U19 World Cup: भारत - पाकिस्तान सुपर सिक्समध्ये एकाच गटात, कधी होणार सामना? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

U19 World Cup 2026 Super-6 Schedule: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील शेवटचा साखळी फेरीतील सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला ७ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयासह सुपर सिक्समध्ये जाणाऱ्या १२ संघांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. तसेच गटवारीही निश्चित झाली आहे. साखळी फेरीनंतर सुपर सिक्समध्ये ए गटातून ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयर्लंड हे तीन संघ, बी गटातून भारत, बांगलादेश आणि न्यूझीलंड या संघांनी प्रवेश केला. सी ग्रुपमधून इंग्लंड, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे, तर डी ग्रुपमधून अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका या संघांनी सुपर सिक्समध्ये प्रवेश केला. .U19 World Cup, IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी-आयुष म्हात्रे न्यूझीलंडविरुद्ध बरसले; भारताला फक्त १४ ओव्हरमध्येच मिळवून दिला विजय.आता २५ जानेवारीपासून १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपची सुपर सिक्स फेरी (U19 World Cup 2026 Super Six) सुरू होणार आहे. सुपर सिक्ससाठीही १२ संघांचीही दोन गटात विभागणी करण्यात आली आहे. ए आणि डी ग्रुपमधून सुपर सिक्ससाठी पात्र ठरणारे एकूण ६ संघ एका ग्रुपमध्ये आहेत, तर बी आणि सी ग्रुपमधून सुपर सिक्ससाठी पात्र ठरलेले ६ संघ एकाच ग्रुपमध्ये आहेत.म्हणजेच आता बी ग्रुपमध्ये अव्वल क्रमांकावर राहिलेला आणि सी ग्रुपमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेला पाकिस्तान संघ सुपर सिक्ससाठी एकाच ग्रुपमध्ये आहेत. त्यामुळे या दोन संघात सामना खेळवला जाणार आहे..सुपर सिक्सच्या नियमानुसार साखळी फेरीत पात्र ठरलेल्या संघाविरुद्ध पुन्हा संघ सामना होणार नाही. पण साखळी फेरीतील त्या संघांसोबतच्या निकालांनंतरचे गुण आणि नेट रनरेटही सुपर सिक्समध्ये पुढे नेले जाणार आहेत. पण दुसऱ्या साखळी गटातील वेगळ्या क्रमांकावर असलेल्या संघांविरुद्ध सामने होणार आहेत. याचा अर्थ सुपर सिक्समध्ये प्रत्येक संघ दोन सामने खेळेल.म्हणजेच भारतीय संघ सुपर सिक्समध्ये बांगलादेश आणि न्यूझीलंड विरुद्ध खेळणार नाही, पण त्यांच्यासोबतचे गुण आणि नेट रन रेट पुढे जाणार आहेत. पण भारतीय संघ सुपर सिक्समध्ये झिम्बाब्वे आणि पाकिस्तान या संघांविरुद्ध सामने होतील. कारण सी गटात पाकिस्तान आणि झिम्बाब्वे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर होते. पण भारतीय संघ सी ग्रुपमध्ये अव्वल क्रमांकावर राहिलेल्या इंग्लंडविरुद्ध सामना खेळणार नाही. कारण भारतीय संघ बी ग्रुपमध्ये अव्वल क्रमांरावर आहे,.भारताचे सुपर सिक्समध्ये सामनेभारतीय संघ (Team India) सुपर सिक्समध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध २७ जानेवारी रोजी सामना खेळेल, तर भारताचा पाकिस्तानविरुद्ध १ फेब्रुवारी रोजी सामना होणार आहे. १९ वर्षांखालील आशिया कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) पहिल्यांदाच आमने-सामने असतील. यावेळी पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या पराभवाचा वचपा काढण्याची भारताकडे संधी असणार आहे..U19 World Cup: पाकिस्तानच्या युवा टीमवर फिक्सिंगचा भारतीय क्रिकेटरडून आधी आरोप अन् मग अचानक माघार, नेमकं काय घडलं?.सुपर सिक्समधील सामने२५ जानेवारीवेस्ट इंडिज विरुद्ध आयर्लंड (वेळ - दु. १ वाजता)ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (वेळ - दु. १ वाजता)२६ जानेवारीअमेरिका विरुद्ध स्कॉटलंड (वेळ - दु. १ वाजता)इंग्लंड विरुद्ध बांगलादेश (वेळ - दु. १ वाजता)अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंका (वेळ - दु. १ वाजता)२७ जानेवारीझिम्बाब्वे विरुद्ध भारत (वेळ - दु. १ वाजता)पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड (वेळ - दु. १ वाजता)२८ जानेवारीऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वेस्ट इंडिज (वेळ - दु. १ वाजता)२९ जानेवारीदक्षिण आफ्रिका विरुद्ध श्रीलंका (वेळ - दु. १ वाजता)३० जानेवारीअफगाणिस्तान विरुद्ध आयर्लंड (वेळ - दु. १ वाजता)इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड (वेळ - दु. १ वाजता)३१ जानेवारीबांगलादेश विरुद्ध झिम्बाब्वे (वेळ - दु. १ वाजता)१ फेब्रुवारीभारत विरुद्ध पाकिस्तान (वेळ - दु. १ वाजता)उपांत्य फेरी३ फेब्रुवारी - पहिला उपांत्य सामना (वेळ - दु. १ वाजता)४ फेब्रुवारी - दुसरा उपांत्य सामना (वेळ - दु. १ वाजता)६ फेब्रुवारी - अंतिम सामना (वेळ - दु. १ वाजता)