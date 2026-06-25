INDA vs SLA Test: ऋतुराज गायकवाड, देवदत्तने संधी गमावली; साई सुदर्शनची सेंच्युरी, तर ध्रुव जुरेल, शेख राशीदची दमदार फिफ्टी

India A vs Sri Lanka A Day 1 highlights and scorecard: भारत अ संघ आणि श्रीलंका अ संघात(India A vs Sri Lanka A) गॉल येथे कसोटी सामना सुरू आहे. या सामन्याचा पहिलाच दिवस भारतीय संघाने गाजवला आहे. गुरुवारी म्हणजेच २५ जून रोजी सुरू झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वीच भारतीय अ संघाने तिरंगी एकदिवसीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंका अ संघाचा पराभव करून मालिका आपल्या नावावर केली होती. त्या सामन्यात साई सुदर्शनने(sai Sudharsan) शानदार शतक (१३२ धावा) झळकावले होते, तर कर्णधार ध्रुव जुरेलने नाबाद ६८ धावांची खेळी करत संघाला मोठ्या धावसंख्येकडे नेले होते. .मात्र, दुसरीकडे सीनियर संघात पुनरागमन करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या ऋतुराज गायकवाड आणि देवदत्त पडिक्कल यांना मोठी खेळी करण्याची सुवर्णसंधी गमवावी लागली. परंतु आजच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा घेतलेला निर्णय खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरवला तो साई सुदर्शनने. .त्याने पहिल्याच सामन्यात शानदार शतक झळकावत आपली ताकद दाखवून दिली. भारतीय संघाकडून डावाची सुरुवात साई सुदर्शन आणि आयुष म्हात्रे यांनी केली. दोघांनीही चांगली सुरुवात करत पहिल्या विकेटसाठी ८२ धावांची भागीदारी केली. मात्र, आयुष म्हात्रे याला आर. एस. फर्नांडोने थिलकरत्नेकरवी झेलबाद केले. त्याने ६४ चेंडूत २५ धावा केल्या..Ind vs NZ 2nd T20 : संजू सॅमसन, ईशान किशनच्या फलंदाजीकडे लक्ष; रायपूरमध्ये आज भारत-न्यूझीलंड दुसरा टी-२० सामना.साई सुदर्शनने एका बाजूने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला. त्याने १७५ चेंडूत १९ चौकारांच्या मदतीने १३२ धावांची शानदार खेळी केली. नुकत्याच झालेल्या एकदिवसीय तिरंगी मालिकेत शतक झळकावणारा ऋतुराज गायकवाड या सामन्यातही मोठी खेळी करेल अशी अपेक्षा होती. त्याने साई सुदर्शनसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी ९० धावांची भागीदारी केली, पण वैयक्तिक २२ धावांवर तो बाद झाला. दुसरीकडे, फॉर्मात असलेला देवदत्त पडिक्कल अवघ्या ७ चेंडूंमध्ये १ चौकार आणि १ षटकाराच्या मदतीने १२ धावा करून बाद झाला. कसोटी संघात निवडीसाठी दावा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने या दोन्ही फलंदाजांनी एक मोठी संधी गमावली आहे..१८१ धावांवर ३ आणि नंतर २१७ धावांवर ४ विकेट्स पडल्यानंतर कर्णधार ध्रुव जुरेल आणि शेख रशीद यांनी डाव सावरला. या जोडीने पाचव्या विकेटसाठी नाबाद ११६ धावांची भागीदारी करत श्रीलंकेला बॅकफूटवर ढकलले. ध्रुव जुरेल १३८ चेंडूत ५ चौकारांसह ६८ धावांवर, तर शेख रशीद ९२ चेंडूत ४ चौकारांसह ५३ धावांवर नाबाद खेळत आहे.पहिल्या दिवसअखेर भारतीय संघाने ४ बाद ३३३ अशी मजबूत धावसंख्या उभारली असून, आता दुसऱ्या दिवशीच्या खेळीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.