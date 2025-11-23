Blind Women's T20 World Cup: भारतीय महिला पुन्हा जगज्जेत्या! कोलंबोत पहिला वर्ल्ड कप जिंकत मानाने फडकवला तिरंगा

भारतीय महिला अंध टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये विजयी ठरल्या आहेत. कोलंबोतील अंतिम सामन्यात नेपाळला ७ विकेट्सने पराभूत करत त्यांनी पहिला वर्ल्ड कप जिंकला. करुणा के आणि फुला सारेन यांच्या आक्रमक खेळामुळे भारताने ११७ धावांचे लक्ष्य सहज पूर्ण केले. .पहिल्या महिला अंध महिला टी-२० वर्ल्ड कपचे विजेतेपद भारतीय संघाने पटकावले आहे. कोलंबोमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात नेपाळ महिला संघाला ७ विकेट्सने पराभूत करत भारतीय महिला संघाने विजेतेपद पटकावले आहे. ही स्पर्धा ६ संघात झाली होती. यात भारत, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका हे संघ सहभागी झाले होते. भारत आणि श्रीलंका येथे या स्पर्धेतील सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. अंतिम सामना श्रीलंकेतील कोलंबोत झाला..T20 World Cup Blind: बांगलादेशला हरवत भारताने तिसऱ्यांदा जिंकला टी-20 वर्ल्डकप.ही स्पर्धा अंध क्रिकेट नियमांनुसार झाली. ज्यात B1, B2 आणि B3 प्रकारातील खेळाडू सहभागी झाले होते. तसेच स्पर्धेत आवाज येणारा पांढरा प्लॅस्टिक चेंडू वापरण्यात आला होता. दरम्यान, अंतिम सामन्यात नेपाळने भारतासमोर २० षटकात ११५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघाने १२.१ षटकात ३ बाद ११७ धावा करत पूर्ण केला..भारताने दिपीका टीसी (६) आणि अनेखा देवी (२) यांच्या विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. या दोघीही धावबाद झाल्या. पण नंतर करुणा के आणि फुला सारेन यांनी डाव सावरला आणि भारताचा विजय सोपा केा. या दोघींनी आक्रमक खेळ केला. करुणाने ४२ धावांची खेळी केली, तर फुला सारेनने नाबाद ४४ धावांची खेळी केली. बसंती हंसदाने नाबाद १३ धावा केल्या. नेपाळकडून एकमेव विकेट दिल्लीसारा धमाला हिने घेतली..तत्पुर्वी नेपाळने २० षटकात ५ बाद ११४ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून सरिता घिमिरेने सर्वाधिक नाबाद ३५ धावा केल्या, तर बिमाला रायने २६ धावांची खेळी केली. याशिवाय कर्णधार बिनिता पण (५), मानकेशी चौधरी (८), सुस्मा तमंग (६) या लवकर बाद झाल्या. बितीता सोमाईने नाबाद ९ धावा केल्या. भारताकडून गोलंदाजी करताना जमुना राणी तुडू आणि अनू कुमारी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Blind Women's T20 World Cup: 'भारत-श्रीलंका सामन्यात सोलापूरची गंगा सामनावीर'; अंध महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारताची विजयी सलामी .या स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू मेहरिन अली ठरली. तिने ६०० हून अधिक धावा केल्या. तिने श्रीलंकेविरुद्ध २३० धावांची आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १३३ धावांची खेळी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.