India's Probable Playing XI Against Pakistan A: एसीसी मेन्स आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ स्पर्धेत भारतीय अ संघाने आपल्या पहिल्याच सामन्यात नेपाळचा ३०६ धावांनी पराभव केला. नेपाळने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. मात्र, वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा हे दोन्ही सलामीवीर लवकर बाद झाले. एके काळी भारतीय संघ अडचणीत असताना कर्णधार तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र यांनी शतके झळकावत संघाला संकटातून बाहेर काढले..या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकांत ९ बाद ३३२ धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरात नेपाळचा संघ अवघ्या २६ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे भारताने स्पर्धेची सुरुवात मोठ्या विजयाने केली. या सामन्यात तिलकने १०७, तर कुशाग्रने ११७ धावा केल्या. दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी २०६ धावांची भागीदारी केली. गोलंदाजीत प्रिन्स यादवने पाच, तर हर्षित राणाने चार विकेट घेतल्या. कुशाग्रला सामनावीर पुरस्कार मिळाला..IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामना रंगणार, वैभव सूर्यवंशी मैदानात उतरणार; सामना कधी, कुठे, किती वाजता अन् Live कुठे पाहता येणार?.आता भारतीय अ संघासमोर पाकिस्तान शाहीन्सचे आव्हान असणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा सामना रविवारी (२२ नोव्हेंबर) होणार आहे. त्यामुळे या सामन्याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. नेपाळविरुद्ध मोठा विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्धही आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात असेल..भारताच्या संभाव्य प्लेइंग इलेव्हनमध्ये अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांना सलामीला संधी मिळू शकते. त्यानंतर आयुष बडोनी, कर्णधार तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र हे मधल्या फळीत खेळू शकतात. रिंकू सिंग आणि सूर्यांश शेडगे यांच्यावर अखेरच्या षटकांत धावा करण्याची जबाबदारी असेल. गोलंदाजीत हर्षित राणा आणि प्रिन्स यादव यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल. त्यांना शाहबाज अहमद आणि विप्रज निगम यांची साथ मिळू शकते..भारत पाकिस्तान सामना कुठे पाहता येणार?भारत अ आणि पाकिस्तान शाहीन्स यांच्यातील सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता सुरू होईल. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Sony Sports Network वर पाहता येईल, तर ऑनलाइन लाइव्ह स्ट्रीमिंग SonyLIV ॲपवर उपलब्ध असेल..Pakistan Cricket: बाबर आझमला मोठा धक्का! रिझवान-इमामचा पत्ता कट, PCB ने बदलली कॉन्ट्रॅक्टची पद्धत; ३८ खेळाडूंची नवी यादी जाहीर.भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कर्णधार), कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा आणि प्रिन्स यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.