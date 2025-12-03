Cricket

IND vs SA, ODI मालिका सुरू असतानाच भारताच्या क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा; वर्ल्डपही खेळला, तर CSK चेही केलं प्रतिनिधित्व

Mohit Sharma Retirement: वनडे मालिकेत खेळ सुरू असतानाच भारताच्या वेगवान गोलंदाजाने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. त्याने भारताचे वनडे आणि टी२० वर्ल्ड कपमध्येही प्रतिनिधित्व केले आहे.
  • वेगवान गोलंदाज मोहित शर्माने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.

  • हरियानाकडून कारकीर्द सुरू करून भारतासाठी वनडे, टी२० आणि आयपीएलमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली.

  • त्याने सोशल मीडियावर भावुक पोस्ट करत निवृत्तीचा निर्णय जाहीर केला.

