IND A vs AUS A: मुंबईच्या 'त्रिमूर्ती'समोर ऑस्ट्रेलियाची फलंदाजी गडगडली! भारताला मिळाली १६३ धावांची आघाडी

India A vs Australia A, 1st Unofficial Test: ऑस्ट्रेलिया अ संघ सध्या भारत दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतीय अ संघाने वर्चस्व ठेवले आहे. पुदुचेरी येथे सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात (चार दिवसीय सामना) दुसऱ्या दिवस अखेर देवदत्त पडिक्कलच्या नेतृत्वातील भारताने १६३ धावांची आघाडी घेतली आहे. दुसऱ्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी दमदार कामगिरी केली, त्यातही शम्स मुलानी (Shams Mulani), तुषार देशपांडे (Tushar Deshpande), प्रफुल हिंगे (Praful Hinge) यांनी लक्ष वेधले. .IND vs AUS, U19 ODI: कर्णधाराचं शतक, सेहवागची फटकेबाजी; द्रविडला विश्रांती अन् युवा भारताचा ऑस्ट्रेलियाला व्हाईटवॉश.या सामन्यात भारताने दुसऱ्या दिवशी पहिल्या डावातील ५ बाद २५७ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली होती. भारताकडून तनुष कोटियनने (Tanush Kotian) ६८ धावांपासून आणि शम्स मुलानीने १० धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. पण तनुष लगेचच बाद झाला. त्याला ब्रेंडन डॉगेटने १३८ चेंडूत ६९ धावांवर असताना बाद केले. त्यामुळे पहिल्या दिवशी ८२ धावांवर रिटायर्ड हर्ट झालेला कुमार कुशाग्र पुन्हा फलंदाजीला आला. कुमार आणि शम्स मुलानी यांनी डाव पुढे नेला. मात्र मुलानीला १८ धावांवर टॉड मर्फीच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षक फिलिपने झेल घेत बाद केले. पण नंतर अंशुल कंबोजने कुमारला साथ दिली. परंतु अंशुलही २३ धावांवर बाद झाला. पण तरी कुमार चांगला खेळत होता. त्याने शतकही पूर्ण केले. मात्र त्याला अखेर ११५ व्या षटकात कोरी रोचिसिओलीने त्रिफळाचीत केले. कुमारने २४० चेंडूत १२ चौकारांसह ११३ धावांची खेळी केली. शेवटी तुषार देशपांडेलाही मर्फीने बाद करत भारताचा डाव ११७.३ षटकात ३३४ धावांवर संपवला..या डावात भारताकडून पहिल्या डावात साई सुदर्शनने ५७ धावांची खेळी केली होती. पण अमन मोखाडे (६), कर्णधार देवदत्त पडिक्कल (३), शेख राशिद (१६) आणि यश राठोड (१) हे स्वस्तात बाद झाले होते.या डावात ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना कोरी रोचिसिओलीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. टॉड मर्फीने ३ विकेट्स घेतल्या. ब्रेंडन डॉगेट, फर्गस ओ'नील आणि लियाम स्कॉट यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा संघ पहिल्या डावात फलंदाजीसाठी उतरला. ऑस्ट्रेलियाकडून सॅम कॉन्स्टास आणि कॅम्पबेल केल्लावे यांनी डावाची सुरुवात केली. पण ९ व्या षटकात केल्लावे याला अंशुल कंबोजने २ धावांवर पायचीत केले. त्यानंतर लगेचच १४ व्या षटकात प्रफुल हिंगेने अफलातून यॉर्कर टाकून नॅथन मॅकस्विनीला शून्यावर त्रिफळाचीत केले. मॅकस्विनीने १७ चेंडू खेळले, पण त्याला भोपळाही फोडता आला नाही. कर्णधार पीटर हँड्सकॉम्बला ८ धावांवरच शम्स मुलानीने त्रिफळाचीत केले. तरी एका बाजूने सॅम कॉन्स्टास संयमी खेळ करत होता. पण अखेर त्याचा अडथळा २२व्या षटकात तुषार देशपांडेने पायचीत करत दूर केला. कॉन्स्टासने ७६ चेंडूत २५ धावा केल्या..IND A vs AUS A: CSK चा माजी स्टार खेळाडू आता भारतीय संघाचा हेड कोच! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऋतुराज-पडिक्कलच्या संघांना देणार ट्रेनिंग.यानंतर जेसन संघा आणि यष्टीरक्षक फलंदाज जोश फिलिप यांनी ४५ धावांची भागीदारी करताना डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, फिलिपला ३२ व्या षटकात तनुष कोटियनने १४ धावांवर बाद केले. ४१ व्या षटकात लियाम स्कॉटला शम्स मुलानीने २६ धावांवर बाद केले. तरी संघा चांगला खेळत होता, तो अर्धशतक करेल, असं वाटत होतं. पण त्याला शम्स मुलानीने तनुष कोटियनच्या हातून ४३ व्या षटकात झेलबाद केले. संघाने ६४ चेंडूत ४६ धावा केल्या. फर्गस ओ'नीलला तुषार देशपांडेने १३ धावांवर त्रिफळाचीत केले, तर मुलानीने टॉड मर्फीला १२ धावांवर आणि ब्रेंडन डॉगेटला कोटियनने १३ धावांवर बाद केले आणि ऑस्ट्रेलियाचा डाव संपवला..या डावात भारताकडून गोलंदाजी करताना शम्स मुलानीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच तनुष कोटियन आणि तुषार देशपांडे यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. विशेष म्हणजे हे तिघेही देशांतर्गत क्रिकेट मुंबईकडून खेळतात. विदर्भाच्या प्रफुल हिंगेने १ विकेट घेतली आणि अंशुल कंबोजने १ विकेट घेतली.ऑस्ट्रेलियाचा डाव ५५.३ षटकात १७१ धावांवरच आटोपला. त्यामुळे भारताला १६३ धावांची आघाडी मिळाली. ऑस्ट्रेलियाचा डाव संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवसाचा खेळही संपला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.