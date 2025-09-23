Cricket

IND A vs AUS A Test: सिराज-कृष्णाने निराश केलं, पण २३ वर्षीय गोलंदाजांनं मारला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 'पंजा'; विकेट्सचं शतकही पूर्ण

Manav Suthar’s Five-Wicket Haul: भारतीय अ संघाचा ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध २३ वर्षीय मानव सुतारने ५ विकेट्स घेत पहिल दिवस गाजवला. मात्र मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्याकडून निराशा झाली.
Manav Suthar | IND A vs AUS A

Manav Suthar | IND A vs AUS A

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय अ संघाच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात मानव सुतारने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या दिवशी ५ विकेट्स घेतल्या.

  • या सामन्यात श्रेयस अय्यरच्या अनुपस्थितीत ध्रुव जुरेल कर्णधारपद सांभाळत आहे.

  • ऑस्ट्रेलिया अ संघाने ८४ षटकात ९ बाद ३५० धावा केल्या.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Mohammed Siraj
prasidh krishna
ind vs aus
test cricket
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com