IND vs NZ, 1st ODI: रोहित शर्माची २६ धावांचीच खेळी, पण दोन सिक्स मारून केला आजपर्यंत कोणालाच न जमलेला पराक्रम

Rohit Sharma Sixes World Record: रोहित शर्माने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात दोन षटकारांसह मोठा विक्रम केला आहे. आजपर्यंत असा पराक्रम कोणालाही करता आलेला नाही.
Pranali Kodre
Rohit Sharma Smashes World Record: भारत आणि न्यूझीलंड संघात रविवारी वडोदरामध्ये झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात रोहित शर्माने मोठा पराक्रम केला आहे. हा सामना वडोदरामधील बीसीए स्टेडियमवर झाला.

या सामन्यात रोहितने (Rohit Sharma) आक्रमक सुरुवात केली होती. मात्र, त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. परंतु, त्याने एका विक्रमाला गवसणी घातली आहे.

