IND vs WI Test Series: दोन कसोटींच्या मालिकेनंतर पुढची १०० वर्ष भारत-वेस्ट इंडिज मालिका होऊ शकणार नाही; जाणून घ्या कारण

India-West Indies Red-Ball Future in Doubt: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सध्याची दोन कसोटी सामन्यांची मालिका ऐतिहासिक ठरू शकते, पण एका धक्कादायक कारणामुळे ही शेवटचीही ठरू शकते.
  • भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी मालिकेला २ ऑक्टोबरपासून अहमदाबादमध्ये सुरुवात होणार आहे.

  • इतिहासात विंडीजने भारताविरुद्ध ३० कसोटी जिंकल्या तर भारताने २३ जिंकल्या आहेत, ४७ सामने अनिर्णीत राहिले.

  • विंडीजची कामगिरी सुधारली नाही तर पुढील १०० वर्ष भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेची संधीच निर्माण होणार नाही.

Why India and West Indies may not play Tests for 100 years: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या कसोटी मालिकेला उद्यापासून सुरुवात होणार आहे. २ ऑक्टोबरपासून अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पहिला कसोटी सामना खेळवला जाईल. उभय संघातील मागील काही मालिका एकतर्फी झाल्या आहेत आणि भारताने सलग ९ मालिका जिंकल्या आहेत. वेस्ट इंडिजने २००२ मध्ये शेवटची मालिका जिंकली होती. वेस्ट इंडिजचा संघ एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवत होता आणि त्यांची सध्याची अवस्था पाहून क्रिकेट चाहते खंत व्यक्त करत आहेत.

