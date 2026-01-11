IND vs NZ, 1st ODI: रोहित शर्माची २६ धावांचीच खेळी, पण दोन सिक्स मारून केला आजपर्यंत कोणालाच न जमलेला पराक्रम

Rohit Sharma Smashes World Record: भारत आणि न्यूझीलंड संघात रविवारी वडोदरामध्ये झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात रोहित शर्माने मोठा पराक्रम केला आहे. हा सामना वडोदरामधील बीसीए स्टेडियमवर झाला. या सामन्यात रोहितने (Rohit Sharma) आक्रमक सुरुवात केली होती. मात्र, त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. परंतु, त्याने एका विक्रमाला गवसणी घातली आहे..IND vs NZ: किंग कोहलीची घौडदौड कायम; रचला आणखी एक विश्वविक्रम; सचिन तेंडुलकर, संगकाराला टाकलं मागे.न्यूझीलंडने भारतासमोर (India vs New Zealand) या सामन्यात ३०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून सलामीला आजी-माजी कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा उतरले. दोघांनी आधी संयमी सुरुवात केली. पण नंतर रोहितने आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली होती. त्याने ६ व्या षटकात झाकरी फोक्सविरुद्ध पहिला षटकार मारला. त्यानंतर त्याने सातव्या षटकातही त्याने काईल जेमिसनविरुद्ध आणखी एक षटकार मारला. त्याने जेमिसनविरुद्ध मारलेला षटकार विक्रमी ठरला..रोहितचा हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ६५० वा षटकार ठरला (Most Sixes). त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६५० षटकार मारणारा तो जगातील पहिला आणि एकमेव खेळाडू ठरला. विशेष म्हणजे आत्तापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये रोहितव्यतिरिक्त कोणालाही ६०० षटकारांचाही टप्पा पार करता आलेला नाही. तो हा टप्पा पार करणारा एकमेव खेळाडू आहे. रोहितचे आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ५०६ सामन्यांतील ५३९ डावात ६५० षटकार झाले आहेत. सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर ५५३ षटकारांसह ख्रिस गेल आहे..सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय षटकार मारणारे खेळाडू६५० षटकार - रोहित शर्मा (५३९ डाव)५५३ षटकार - ख्रिस गेल (५५१ डाव)४७६ षटकार - शाहिद आफ्रिदी (५०८ डाव)३९८ षटकार - ब्रेंडन मॅक्युलम (४७४ डाव)३८७ षटकार - जॉस बटलर (४०१ डाव).IND vs NZ: भारत विरुद्ध न्यूझीलंडच्या पहिल्या वनडेत बांगलादेशी अंपायरची का लागली ड्युटी? समोर आले कारण.रोहित स्वस्तात बाददरम्यान, चांगल्या सुरुवातीनंतरही रोहितला मोठी खेळी करता आली नाही. त्याला ९ व्या षटकात काईल जेमिसनने मायकल ब्रेसवेलच्या हातून झेलबाद केले. रोहितने २९ चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह २६ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर शुभमन गिलने विराट कोहलीसोबत ११८ धावांची भागीदारी केली. पण गिल ७१ चेंडूत ५६ धावा करून बाद झाला. तसेच विराटने श्रेयस अय्यरसोबतही ७७ धावांची भागीदारी केली. विराट शतकाकडे वाटचाल करत होता. पण त्याचं शतक अवघ्या ७ धावांनी हुकलं. त्याने ९१ चेंडूत ८ चौकार आणि १ षटकारासह ९३ धावांची खेळी केली. श्रेयसचंही अर्धशतक एक धावेने हुकले. तो ४९ धावांवर बाद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.