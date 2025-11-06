Cricket

India A vs South Africa A: सिराज, राहुल, बावुमाचा कसोटीसाठी सराव; भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ यांच्यात आजपासून चारदिवसीय सामना

Siraj, Rahul, and Kuldeep Fine-Tune Skills for Test Series: भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ संघांमध्ये आजपासून बंगळूरमध्ये चारदिवसीय सामन्याला सुरुवात होत आहे. सिराज, राहुल, कुलदीप आणि बावुमा कसोटी मालिकेआधी सरावात मग्न आहेत.
India A vs South Africa A

India A vs South Africa A

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बंगळूर : भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ यांच्यामध्ये उद्यापासून (ता. ६) दुसऱ्या चारदिवसीय सामन्याला बंगळूरमध्ये सुरुवात होणार आहे. याप्रसंगी मोहम्मद सिराज, के. एल. राहुल व कुलदीप यादव या भारतीय खेळाडूंसह तेंबा बावुमा या दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटपटूला कसोटी मालिकेआधी कसून सराव करता येणार आहे.

Loading content, please wait...
India
Cricket
South Africa
Rishabh Pant
test
kuldeep yadav
players
domestic cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com