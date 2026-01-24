U19 World Cup, IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी-आयुष म्हात्रे न्यूझीलंडविरुद्ध बरसले; भारताला फक्त ओव्हरमध्येच मिळवून दिला विजय

India Won against New Zealand in U19 WC: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत शनिवारी (२४ जानेवारी) बुलावायो येथे भारत आणि न्यूझीलंड संघात सामना झाला. या सामन्यात भारतीय संघाने विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. भारताच्या विजयात कर्णधार आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी आणि आरएस अंब्रिश यांनी मोलाचा वाटा उचलला. साखळी फेरीतील हा दोन्ही संघांचा शेवटचा सामना होता. भारताने (U19 India Team) साखळी फेरीतील तिन्ही सामन्यात विजय मिळवत पुढच्या फेरीत प्रवेश केला आहे. न्यूझीलंडचे यापूर्वीचे दोन सामना पावसामुळे रद्द झाले होते. त्यानंतर भारताने त्यांना पराभूत केले आहे. पण रद्द सामन्यांमध्ये मिळालेल्या २ गुणांसह न्यूझीलंडनेही पुढच्या सुपर सिक्स फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. .U19 World Cup: पाकिस्तानच्या युवा टीमवर फिक्सिंगचा भारतीय क्रिकेटरडून आधी आरोप अन् मग अचानक माघार, नेमकं काय घडलं?.शनिवारी झालेला सामना पावसामुळे आलेल्या अडथळ्यामुळे ३७-३७ षटकांचा करण्यात आला होता. या सामन्यात भारतासमोर डकवर्थ लुईस नियमानुसार ३७ षटकात १३० धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. हे लक्ष्य भारतानेभारताकडून ऍरॉन जॉर्ज आणि वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) फलंदाजीला उतरले होते. मात्र जॉर्ज दुसऱ्याच षटकात ७ धावांवर बाद झाला. त्याला मॅसन क्लार्कने त्रिफळाचीत केले. पण तो बाद झाल्यानंतर वैभव आणि आयुष म्हात्रेची (Ayush Mhatre) जोडी जमली. या दोघांनी अत्यंत आक्रमक फलंदाजी करताना ८ षटकांच्या आतच संघाला ८० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. त्यामुळे त्यांनी विजयाचा पाया रचला होता. .दोघेही अर्धशतकाकडे वाटचाल करत होते. पण याचवेळी ९ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर वैभव सूर्यवंशीला जसकरन संधूने क्लार्कच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे त्याची आयुषसोबतची ७६ धावांची भागदारी तुटली. या दोघांनी ३९ चेंडूतच ७६ धावांची भागीदारी केली होती. वैभवने २३ चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४० धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतरही आयुषने त्यांची लय काम ठेवताना २४ चेंडूतच त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. मात्र अर्धशतकानंतर लगेचच तो १० व्या षटकात बाद झाला. त्याला सेल्विन संजयने फ्लिन मोरेच्या हातून झेलबाद केले. आयुषने २७ चेंडूत २ चौकार आणि ६ षटकारांसह ५३ धावा केल्या. तो बाद झाला, तेव्हा भारताला २९ धावांचीच गरज होती. या धावा उपकर्णधार विहान मल्होत्रा आणि वेदांत त्रिवेदी यांनी पूर्ण केल्या आणि भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. वेदांत १२ चेंडूत १३ धावांवर आणि विहान मल्होत्रा १३ चेंडूत १७ धावांवर नाबाद राहिला..तत्पुर्वी, या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. यावेळी न्यूझीलंडचा संघ ३६.२ षटकातच १३५ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून हेनिल पटेल आणि आरएस अंब्रिश यांनी सुरुवातीलाच मोठे धक्के न्यूझीलंडला दिले होते. अंब्रिशने सलामीवीर हुगो बॉग, कर्णधार टॉम जोन्स आणि मॅक्रो आल्पे यांना स्पर्धात माघारी धाडले. हेनिलने सलामीवीर आर्यन मनला २१ चेंडूत ५ धावांवरच बाद केले. स्नेहहित रेड्डीला खिलान पटेलने १० धावांवर बाद केले. त्याला यष्टीरक्षक अभिज्ञान कुंडूने यष्टीचीत केले. त्यामुळे न्यूझीलंडची अवस्था ५ बाद २२ धावा अशी झाली होती. .IND vs NZ: सूर्यकुमार भारताला मॅच जिंकवून आला अन् थेट 'त्या' खास व्यक्तीच्या पायाच पडला; Photo Viral.पण नंतर जोकोब कॉटर आणि जसकरन संधू यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी संघाला ५० धावांचा टप्पा पार करून दिला. मात्र जसकरनला कनिष्क चौहानने १८ धावांवरच बाद केले. त्यानंतर जेकबही २३ धावा करून बाद झाला. पण कॅलम सॅमसन आणि सेल्विन संजय यांनी ५३ धावांची भागीदारी केली. ही भागीदारी सेल्विनला अंब्रिशनेच बाद करत तोडली. सेल्विनने ३० चेंडूत २८ धावा केल्या. त्यानंतर हेनिल पटेलने फ्लिन मुरे आणि मॅसन क्लार्क यांना बाद करत न्यूझीलंडचा डाव संपवला.भारताकडून आरएस अंब्रिशने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. हेनिल पेटलने ३ विकेट्स घेतल्या. खिलान पटेल, मोहम्मद इनान आणि कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.