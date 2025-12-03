IND vs SA, ODI मालिका सुरू असतानाच भारताच्या क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा; वर्ल्डपही खेळला, तर CSK चेही केलं प्रतिनिधित्व

वेगवान गोलंदाज मोहित शर्माने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. हरियानाकडून कारकीर्द सुरू करून भारतासाठी वनडे, टी२० आणि आयपीएलमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्याने सोशल मीडियावर भावुक पोस्ट करत निवृत्तीचा निर्णय जाहीर केला..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात सध्या वनडे मालिका सुरू आहे. ही मालिका सुरू असतानाच भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहित शर्माने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्याने याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती दिली.मोहितने हरियानाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळले, तर त्याने भारताचेही वनडे आणि टी२० क्रिकेटमध्ये प्रतिनिधित्व कले. त्याने आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, दिल्ल कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स संघांचे प्रतिनिधित्व केले..Cricketer Retirement: भारताच्या ३६ वर्षीय क्रिकेटपटूने अचानक घेतला निवृत्तीचा निर्णय; दोनदा जिंकला होता BCCI चा पुरस्कार.मोहितने इंस्टाग्रावर भावुक पोस्ट करताना लिहिले, 'आज भरलेल्या हृदयाने मी सर्वप्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती घेत आहे. हरियानाचे प्रतिनिधित्व करण्यापासून भारतीय संघाची जर्सी घालणे आणि आयपीएल खेळण्यापर्यंत हा प्रवास आशीर्वादापेक्षा कमी नव्हता. 'हरियाना क्रिकेट असोसिएशनचे माझ्या कारकिर्दीचा कणा बनल्याबद्दल आभार. अनिरुद्ध सर, ज्यांनी मला नेहमीच मार्गदर्शन केले आणि मला घडवलं, त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो. बीसीसीआय, माझे प्रशिक्षक, संघसहकारी, आयपीएल फ्रँचायझी, सपोर्ट स्टाफ आणि माझा सर्व मित्र परिवार, तुम्ही दिलेल्या पाठिंब्यासाठी आणि प्रेमासाठी आभार.'तसेच मोहितने त्याच्या पत्नीचेही विशेष आभार मानले. त्याने म्हटले की तिने त्याचा राग, सर्व मूड सांभाळले आणि त्याला साथ दिली. तसेच मोहितने क्रिकेटमध्ये आता वेगळ्या भूमिकेत योगादान देण्यास उत्सुक असल्याचेही म्हटले..मोहितने २०१४ टी२० वर्ल्ड कपमधून भारताच्या टी२० संघात पदार्पण केले होते. त्यापूर्वी २०१३ मध्ये त्याने एमएस धोनीच्या नेतृत्वात चेन्नई सुपर किंग्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले. त्यावर्षी त्याने १५ सामन्यांत २० विकेट्स घेतल्या. त्याच्या या कामगिरीमुळे त्याला भारताच्या वनडे संघात झिम्बाब्वेविरुद्ध पदार्पणाची संधी मिळाली होती. त्याने २०१४ आपीएलमध्येही २३ विकेट्स घेत पर्पल कॅप जिंकून त्याची प्रतिभा दाखवली होती..त्याला २०१५ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये इशांत शर्मा दुखापतग्रस्त झाल्याने बदली खेळाडू म्हणून भारताकडून खेळण्याची संधी मिळाली, ज्यात त्याने ८ सामन्यांतच १३ विकेट्स घेतल्या. दरम्यान, मोहित २०१६ ते २०१८ आयपीएलदरम्यान पंजाब किंग्सकडून खेळला, तर २०१९ मध्ये त्याचे पु्न्हा चेन्नई संघात पुनरागमन झाले. त्यानंतर २०२० मध्ये तो दिल्ली कॅपिटल्स संघात सामील झाला. त्यानंतर २०२१ आणि २०२२ मध्ये त्याला कोणत्या संघाने संधी दिली नाही. पण २०२२ मध्ये तो गुजरात टायटन्ससाठी नेट गोलंदाज झाला. त्याला २०२३ मध्ये गुजरातने संघात संधीही दिली आणि मोहितनेही ही संधी झेलताना १४ सामन्यात २७ विकेट्स घेतल्या. २०२४ मध्ये त्याने १३ विकेट्स घेतल्या. २०२५ आयपीएलमध्ये दिल्लीने त्याला पुन्हा संधी दिली, पण ८ सामन्यांत त्याला केवळ २ विकेट्स घेता आल्या. त्यानंतर दिल्लीने त्याला आयपीएल २०२६ लिलावापूर्वी संघातून मुक्त केले. यानंतर त्याने आता निवृत्तीचा निर्णय घेतला..Cricketer Retirement: दोन वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या दिग्गज अष्टपैलू क्रिकेटरची निवृत्तीची घोषणा, गौतम गंभीरनेही दिली प्रतिक्रिया.मोहितने त्याच्या कारकिर्दीत २६ वनडे सामने खेळताना ३१ विकेट्स घेतल्या, तर ८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत ६ विकेट्स घेतल्या. त्याने १२० आयपीएल सामने खेळताना १३४ विकेट्स घेतल्या. मोहितने त्याच्या कारकिर्दीत एकूण ४४ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून १२७ विकेट्स घेतल्या, तर ७८ लिस्ट ए सामन्यांत ८६ विकेट्स घेतल्या. १७२ टी२० सामन्यांत त्याने १६७ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.