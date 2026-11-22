How Did Vaibhav Suryavanshi Lose His Wicket?: पाकिस्तानने दिलेल्या ३१४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारत अ संघाची सुरुवात अडखळत झाली आहे. सर्वांचं लक्ष लागलेल्या वैभव सूर्यवंशीला मोठी खेळी करता आली नाही. अवघ्या ११ धावा करून तो माघारी परतला. त्यानंतर आयुष बडोनीही खाते न उघडताच बाद झाल्याने भारताची सुरुवात अडचणीची झाली आहे. ६ षटकांनंतर भारताच्या २८ धावा झाल्या असून दोन विकेट्स गमावल्या आहेत..वैभव सूर्यवंशीकडून या सामन्यात मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती. मात्र, १३ चेंडूंचा सामना करत २ चौकारांसह ११ धावा केल्यानंतर तो बाद झाला. मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात त्याने विकेट गमावली. पाकिस्तानचा कर्णधार अब्दुल समदने त्याचा झेल पकडला. ३.३ षटकांत २५ धावांवर भारताला पहिला धक्का बसला..Asia Cup Rising Stars 2026 Schedule: व्हा सज्ज... वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा यांचा धुमाकूळ; पाकिस्तान भिडणार, जाणून घ्या वेळापत्रक, Live कुठे पाहता येणार.त्यानंतर आयुष बडोनी मैदानात आला, पण त्यालाही फार काळ टिकता आलं नाही. अली रझाने त्याला अवघ्या ४ चेंडूंमध्ये शून्यावर बाद केलं. त्यामुळे भारताची अवस्था २८ धावांवर २ विकेट्स अशी झाली. भारताला आता उर्वरित फलंदाजांकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. ३१४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाला अजून २८३ धावा करायच्या आहेत..तत्पूर्वी, नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्तानने ४९.२ षटकांत सर्व विकेट्स गमावत ३१३ धावा केल्या. हसन नवाजने ८२ चेंडूंमध्ये ७९ धावा, तर माझ सदाकतने ६३ चेंडूंमध्ये ५९ धावा केल्या. फरहान युसूफनेही ४८ चेंडूंमध्ये ५६ धावांची खेळी केली..IND A vs PAK A: भारत-पाकिस्तान सामन्यात रंगला धावांचा थरार! पाकिस्तानी फलंदाजांनी गाजवलं मैदान, भारतीय गोलंदाजांनी अखेर आवरला डाव.भारताकडून विप्रज निगम, सूर्यांश शेडगे, प्रिन्स यादव आणि हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. आता भारत हा सामना जिंकून पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देणार का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.