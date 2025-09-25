Team India Squad vs WI : वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी भारताचा संघ जाहीर; रिषभ पंत, करुण नायर OUT, नव्या दमाच्या खेळाडूंना संधी

India Test squad announcement for West Indies LIVE: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांसाठी टीम इंडियाच्या १५ सदस्यीय खेळाडूंची घोषणा गुरुवारी करण्यात आली. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. आशिया चषक स्पर्धेत खेळणारे खेळाडू या मालिकेत खेळणार की नाही, याची उत्सुकता होती. पण, निवड समितीने आगामी महत्त्वाच्या कसोटी मालिका लक्षात घेता प्रमुख खेळाडूंची निवड केली आहे. २८ सप्टेंबरला आशिया चषक स्पर्धेची फायनल होतेय आणि २ ऑक्टोबरपासून IND vs WI कसोटी मालिकेला सुरुवात होतेय..शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली घरच्या मैदानावर होणारी ही पहिलीच कसोटी मालिका आहे आणि त्यामुळे युवा सेनेची इंग्लंड दौऱ्याप्रमाणे घरच्या मैदानावरही दमदार कामगिरी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, बी साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल हे मधल्या फळीत दिसणार आहेत. करुण नायरला इंग्लंड दौऱ्यावर भारताच्या कसोटी संघात संधी मिळाली, पंरतु ७ वर्षानंतर पुनरागमन करूनही तो छाप पाडू शकलेला नाही. त्यामुळे त्याची निवड होणार नाही, हे निश्चित होते. .रिषभ पंत अद्याप पूर्णपणे बरा झालेल नाही आणि त्यामुळे त्याला विश्रांती दिली गेली आहे. ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध चांगली खेळी करणाऱ्या ध्रुव जुरेलला संधी मिळाली आहे. एन जगदीशन बॅक अप यष्टिरक्षक म्हणून संघात आहे. रवींद्र जडेजासह, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव हे फिरकीची जबाबदारी सांभाळतील, तर जलदगती गोलंदाजांच्या फळीत जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज व प्रसिद्ध कृष्णा आहेत. नितीश कुमार रेड्डीही संघात स्थान मिळवण्यास यशस्वी ठरला. .वेस्ट इंडिजचा संघ - रोस्टन चेस ( कर्णधार), जोमेल वारिकन, केव्हलॉन अँडरसन, एलिक एथानाझे, जॉन कॅम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, जस्टीन ग्रिव्हस, शे होप, तेव्हिन इमलाच, अल्झारी जोसेफ, शेमार जोसेफ, ब्रेंडन किंग, अँडरसन फिलिप, खॅरी पिएर, जेडन सिल्स.India vs West Indies Test series 2025 scheduleपहिली कसोटी - २ ते ६ ऑक्टोबर, अहमदाबाद - सकाळी ९:३० वा.पासूनदुसरी कसोटी - १० ते १४ ऑक्टोबर, नवी दिल्ली - सकाळी ९:३० वा.पासून.India squad for West Indies Test series : शुभमन गिल, यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, साई सुदर्शन, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, नितीश कुरमा रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा , जसप्रीत बुमराह .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.