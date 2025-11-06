AUS vs IND: भारताच्या फिरकी जाळ्यात अडकले ऑस्ट्रेलियन्स! चौथा T20I जिंकून टीम इंडियाची मालिकेत आघाडी

भारताने चौथ्या टी२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला ४८ धावांनी पराभूत करून मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. भारतीय फिरकीपटूंनी ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना चांगलंच सतावलं, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला १६८ धावांचे लक्ष्य गाठता आले नाही. वॉशिंग्टन सुंदरने ३ विकेट्स घेतल्या, तर शिवम दुबे आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..भारतीय संघाने गुरुवारी (२ नोव्हेंबर) ऑस्ट्रेलियाला चौथ्या टी२० सामन्यात ४८ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेत भारताने २-१ अशी आघाडी घेतली आहे. या आघाडीमुळे आता भारतीय संघाने या मालिकेतील पराभवही टाळला आहे. आता पाचव्या टी२० सामन्यात विजय मिळवून भारताला मालिका जिंकण्याची संधी असेल. तसेच ऑस्ट्रेलिया मालिका बरोबरीत सोडवण्यासाठी आता पाचव्या सामन्यात उतरेल..IND vs AUS 4th T20I: शुभमन गिलची 'जागा' वाचवण्यासाठी संथ खेळी! सूर्यकुमार यादव पुन्हा अपयशी, ऑस्ट्रेलियाने आवळला फास....क्विन्सलँडला झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात भारताने १६८ धावांचे लक्ष्य ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवले होते. पण ऑस्ट्रेलियाला १८.२ षटकात सर्वबाद ११९ धावाच करता आल्या. भारतीय फिरकीपटूंनी या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना चांगलंच सतावलं. त्यामुळे सखोल फलंदाजी असतानाही ऑस्ट्रेलियाला भारताने दिलेल्या लक्ष्यापर्यंत पोहचता आले नाही.ऑस्ट्रेलियाकडून कर्णधार मिचल मार्श आणि मॅथ्यू शॉर्ट यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी चांगली सुरुवात केली होती. पण ५ व्या षटकात मॅथ्यू शॉर्टला अक्षर पटेलने २५ धावांवर माघारी धाडले. त्यानंतर ९ व्या षटकात अक्षरनेच जोश इंग्लिसलाही १२ धावांवर त्रिफळाचीत केले. पुढच्याच षटकात शिवम दुबेने मिचेल मार्शचा अडथळा दूर केला. मार्शने २४ चेंडूत ३० धावा केल्या होत्या. .पण नंतर टीम डेव्हिड आणि जोश फिलिप यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, टीम डेव्हिडला दुबेने १४ धावांवर, तर फिलिपला अर्शदीप सिंगने १० धावांवर बाद केले. पण तोपर्यंत ऑस्ट्रेलिया ९८ धावांपर्यंत पोहोचले होते. त्यानंतर पुनरागमन करणारा ग्लेन मॅक्सवेलही फार काही करू शकला नाही. वरुण चक्रवर्तीने त्याला २ धावांवरच त्रिफळाचीत केले. तरी मार्कस स्टॉयनिसवर ऑस्ट्रेलियाच्या आशा होत्या. .पण १७ व्या षटकात वॉशिंग्टन सुंदर पहिल्यांदाच गोलंदाजी करायला आला आणि त्याने सामना पूर्णपणे भारताच्या बाजूने झुकवला. त्याने या षटकात चौथ्या चेंडूवर मार्कस स्टॉयनिसला १७ धावांवर पायचीत केले, तर पुढच्याच चेंडूवर झेव्हियर बार्टलेटला शून्यावर स्वत:च झेल घेत माघारी धाडले. १८ व्या षटकात बेन ड्वारशुईला जसप्रीत बुमराहने त्रिफळाचीत केले. १९ व्आ षटकात वॉशिंग्टन सुंदरने ऍडम झाम्पाला शून्यावर बाद करत ऑस्ट्रेलियाचा डाव संपवला.भारताकडून वॉशिंग्टन सुंदरने ३ विकेट्स घेतल्या. शिवम दुबे आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND A vs SA A, Test: रिषभ पंतसमोर 'तडगा' स्पर्धक! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पठ्ठ्याचं झुंजार शतक, भारताच्या कसोटी संघासाठी ठोकला दावा.तत्पुर्वी, भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १६७ धावा केल्या होत्या. भारताकडून शुभमन गिलने सर्वाधिक ४६ धावांची खेळी केली. तसेच अभिषेक शर्माने २१ चेंडूच २८ धावा केल्या, तर शिवम दुबे २२ धावा, कर्णधार सूर्यकुमार यादव २० धावा आणि अक्षर पटेल नाबाद २१ धावा केल्या. पण भारताकडून कोणालाही मोठी खेळी करता आली नाही. ऑस्ट्रेलियाकडून नॅथन एलिस आणि ऍडम झाम्पा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. झेव्हियर बार्टलेट आणि मार्कस स्टॉयनिस यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.