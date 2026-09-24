IND A vs AUS A, 1st Test: शेवटच्या दिवशी विजयासाठी थरार! भारतीय गोलंदाज ऑस्ट्रेलियाला रोखणार? जाणून घ्या समीकरण

India A vs Australia A, 1st Test, Day 3: ऑस्ट्रेलिया अ संघ सध्या भारत दौऱ्यावर असून भारत अ संघाविरुद्ध पुदुचेरी येथे पहिला कसोटी सामना (चार दिवसीय सामना) खेळत आहे. तिसऱ्या दिवसानंतर (२४ सप्टेंबर) हा सामना अत्यंत रोमांचक वळणावर आला आहे. या सामन्यात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी गोलंदाजांचा वर्चस्व दिसून आलं आहे. आता चौथ्या आणि शेवटच्या दिवशी विजयासाठी भारताला ८ विकेट्सची गरज आहे, तर ऑस्ट्रेलियाला ३०८ धावांची गरज आहे. .IND A vs AUS A: मुंबईच्या 'त्रिमूर्ती'समोर ऑस्ट्रेलियाची फलंदाजी गडगडली! भारताला मिळाली १६३ धावांची आघाडी.दुसऱ्या दिवस अखेर भारताने ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा डाव १७१ धावांवर संपवत १६३ धावांची मोठी आघाडी घेतली होती. त्यामुळे तिसऱ्या दिवशी भारताचा संघ दुसऱ्या डावातील फलंदाजीसाठी उतरला होता. मात्र सलामीवीर अमन मोखाडे ९ धावांवर पायचीत झाला. त्याला ब्रेंड डॉगेटने माघारी धाडले. पण नंतर साई सुदर्शनला कर्णधार देवदत्त पडिक्कलची साथ मिळाली. या दोघांनी अर्धशतकी भागीदारी करत डाव पुढे नेला. त्यांची भागीदारी रंगली असतानाच मात्र टॉड मर्फीने साई सुदर्शनला ३९ धावांवर पायचीत केले..त्यानंतर भारताने शेख राशिद (०) आणि यश राठोड (१२) यांच्या विकेट्स झटपट गमावल्या. पण नंतर पडिक्कलला पहिल्या डावात शतक केलेल्या कुमार कुशाग्रची साथ मिळाली. पडिक्कलने अर्धशतकही केले. त्यामुळे भारताने १५१ धावांचा टप्पा पार केला. मात्र ही जोटी लियाम स्कॉटने पडिक्कलला ५९ धावांवर पायचीत करत तोडली. यानंतर मात्र भारताने अवघ्या ४८ धावांत उरलेल्या ५ विकेट्स गमावल्या. डॉगेट आणि मर्फी यांच्या माऱ्यासमोर तनुष कोटीयन (८), शम्स मुलानी (१), अंशुल कंबोज (१) आणि तुषार देशपांडे (०) हे टिकू शकले नाहीत. प्रफुल हिंगे शेवटी ४ धावांवर धावबाद झाला आणि भारताचा डाव संपला. एकटा कुशाग्र या विकेट्स जात असताना दुसरी बाजू सांभाळत होता. तो ५९ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ४६ धावांवर नाबाद राहिला. भारताने ५७.४ षटकात सर्वबाद १९९ धावा केल्या..पण, भारताकडे १६३ धावांची आघाडी असल्याने भारताने ऑस्ट्रेलियासमोर ३६३ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाने दुसऱ्याच षटकात सलामीवीर कॅम्बबेल केल्लावेची विकेट गमावली. त्याला शून्य धावेवर तुषार देशपांडेने पायचीत केले. पण त्यानंतर सॅम कॉन्स्टास आणि नॅथन मॅकस्विनी डाव सावरत होता. परंतु, १९ व्या षटकात कॉन्स्टासला २० धावांवर तनुष कोटियनने पायचीत केले. पण नंतर दिवस संपेपर्यंत विकेट्स गेल्या नाही. ऑस्ट्रेलियाने तिसऱ्या दिवस अखेर २३ षटकात २ बाद ५५ धावा केल्या आहेत. ते अद्याक ३०८ धावा मागे आहेत..IND vs WI: विराट कोहली ODI मालिकेसाठी भारतात पोहचला, विमानतळावरील Video Viral; जाणून घ्या सामन्यांचे वेळापत्रक.या सामन्यात भारताने पहिल्या डावात ३३४ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव १७१ धावांवर संपला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.