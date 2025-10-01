IND vs WI Test Series: दोन कसोटींच्या मालिकेनंतर पुढची १०० वर्ष भारत-वेस्ट इंडिज मालिका होऊ शकणार नाही; जाणून घ्या कारण

भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी मालिकेला २ ऑक्टोबरपासून अहमदाबादमध्ये सुरुवात होणार आहे.इतिहासात विंडीजने भारताविरुद्ध ३० कसोटी जिंकल्या तर भारताने २३ जिंकल्या आहेत, ४७ सामने अनिर्णीत राहिले. विंडीजची कामगिरी सुधारली नाही तर पुढील १०० वर्ष भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेची संधीच निर्माण होणार नाही..Why India and West Indies may not play Tests for 100 years: भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या कसोटी मालिकेला उद्यापासून सुरुवात होणार आहे. २ ऑक्टोबरपासून अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पहिला कसोटी सामना खेळवला जाईल. उभय संघातील मागील काही मालिका एकतर्फी झाल्या आहेत आणि भारताने सलग ९ मालिका जिंकल्या आहेत. वेस्ट इंडिजने २००२ मध्ये शेवटची मालिका जिंकली होती. वेस्ट इंडिजचा संघ एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवत होता आणि त्यांची सध्याची अवस्था पाहून क्रिकेट चाहते खंत व्यक्त करत आहेत. .वेस्ट इंडिजने २३ वर्षांपूर्वी भारतात कसोटी सामना जिंकला होता. हेड-टू-हेड रिकेॉर्डमध्ये विंडीजचा संघ अजूनही पुढे आहे. भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातला १०० कसोटी सामन्यांत भारताला २३ कसोटी जिंकता आल्या आहेत, तर विंडीजने ३० सामने जिंकले होते. ४७ सामने ड्रॉ राहिले आहेत. पण, या मालिकेनंतर पुढची १०० वर्ष दोन्ही संघांमध्ये कसोटी मालिका होणार नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे..Asia Cup Controvarsy: मोहसिन नक्वी साहेब आता जरा तुम्ही थांबा! Shahid Afridi ने पाकिस्तानी मंत्र्याला खडसावले, आता हे आपापसात भांडू लागले....भारत आणि वेस्ट इंडिज पुढील १०० वर्ष एकमेकांविरुद्ध कसोटी क्रिकेट खेळू शकणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. कारण, कसोटी क्रिकेटमध्ये टू-टायर पद्धत येणार असल्याची चर्चा आहे. ते स्वीकारले गेले, तर कसोटी खेळणाऱ्या संघांची दोन गटात विभागणी होईल आणि अव्वल सहा संघांचा एक गट केला जाईल. उर्वरीत ६ संघ दुसऱ्या गटात असतील. यानुसार वेस्ट इंडिजचा संघ दुसऱ्या गटात बांगलादेश, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्याविरुद्ध खेळेल. .भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड आणि इंग्लंड हे संघ अ गटात खेळतील. २०२७च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेनंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. जुलै महिन्यात घरच्या मैदानावर झालेल्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात विंडीजचा संघ २७ धावांवर गडगडला होता. कामगिरी अशीच राहिली, तर पुढील १०० वर्ष तरी विंडीजचा संघ टायर-टू मध्येच राहिल. त्यामुळे भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेचा विचारच सोडा. .IND vs WI Test Series: भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी मालिका 'Free' मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् Live Telecast चे डिटेल्स.India vs West Indies Test series 2025 scheduleपहिली कसोटी - २ ते ६ ऑक्टोबर, अहमदाबाद - सकाळी ९:३० वा.पासूनदुसरी कसोटी - १० ते १४ ऑक्टोबर, नवी दिल्ली - सकाळी ९:३० वा.पासूनIndia squad for West Indies Test series : शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, नितीश कुरमा रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा , जसप्रीत बुमराह.वेस्ट इंडिजचा संघ - रोस्टन चेस ( कर्णधार), जोमेल वारिकन, केव्हलॉन अँडरसन, एलिक एथानाझे, जॉन कॅम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, जस्टीन ग्रिव्हस, शे होप, तेव्हिन इमलाच, ब्रेंडन किंग, अँडरसन फिलिप, खॅरी पिएर, जेडन सिल्स, जेडिया ब्लेड्स, जोहान लिन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.