AUS vs IND: भारताच्या फिरकी जाळ्यात अडकले ऑस्ट्रेलियन्स! चौथा T20I जिंकून टीम इंडियाची मालिकेत आघाडी

India Beat Australia in 4th T20I: भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाला हरवून टी२० मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. या विजयामुळे भारतीय संघाने मालिकेत पराभव होणार नाही, हे निश्चित केले आहे.
Pranali Kodre
Summary

  • भारताने चौथ्या टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला ४८ धावांनी पराभूत करून मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली.

  • भारतीय फिरकीपटूंनी ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना चांगलंच सतावलं, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला १६८ धावांचे लक्ष्य गाठता आले नाही.

  • वॉशिंग्टन सुंदरने ३ विकेट्स घेतल्या, तर शिवम दुबे आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.

