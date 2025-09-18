IND A vs AUS A : श्रेयस अय्यरने संधी गमावली, वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी निवड अवघड; सुदर्शन, जगदीशन यांची फिफ्टी, तरीही भारत अडचणीत

ऑस्ट्रेलिया अ संघाने भारत अ विरुद्ध पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला.भारत अ ने ६७ षटकांत ४ बाद २३८ धावा केल्या असून अजून २९४ धावांची गरज आहे.भारतासाठी अभिमन्यू इश्वरन (४४), एन जगदीशन (६४) व साई सुदर्शन (७३) यांनी चांगल्या खेळी केली..India A vs Australia A unofficial Test live score update : भारत अ आणि ऑस्ट्रेलिया अ यांच्यात लखनौ येथे चार दिवसीय सामना सुरू आहे. ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला अन् त्याच्या उत्तरामध्ये भारत अ संघाच्या ६७ षटकांत ४ बाद २३८ धावा झाल्या आहेत. त्यांना अजून २९४ धावा करायच्या आहेत. चार दिवसीय दोन सामन्यांतील हा पहिला सामना आहे आणि या मालिकेत चांगली कामगिरी करून आगामी वेस्ट इंडिज कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघात दावा सांगण्याचा खेळाडूंचा प्रयत्न आहे. या सामन्यात कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष होते, परंतु तो अवघ्या ८ धावा करून माघारी परतला..जोश फिलिप्पे ( नाबाद १२३) व सॅम कॉन्स्टास ( १०९) यांच्या शतकांना कूपर कॉनोली ( ७०) व लिएम स्कॉट ( ८१) यांची साथ मिळाली आणि ऑस्ट्रेलिया अ संघाने पहिला डाव ६ बाद ५३२ धावांवर घोषित केला. हर्ष दुबेने तीन, तर गूरनूर ब्रारने दोन विकेट्स घेतल्या. भारताच्या अभिमन्यू इश्वरन व एन जगदीशन यांनी पहिल्या विकेटसाठी ८८ धावांची भागीदारी करताना चांगली सुरुवात करून दिली..IND A vs AUS A : गौतम गंभीर आता काय करणार? इंग्लंड दौऱ्यावर ज्यांना नव्हती दिली संधी, त्यांची ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दमदार खेळी... .इश्वरन ५८ चेंडूंत ६ चौकारांच्या मदतीने ४४ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर एन जगदीशन व बी साई सुदर्शन यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ४९ धावांची भागीदारी केली. जगदीशन ११३ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारांच्या मदतीने ६४ धावांवर झेलबाद झाला. जगदीशनने यापूर्वीच्या लढतीत ( दुलीप करंडक) १९७ धावांची खेळी करून निवड समितीचे लक्ष वेधले आहे. त्यात या अर्धशतकाने त्याची दावेदारी वाढली आहे..Handshake Controversy Timeline : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची टप्प्याटप्प्याने कशी नाचक्की होत गेली ते वाचा... Andy Pycroft प्रकरण त्यांच्यावरच कसं उलटलं?.साई सुदर्शन व देवदत्त पडिक्कल ही जोडी चांगली जमली होती, पंरतु कूपर कॉनोलीने ऑस्ट्रेलियाला यश मिळवून दिले. सुदर्श १२४ चेंडूंत १० चौकारांसह ७३ धावांवर पायचीत झाला. त्यानंतर आलेल्या श्रेयस अय्यरकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती, परंतु कोरी रोचिसिओलीच्या चेंडूवर पायचीत होऊन तो अवघ्या ८ धावांवर माघारी परतला. भारतीय संघाला २२२ धावांवर चौथा धक्का बसला. पडिक्कल ३१, तर ध्रुव जुरेल १५ धावांवर खेळत आहेत..श्रेयससाठी ही लढत महत्त्वाची आहे. देशांतर्गत स्पर्धेत सातत्यपूर्ण खेळ करूनही त्याला भारतीय संघात अपेक्षित संधी मिळत नाही. इंग्लंड दौऱ्यानंतर आशिया चषक स्पर्धेतही त्याला दुर्लक्षित केले गेले. त्यामुळे आगामी वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेतून पुनरागमाचे त्याचे ध्येय आहे. पण, त्यासाठी त्याला ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या दोन सामन्यांत मोठी खेळी करावी लागेल. तुर्तास तरी पहिल्या डावात तो ८ धावांवर बाद झालाय, परंतु पुढे तो चांगला खेळेल अशी चाहत्यांना अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.