Cricket

INDA vs AUSA: ध्रुव जुरेलचं वादळी शतक, ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांना चोपले! वेस्ट इंडिज मालिकेपूर्वी गंभीरला विचार करण्यास भाग पाडले

Dhruv Jurel century vs Australia A : भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ या लखनौतील अनौपचारिक कसोटी सामन्यात ध्रुव जुरेलने वादळी शतक ठोकत आपली दावेदारी सांगितली.
Dhruv Jurel smashed a blazing century against Australia A

Dhruv Jurel smashed a blazing century against Australia A

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND A vs AUS A live score update today: भारताच्या कसोटी संघात स्थान मजबूत करण्यासाठी युवा खेळाडू जोरदार प्रयत्न करताना दिसत आहेत. भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ या सामन्यात त्यांना चांगलं व्यासपीठ दिलं आहे. या संधीचं सोनं करताना एन जगदीशन, अभिमन्यू इश्वरन, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल व ध्रुव जुरेल यांनी चांगली छाप पाडली आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर रिषभ पंतच्या उपस्थितीमुळे फक्त एक कसोटी खेळण्याची संधी मिळालेल्या ध्रुवने ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांची धुलाई करून शतक झळकावले. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठीच्या संघ निवडीपूर्वी हे शतक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Rishabh Pant
Cricket News in Marathi
Team India
Gautam Gambhir
ind vs aus
ind vs aus matches
cricket news today
India vs Australia A cricket match
West Indies series preparation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com