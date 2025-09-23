IND A vs AUS A Test: सिराज-कृष्णाने निराश केलं, पण २३ वर्षीय गोलंदाजांनं मारला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 'पंजा'; विकेट्सचं शतकही पूर्ण

भारतीय अ संघाच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात मानव सुतारने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या दिवशी ५ विकेट्स घेतल्या. या सामन्यात श्रेयस अय्यरच्या अनुपस्थितीत ध्रुव जुरेल कर्णधारपद सांभाळत आहे. ऑस्ट्रेलिया अ संघाने ८४ षटकात ९ बाद ३५० धावा केल्या..भारतीय अ संघाचा ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना मंगळवारपासून (२३ सप्टेंबर) लखनौमध्ये सुरू झाला आहे. या सामन्याच्या सुरुवातीलाच भारताला मोठा धक्का बसला. भारतीय अ संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने अचानक सामन्यातून माघार घेतली. त्यामुळे या सामन्यात ध्रुव जुरेल कर्णधारपद सांभाळत आहे. पण असे असले तरी पहिला दिवस भारताच्या २३ वर्षीय अष्टपैलू मानव सुतारने गाजवला आहे. त्याने पहिल्याच दिवशी त्याच्या गोलंदाजीने प्रभावित केले असून ५ विकेट्स घेतल्या. मात्र, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा फार खास काही करू शकले नाही..IND A vs AUS A: ऑसी फलंदाजाचे दमदार शतक, २२ चेंडूंत ९६ धावांचा पाऊस! सातव्या क्रमांकावर येऊन भारतीय गोलंदाजांना धुतले.भारताने नाणेफेक जिंकून ऑस्ट्रेलियाला प्रथम फलंदाजीला बोलावले होते. प्रसिद्ध कृष्णाने सलामीवीर कॅम्पबेल केल्लावेला ९ धावांवरच चौथ्या षटकात बाद करत भारताला चांगली सुरुवात मिळवून दिली होती. मात्र नंतर सलामीवीर सॅम कोन्स्टासला कर्णधार नॅथन मॅकस्विनीची साथ मिळाली. त्यांच्यात ८६ धावांची भागीदारी झाली. अखेर कॉन्स्टासला मोहम्मद सिराजने बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्याचा ४९ धावांवर ध्रुव जुरेलने झेल घेतला. पण त्यानंतरही ऑलिव्हर पीकने मॅकस्विनीला साथ दिली होती. त्यांनीही ४६ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान मॅकस्विनीने अर्धशतक केले..४५ व्या षटकात पीकला मानव सुतारने २८ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यानेच कुपर कनोलीलाही शून्यावर माघारी धाडले. तरी जोश फिलिपने नंतर येऊन फटकेबाजी केली. त्यामुळे त्याची आणि मॅकस्विनीची ५२ धावांची भागीदारी झाली. मात्र शेवटी ५६ व्या षटकात मॅकस्विनीला गुरनूर ब्रारने बाद केले. मॅकस्विनीने १६२ चेंडूत १० चौकारांसह ७४ धावांची खेळी केली. त्याच्यानंतर ५९ व्या षटकात आक्रमक खेळणाऱ्या फिलिपला मानवने आपल्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. त्याने ३३ चेंडूत ३९ धावांची खेळी केली..मात्र जॅक एडवर्ड्सने नंतर फटकेबाजी केली. त्याला दुसऱ्या बाजूने विल सदरलँडने साथ दिली होती. पण त्यालाही मानवने बाद करत ही जोडी तोडली. मानवने कोरे रोचीचिओलीलाही बाद केले. मात्र एडवर्ड्स आक्रमक खेळतच होता. त्याला टॉड मर्फीने साथ दिल्याने अखेर ऑस्ट्रेलियाने ३०० धावांचा टप्पा पार केलाच. त्यांच्यात ५५ धावांची भागीदारी झाली होती. पण ही जोडी तोडण्याचं काम अखेर गुरनूर ब्रारने केले. त्याने एडवर्ड्सला बाद केले. एडवर्ड्सने ७८ चेंडूत ११ चौकार आणि १ षटकारासह ८८ धावांची खेळी केली. यानंतर ८४ व्या षटकानंतर दिवसाचा खेळ संपला. पहिल्या दिवशी ऑस्ट्रेलिया अ संघाने ८४ षटकात ९ बाद ३५० धावा केल्या आहेत..INDA vs AUSA : चॅलेंज देणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन फलंदाजाला Mohammed Siraj ने ४९ धावांवर बाद केले; KL Rahul संघात असताना ध्रुव जुरेलला कॅप्टनपदी पाहून सारे चक्रावले.भारताकडून गोलंदाजी करताना मानव सुतारने २८ षटके गोलंदाजी करताना ९३ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५ विकेट्स घेण्याची ही पाचवी वेळ आहे. तसेच त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १०० विकेट्सही पूर्ण केल्या आहेत. त्याच्याशिवाय गुरनूर ब्रारने २ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..FAQs१. मानव सुतारने किती विकेट्स घेतल्या?(How many wickets did Manav Suthar take?)➤ मानव सुतारने ५ विकेट्स घेतल्या.२. भारत अ संघाचे कर्णधार कोण आहेत?(Who is the captain of India A in this match?)➤ ध्रुव जुरेलने कर्णधारपद सांभाळले.३. दिवसाअखेरीस ऑस्ट्रेलिया अ संघाची धावसंख्या किती होती?(What was Australia A’s score at stumps on Day 1?)➤ ९ बाद ३५० धावा.४. मानव सुतारने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये कोणता महत्त्वाचा टप्पा गाठला?(What milestone did Manav Sutar achieve in first-class cricket?)➤ त्याने १०० विकेट्स पूर्ण केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.