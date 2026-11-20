When and where to watch India A vs Nepal live in India? रायझिंग स्टार्स आशियाई क्रिकेट करंडकातील भारत अ संघाचा सलामीचा सामना शुक्रवारी नेपाळशी होणार आहे. भारत अ संघामध्ये एकापेक्षा एक असे दर्जेदार खेळाडू असल्यामुळे या लढतीत या संघाचेच पारडे जड असणार आहे, मात्र वैभव सूर्यवंशी व अभिषेक शर्मा या दोन सलामीवीरांकडे वन डे क्रिकेटमध्ये ठसा उमटवण्याची सुवर्णसंधी असणार आहे. या स्पर्धेमध्ये १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या फलंदाजीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. त्याने १९ वर्षांखालील व अ संघामधून खेळताना आपली चमक दाखवलेली आहे. .सध्या भारतामध्ये सुरू असलेल्या सय्यद मुश्ताक अली या राष्ट्रीय ट्वेंटी-२० स्पर्धेमध्ये बिहार संघाचे नेतृत्वही त्याच्याकडे सोपवण्यात आले होते. यामुळे वैभवकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. तिलक वर्मा याच्याकडे भारत अ संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. त्याच्याकडेही ट्वेंटी-२० प्रकारातील फलंदाज म्हणून बघितले जाते. यामुळे तिलक वर्मालाही चुणूक दाखवावी लागणार आहे. रिंकू सिंग याच्यावर भारताच्या ट्वेंटी-२० संघामधून स्थान गमावण्याची आपत्ती ओढवली, मात्र त्याला रायझिंग स्टार्स आशियाई करंडकात संधी देण्यात आलेली आहे. याच संधीचे त्याने सोने करायला हवे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.SuryaKumar Yadav Post: सूर्यकुमारची रात्री सोशल मीडियावर पोस्ट! जय शाह, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर यांचे मानले आभार; नेमकं काय म्हणाला?.भारत 'अ' संघात अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंग, शहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा आणि प्रिन्स यादव या तगड्या खेळाडूंचा समावेश आहे. रिंकू २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा सदस्य होता, तर हर्षित हा २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्ऱॉफी विजेत्या संघात होता. रजत पाटीदारही भारत अ संघात होता, परंतु त्याने स्पर्धेतून माघार घेतली. ( Asia Cup Rising Stars 2026 Schedule: व्हा सज्ज... वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा यांचा धुमाकूळ; पाकिस्तान भिडणार, जाणून घ्या वेळापत्रक).India A vs Nepal telecast and live streamingभारत 'अ' विरुद्ध नेपाळ सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Sony Sports Network वर होईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजल्यापासून SonyLIV ॲपवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल.भारताचा संघ - तिलक वर्मा ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, रिंकू सिंग, कुमार कुशाग्रा, शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, प्रभसिमरन सिंग, अर्शद खान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.