावांची खेळी केली आहे. देवदत्त १७६ चेंडूंत ८६ धावांवर खेळतोय.. तोही शतकाच्या उंबरठ्यावर आहे. .ध्रुव जुरेलने इंग्लंड दौऱ्यावरील दोन सराव सामन्यात इंग्लंड लायन्सविरुद्ध ९४, नाबाद ५३, ५२ व २८ धावा केल्या होत्या. त्यानंतरही त्याला मुख्य संघात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नाही. रिषभ पंतला चौथ्या कसोटीत दुखापत झाली आणि ध्रुव बदली खेळाडू म्हणून फक्त यष्टीरक्षणासाठी मैदानावर उतरला. पाचव्या कसोटीपूर्वी रिषभने माघार घेतली आणि ध्रुवला संधी मिळाली. त्यात त्याने १९ व ३४ धावांची खेळी केली. .RCB चा फलंदाज Unstoppable ! १४ चेंडूंत ६४ धावा कुटून संघाला मिळवून दिला दणदणीत विजय; KKR ला होतोय पश्चाताप.रिषभ पंत नुकताच बीसीसीआयच्या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत पुनर्वसनासाठी दाखल झाला आहे. तो तिथे ट्रेनिंग करतोय, परंतु वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत त्याच्या समावेशाबद्दल अजूनही स्पष्टता नाही. अशात ध्रुवने शतक झळकावून त्याचा विचार करण्यास मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला भाग पाडले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.