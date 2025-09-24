IND A vs AUS A: ५ बाद ७५ ! KL Rahul सह IND vs WI मालिकेसाठी सज्ज असणारे फलंदाज अपयशी; टीम इंडिया अडचणीत

भारत अ संघ ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध दुसऱ्या डावात ५ बाद ७५ धावांवर गडगडला.KL राहुलसह स्टार फलंदाज विंडीज मालिकेसाठी सज्ज होण्यासाठी अपयशी ठरले.मानव सुतारने १०७ धावांत ५ विकेट्स घेत ऑस्ट्रेलियाला दणके दिले होते. .India A collapses to 5 wickets down for 75 against Australia A : वेस्ट इंडिज संघाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी भारत अ संघाकडून खेळणाऱ्या स्टार फलंदाजांना अपयश आले. लोकेश राहुल ( KL Rahul) सह विंडीज मालिकेसाठी भारताच्या कसोटी संघात जागा पटकावू पाहणारे सर्वच अपयशी ठरले आणि त्यामुळे निवड समितीची डोकेदुखी वाढली आहे. ऑस्ट्रेलिया अ संघाच्या पहिल्या डावातील ४२० धावांचा पाठलाग करताना भारत अ संघाने ७५ धावांवर निम्मा संघ गमावला आहे. .भारताच्या मानव सुतारने १०७ धावांत ५ विकेट्स घेताना ऑस्ट्रेलियाला दणके दिले होते. पण, मोहम्मद सिराज व प्रसिद्ध कृष्णा हे अनुभवी गोलंदाज असूनही ऑस्ट्रेलियाच्या नव्या दमाच्या फलंदाजांना रोखू शकले नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या जॅक एडवर्ड्सने ८८ धावांची खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाच्या तळाच्या ३ फलंदाजांना संघाची धावसंख्या ८ बाद २७४ धावांवरून ४२० धावांपर्यंत पोहोचवली. .IND U19 vs AUS U19: ११ चेंडूंत ५६ धावा! वैभव सूर्यवंशीची ऑस्ट्रेलियात वादळी फटकेबाजी, विहान मल्होत्रासह कागारूंना दिला चोप.दहाव्या क्रमांकावर आलेला टॉड मर्फी ( ७६ ) हा दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. कर्णधार नॅथन मॅकस्वीनी ( ७४) व सलामीवीर सॅम कॉन्स्टास ( ४९) यांनीही चांगला खेळ केला. यष्टीरक्षक जॉश फिलिप्पे ( ३९ ) व हेन्नी थॉर्टन ( नाबाद ३२) यांचेही योगदान महत्त्वाचे ठरले. सुतार सोडला गुरनूर ब्रारने तीन विकेट्स घेतल्या..लोकेश राहुल या कसोटीत खेळतोय आणि त्याला ११ धावांवर विल सदरलँडने माघारी परतले. देवदत्त पडिक्कल ( १) , ध्रुव जुरेल ( १) व नितीश कुमार रेड्डी ( १) हे एकेरी धावेवर माघारी परतले. फलंदाजीत दमदार कामगिरी करून दाखवणाऱ्या हेन्रीने तीन विकेट्स घेतल्या. बी साई सुदर्शन एकटा खिंड लढवतोय आणि त्याच्यासोबतीला आता आयुष बदोनी उभा आहे. भारताने ७५ धावांवर ५ विकेट्स गमावल्या..IND vs BAN Live : लाचार पाकिस्तान! इच्छा नसताना भारताच्या विजयासाठी प्रार्थना करावी लागणार; भावाशी करणार गद्दारी.हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताच्या ५ बाद ९३ धावा झाल्या होत्या आणि ते अजूनही ३२८ धावांनी पिछाडीवर आहेत. साई सुदर्शन १८ व आयुष ८ धावांवर खेळतोय. हेन्रीसह विल सदरलँड व टॉड मर्फी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.