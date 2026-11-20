India A Beat Nepal by 306 Runs: रायझिंग स्टार्स आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत अ संघाने नेपाळविरुद्ध मोठा विजय मिळवला आहे. भारतीय संघाने तब्बल ३०६ धावांनी सामना जिंकत नेपाळला मोठा धक्का दिला. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ३३२ धावांचा डोंगर उभारला होता.या धावांचा पाठलाग करताना भारतीय गोलंदाजांनी नेपाळच्या फलंदाजांना मैदानावर टिकूच दिले नाही. नेपाळचा संपूर्ण संघ अवघ्या २६ धावांत बाद झाला. त्यामुळे भारताने हा सामना एकतर्फी जिंकला. विशेष म्हणजे, नेपाळची अवस्था एका वेळी अवघ्या १ धावेवर ४ विकेट्स अशी झाली होती..३३३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या नेपाळला पहिल्याच षटकात धक्का बसला. हर्षित राणाने अर्जुन कुमालला पायचीत करत भारताला पहिले यश मिळवून दिले. त्यानंतर प्रिन्स यादवने आपल्या पहिल्याच षटकात दीपक आणि बशीर यांना बाद केले. हर्षितने पुढच्याच षटकात कुशल भुर्तेलला माघारी धाडले. त्यामुळे नेपाळची अवस्था सुरुवातीलाच खराब झाली..IND A vs Nepal: सुरुवात खराब, पण शेवट गोड! तिलक वर्मा कुमार कुशाग्राची धडाकेबाज शतके; भारताने उभारला धावांचा डोंगर.त्यानंतरही नेपाळच्या विकेट्स पडण्याचे सत्र सुरूच राहिले. सातव्या षटकात राशिद खान बाद झाला. त्यानंतर प्रिन्स यादवने पवनला माघारी धाडले, तर हर्षित राणाने लोकेशला बाद केले. दहाव्या षटकात प्रिन्स यादवने सलग दोन चेंडूंवर प्रतीश आणि संदीप यांना बाद केले. मात्र, त्याला हॅट्ट्रिक पूर्ण करता आली नाही..प्रिन्स यादवने आपल्या भेदक गोलंदाजीने नेपाळच्या फलंदाजीचे कंबरडे मोडले. त्याने एकूण ५ विकेट्स घेतल्या. तर हर्षित राणाने ४ विकेट्स मिळवल्या. शाहबाज अहमदने नंदन यादवला बाद करत नेपाळचा डाव संपवला..भारतीय गोलंदाजांसमोर नेपाळच्या फलंदाजांना फार काळ मैदानावर टिकता आले नाही. संघातील एकाही फलंदाजाला दुहेरी धावसंख्या गाठता आली नाही. पाच फलंदाजांना तर खातेही उघडता आले नाही. पवन आणि राशिद यांनी सर्वाधिक धावा केल्या. मात्र, त्यांनाही संघाला मोठ्या संकटातून बाहेर काढता आले नाही..Vaibhav Sooryavanshi Match : वैभव सूर्यवंशी कल्ला करणार, तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली वन डे खेळणार; जाणून घ्या सामना कधी, कुठे, किती वाजता Live पाहता येणार.अशा प्रकारे भारत अ संघाने नेपाळचा डाव अवघ्या २६ धावांत गुंडाळला आणि ३०६ धावांनी मोठा विजय मिळवला. यापूर्वी प्रथम फलंदाजी करताना कर्णधार तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र यांनी शतके झळकावली होती. तिलकने १०७, तर कुशाग्राने ११७ धावा केल्या होत्या. या दोघांच्या खेळीमुळे भारताला ३३२ धावांचा टप्पा गाठता आला आणि त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनीही आपली कामगिरी चोख बजावली.