Shreyas Iyer : श्रेयसने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली; वेस्ट इंडिज मालिकेपूर्वी घेतला मोठा निर्णय, भारताच्या संघात जागा नाही

भारत पुढील महिन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटींची मालिका खेळणार आहे.श्रेयस अय्यरला पुनरागमनाची संधी देण्यासाठी त्याला भारत अ संघाचे नेतृत्व सोपवले गेले होते.पहिल्या चारदिवसीय सामन्यात अय्यर फक्त ८ धावा करून अपयशी ठरला. .Shreyas Iyer chances for India vs West Indies Test series : भारतीय संघ पुढील महिन्यात घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहेत. या मालिकेत भारताच्या कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी बरेच खेळाडू जोर लावत आहेत. एन जगदीशन, साई सुदर्शन, अभिमन्यू इश्वरन, देवदत्त पडिक्कल हे खेळाडू दुलीप ट्रॉफी आणि ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या चारदिवसीय सामन्यात मैदान गाजवून निवड समितीचं लक्ष वेधत आहेत. भारत अ संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यरकडे सोपवून निवड समितीने त्याला कसोटी संघात पुनरागमन करण्याची संधी दिली. पण, श्रेयसने स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे..इंग्लंड दौरा आणि आशिया चषक स्पर्धेत भारतीय संघात श्रेयसला स्थान देण्यात न आल्याने टीका झाली होती. संघातील संतुलन लक्षात घेऊन काही निर्णय घ्यावे लागतात, असे तेव्हा निवड समितीकडून सांगण्यात आले. त्यामुळेच श्रेयसला पुन्हा एकदा मैदान गाजवून विंडीज मालिकेतून पुनरागमन करण्याची संधी होती. त्याची भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ या मालिकेसाठी कर्णधारपदी नियुक्तीही केली गेली होती. पण, पहिल्या चार दिवसीय सामन्यात अपयशी ठरलेल्या श्रेयसने दुसऱ्या सामन्यातून माघार घेत सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. .हॅरिस रौफच्या 'मुर्खपणा'ला पत्नीचा फुल सपोर्ट! नेटिझन्स खवळल्यानंतर आली भानावर, लगेच डिलिट केली पोस्ट; नेमकं काय लिहिलं होतं? .आजपासून दुसरी चार दिवसीय लढत सुरू झाली आणि श्रेयसच्या अनुपस्थितीत ध्रुव जुरेल भारत अ संघाचे नेतृत्व करतोय. श्रेयसने माघार का घेतली, याबाबत अद्याप ठोस अशी माहिती नाही, परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार तो लखनौवरून मुंबईला परतला. त्याने दुसऱ्या सामन्यातील अनुपलब्धतेबाबत बीसीसीआयला कळवल्याचे समजतेय..अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्सने आयपीएल २०२५ च्या फायनलपर्यंत धडक मारली होती. आयपीएलच्या त्या पर्वात अय्यरने ६०० हून अधिक धावाही केल्या होत्या. तरीही त्याची आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवड झाली नाही. आता भारत अ संघाच्या दुसऱ्या सामन्यातून माघार घेतल्याने त्याचे विंडीजविरुद्धच्या ( IND vs WI ) मालिकेत खेळणेही अवघड होणार आहे. पहिल्या सामन्यात त्याला ८ धावा करता आल्या होत्या आणि आपला फॉर्म दाखवण्याची त्याला दुसऱ्या सामन्यात संधी होती. पण, आता....Abhishek Sharma Celebration: अरे, तू 'L' दाखवतोस, त्याचा नेमका अर्थ काय? सूर्याच्या प्रश्नावर अभिषेकचं भन्नाट उत्तर; पाकिस्तानला झोंबली मिरची.दरम्यान, ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या सामन्यात लोकेश राहुल व मोहम्मद सिराज यांचे पुनरागमन झाले आहे. भारत अ संघात अभिमन्यू, जगदीशन, साई सुदर्शन, ध्रुव, देवदत्त, नितीश कुमार रेड्डी, आयुष बदोणी, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार व मानव सुथार यांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.