IND A vs AUS A : ऑस्ट्रेलियन अंपायर रडके! आधी चेंडू छेडछाडीचा आरोप अन् आता भारतीय गोलंदाजांवर अन्याय

India A players in scanner again for ball-related incident: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असेलल्या भारतीय अ संघावर पहिल्या चार दिवसीय सामन्यात चेंडू छेडछाडीचा आरोप झाला होता. त्यानंतर आता दुसऱ्या सामन्यातही भारतीय संघाबाबत चेंडूची समस्या झाल्याचे दिसून आले.