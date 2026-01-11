IND vs NZ, 1st ODI: विराट कोहलीचं शतक हुकलं, पण भारतानं मैदान जिंकलं! रोमांचक सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव

India won 1st ODI against New Zealand: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात रविवारी (११ जानेवारी) वडोदरामधील बीसीए स्टेडियमवर पहिला वनडे सामना खेळला गेला. शेवटपर्यंत रोमांचक झालेल्या या सामन्यात भारताने ४ विकेट्सने विजय मिळवला. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत भारताने १-० अशा फरकाने विजय मिळवला. भारताच्या विजयात विराट कोहलीने (Virat Kohli) मोलाचा वाटा उचलला. विराट गेल्या काही महिन्यांपासून अफलातून फॉर्ममध्ये खेळत आहे. या सामन्यातही विराट कोहलीचा दमदार फॉर्म पाहायला मिळाला आहे. त्याने सलग पाचव्या वनडेत ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे.या सामन्यात न्यूझीलंडने भारतासमोर ३०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने ४९ षटकात ६ बाद ३०६ धावा करत पूर्ण केला. भारतासाठी केएल राहुलने (KL Rahul) विजयी षटकार मारला. भारताच्या विजयात हर्षित राणाचेही (Harshit Rana) योगदान महत्त्वाचे राहिले. त्याने गोलंदाजीनंतर फलंदाजीत छोटेखानी पण अत्यंत महत्त्वपूर्ण खेळी केली..IND vs NZ, 1st ODI: रोहित शर्माची २६ धावांचीच खेळी, पण दोन सिक्स मारून केला आजपर्यंत कोणालाच न जमलेला पराक्रम.लक्ष्याचा पाठलाग करताना कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी ३९ धावांची सलामी भागीदारी केली. रोहित २९ चेंडूत २६ धावांवर बाद झाला. पण नंतर विराट कोहली फलंदाजीला आला. त्याने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला, त्याला गिलने चांगली साथ दिली. या दोघांमध्ये ११८ धावांची भागीदारीही झाली. या भागीदारीदरम्यान विराटने ४४ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले होते. गिलनेही अर्धशतक केले. त्यानंतर गिलने हॅमस्ट्रिंग दुखावल्याने मैदानात उपचार घेतले. पण त्यानंतर फार काळ तो टिकला नाही. त्याला २७ व्या षटकात आदित्य आशोकने ग्लेन फिलिप्सच्या हातून झेलबाद केले. गिलने ३ चौकार आणि २ षटकारांसह ५६ धावा केल्या..तो बाद झाल्यानंतरही श्रेयस अय्यरने विराटला साथ दिली. त्यांच्यातही अर्धशतकी भागीदारी झाली. यादरम्यान विराट कोहली त्याच्या ८५ व्या शतकाकडे वाटचाल करत होता. मात्र त्याचे शतक अगदी थोडक्यात ७ धावांनी हुकले. त्याला ४० व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर काईल जेमिसनने मायकल ब्रेसवेलच्या हातून झेलबाद केले. विराटने ९१ चेंडूत ८ चौकार आणि १ षटकारांसह ९३ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर मात्र भारताची फलंदाजी कोलमडली. ४० व्या षटकातच शेवटच्या चेंडूवर रवींद्र जडेजाला जेमिसनने ख्रिस्टन क्लार्कच्या हातून झेलबाद केले. त्याने ४ धावा केल्या. तसेच ४२ व्या षटकात श्रेयस अय्यर देखील ४९ धावांवर बाद झाला. त्यालाही काईल जेमिसनने त्रिफळाचीत केले..IND vs NZ: किंग कोहलीची घौडदौड कायम; रचला आणखी एक विश्वविक्रम; सचिन तेंडुलकर, संगकाराला टाकलं मागे.यानंतर हर्षित राणा फलंदाजीला उतरला होता. त्याने आक्रमक शॉट्स मारले. पण त्याला ४७ व्या षटकात क्रिस्टन क्लार्कने बाद केले. हर्षितने २३ चेंडूत २ चौकार आणि १ षटकारासह २९ धावा केल्या. त्याची ही खेळी महत्त्वाची ठरली. तो बाद झाल्याने दुखापतग्रस्त झालेल्या वॉशिंग्टन सुंदरला फलंदाजीला उतरावे लागले. यावेळी त्याने आणि केएल राहुल यांनी अत्यंत संयमाने डाव पुढे नेत आणखी नुकसान होऊ दिले नाही. अखेर ९ चेंडूत ९ धावांची गरज असताना दोन चौकार आणि एक षटकार मारत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. केएल राहुल २१ चेंडूत २९ धावांवर नाबाद राहिला. वॉशिंग्टन सुंदर ७ चेंडूत ७ धावांवर नाबाद राहिला.न्यूझीलंडकडून काईल जेमिसनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. आदित्य आशोक आणि क्रिस्टन क्लार्क यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने ५० षटकात ८ बाद ३०० धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिचेलने ७१ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८४ धावांची खेळी केली. डेव्हॉन कॉनवेने ६७ चेंडूत ५६ धावांची खेळी केली. हेन्री निकोल्सने ६९ चेंडूत ६२ धावांची खेळी केली. याशिवाय केवळ क्रिस्टन क्लार्कने २० धावांचा टप्पा पार केला. त्याने १७ चेंडूत नाबाद २४ धावांची खेळी केली. बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत.भारताकडून मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तसेच कुलदीप यादवने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.