India A vs South Africa A: सिराज, राहुल, बावुमाचा कसोटीसाठी सराव; भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ यांच्यात आजपासून चारदिवसीय सामना

बंगळूर : भारत अ आणि दक्षिण आफ्रिका अ यांच्यामध्ये उद्यापासून (ता. ६) दुसऱ्या चारदिवसीय सामन्याला बंगळूरमध्ये सुरुवात होणार आहे. याप्रसंगी मोहम्मद सिराज, के. एल. राहुल व कुलदीप यादव या भारतीय खेळाडूंसह तेंबा बावुमा या दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटपटूला कसोटी मालिकेआधी कसून सराव करता येणार आहे..भारत अ संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी रिषभ पंत याच्याकडे आहे. पहिल्या चारदिवसीय सामन्यात त्याने १३९.३ षटके यष्टीरक्षण केले. तसेच दुसऱ्या डावात ११३ चेंडूंचा सामना करीत ११ चौकार व चार षटकारांसह ९० धावांची आक्रमक खेळीही केली..IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया संघाला मोठा धक्का! अनुभवी खेळाडू बाहेर, २३ वर्षीय क्रिकेटरला संधी.रिषभ पंत याने पहिल्या चारदिवसीय सामन्यात तंदुरुस्ती दाखवून दिली आहे. यामुळे दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी तो सज्ज झाला आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते. भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये १४ नोव्हेंबरपासून पहिल्या कसोटीला सुरुवात होणार आहे..भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये एकदिवसीय सामन्यांची मालिका पूर्ण झाली असून टी-२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेसाठी के. एल. राहुल, कुलदीप यादव व मोहम्मद सिराज या खेळाडूंची भारतीय संघात निवड झाली होती. आता हे तीनही खेळाडू दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतात दाखल झाले आहेत..तिसरा वेगवान गोलंदाज कोण?जसप्रीत बुमरा व मोहम्मद सिराज या दोन वेगवान गोलंदाजांचा भारतीय संघातील समावेश जवळपास निश्चित असतो; मात्र टीम इंडियातील तिसरा वेगवान गोलंदाज कोण, याबाबतचा प्रश्न निर्माण होतो. दक्षिण आफ्रिकन अ संघाविरुद्धच्या चारदिवसीय सामन्यामधून प्रसिध कृष्णा व आकाश दीप या दोनही वेगवान गोलंदाजांना स्वत:ला सिद्ध करता येणार आहे..साई सुदर्शनच्या फलंदाजीवर लक्षसाई सुदर्शनला पहिल्या चारदिवसीय सामन्यात मोठी खेळी करता आली नाही. पहिल्या डावात त्याने ३२ धावांची, तर दुसऱ्या डावात १२ धावांची खेळी केली; मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये त्याला भारतीय संघाकडून खेळण्याची संधी देण्यात येत आहे. त्यामुळे चारदिवसीय सामन्यात तो अपयशी झाला असला तरी त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येणार नाही; मात्र साई सुदर्शनच्या फलंदाजी फॉर्मकडे लक्ष असणार आहे..AUS vs IND: तीन स्पिनर्स, एक वेगवान गोलंदाज... पहिल्या T20I साठी अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन.बावुमा स्थिरावणार?दुखापतीमुळे तेंबा बावुमा हा पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत खेळू शकला नाही; मात्र आता भारतीय संघाविरुद्धच्या मालिकेआधी चारदिवसीय सामन्यात तो खेळपट्टीवर स्थिरावण्याचा प्रयत्न करताना दिसेल..