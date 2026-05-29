Sai Sudharsan Hit Wicket: साई सुदर्शनची बॅट पुन्हा स्टम्पवर पडली, शुभमनने डोक्यावर हात मारला; विचित्र विकेटचा Video Viral

Shubman Gill reaction after Sai Sudharsan bizarre dismissal: साई सुदर्श व शुभमन गिल, या जोडीने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या क्वालिफायर २ मध्ये धुमाकूळ घातला. राजस्थान रॉयल्सच्या २१५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरात टायटन्सच्या जोडीने सामना एकहाती जिंकून दिला. या दोघांनी १६७ धावांची भागीदारी करून GT च्या विजयाचा पाया भक्कम केला होता. RR ला एकही विकेट मिळणार नाही असे वाटत असताना साई पुन्हा एकदा विचित्र प्रकारे हिटविकेट होऊन माघारी परतला. .रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्धच्या क्वालिफायर १ सामन्यातही साई असाच बाद झाला होता. त्याने शुक्रवारी ब्रिजेश शर्माच्या चेंडूवर ऑफ साईडला चौकार मिळवला, परंतु बॅट त्याच्या हातातून निसटली आणि ती बरोबर स्टम्पवर जाऊन पडली. साईला पुन्हा त्याच पद्धतीने हिटविकेट झालेला पाहून नॉन स्ट्राईकरवर उभा असलेल्या शुभमन गिल आश्चर्यचकित झाला. याचं मी आता काय करू? जणू असाच विचार तो करताना दिसला. साईची अशी विकेट पाहून समालोचक रवी शास्त्री म्हणाले, अरे फेव्हिकॉल कुठेल? गम कुठेय?.या हिट विकेटवर साई काय म्हणाला? साई सुदर्शन गमतीने म्हणाला की, खरं सांगायचं तर बॅट फक्त उसळून विकेटवर पडली, पण यावेळी मला थेट स्टंप्सवर बॅट मारायची होती. मला वाटतं, पहिल्या चेंडूपासूनच गोलंदाजीवर हल्ला चढवण्याची योजना अगदी स्पष्ट होती. खरं तर आम्ही लक्ष्याचा विचार केला नाही, परिस्थितीनुसार प्रत्येक चेंडूवर फलंदाजी कशी करायची हे आम्हाला स्पष्ट होतं. मी आणि गिल परिस्थिती खूप चांगल्या प्रकारे समजून घेतो आणि तो आज खूप चांगला खेळला. अंतिम सामन्यामुळे संपूर्ण डग-आऊट खूप आनंदी आहे..वैभव सूर्यवंशी ( ९६), रवींद्र जडेजा ( ४५) व डोनोव्हर फरेरा ( ३८) यांच्या खेळीच्या जोरावर RR ने २१४ धावांपर्यंत मजल मारली. साई व शुभमन यांनी १२.५ षटकांत १६७ धावा चोपल्या. साई ३२ चेंडूंत ५८ धावांवर हिटविकेट झाला. पण, शुभमनसह त्याची १६७ धावांची भागीदारी ही आयपीएल प्ले ऑफ इतिहासातील कोणत्याही विकेटसाठी झालेली सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. शुभमनने ५३ चेंडूंत १०४ धावा केल्या आणि GT चा १८.४ षटकांत ३ बाद २१९ धावांसह विजय पक्का झाला. आयपीएल प्ले ऑफमधील हा सर्वाधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग ठरला. यापूर्वी २०२५ च्या क्वालिफायर २ मध्ये पंजाब किंग्सने २०४ ( वि. मुंबई इंडियन्स) धावांचे लक्ष्य पार केले होते..साई सुदर्शन व शुभमन गिल यांनी आयपीएलच्या या पर्वात एकूण ८८६ धावा मिळून जोडल्या आहेत. आयपीएलच्या एका पर्वातील दोन फलंदाजांच्या कोणत्याही विकेटसाठी केलेल्या या चौथ्या सर्वाधिक धावा ठरल्या. या विक्रमात विराट कोहली व एबी डिव्हिलियर्स ( २०१६) यांनी RCB साठी ९३९ धावा या अव्वल आहेत. प्ले ऑफमध्ये शतक झळकावणारा शुभमन हा पहिला कर्णधार ठरला आहे.