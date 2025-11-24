Kuldeep Yadav - Washington Sundar | India vs South Africa 2nd Test

IND vs SA: कुलदीप - वॉशिंग्टनची झुंज, पण भारतीय संघ ऑलआऊट! यान्सिनच्या ६ विकेट्स; द. आफ्रिकेने फॉलोऑन दिला की नाही?

India All out for 201 runs against South Africa: गुवाहाटी कसोटीत वॉशिंग्टन सुंदर आणि कुलदीप यादवने संघर्षानंतरही भारतीय संघाचा पहिला डाव २०१ धावांवर आटोपला. यान्सिनने ६ विकेट्स घेतल्या.
  • दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या कसोटीत भारतीय संघाची फलंदाजी कोलमडली.

  • यान्सिनच्या ६ विकेट्समुळे भारताचा डाव २०१ धावांवर संपला.

  • दक्षिण आफ्रिकेने फॉलोऑन न देता पुन्हा फलंदाजीला उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

