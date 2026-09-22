INDW vs SLW Final : 'गोल्डन गर्ल्स'! भारतीय संघाने इतिहास रचला, श्रीलंकेला नमवून जिंकले दुसरे सुवर्णपदक; स्मृती, शफाली, रिचा चमकल्या

Asian Games 202 INDW vs SLW Gold Medal Match: भारतीय महिला संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णमयी कामगिरी केली. महिला क्रिकेटच्या अंतिम सामन्यात हरमनप्रीत कौरच्या संघाने श्रीलंकेवर दणदणीत विजय मिळवला आणि सुवर्णपदक कायम राखले. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिला क्रिकेटमध्ये सलग दोन सुवर्णपदक जिंकणारा भारत हा पाकिस्ताननंतर दुसरा संघ ठरला. स्मृती मानधना, शफाली वर्मा व रिचा घोष यांनी फलंदाजीत चमक दाखवल्यानंतर शफाली व दीप्ती शर्मा यांनी गोलंदाजीत दम दाखवला. ( India retain women’s cricket gold at Asian Games) .INDW vs SLW final women’s cricket gold medal match : स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांच्या विक्रमी ९९ धावांच्या भागीदारीनंतर रिचा घोषने आक्रमक खेळ केला. भारतीय महिला संघाने सुवर्णपदकाच्या सामन्यात ३ बाद २१६ धावांचा डोंगर उभा केला. शफालीने २९ चेंडूंत ४८ धावांची खेळी करताना ३ चौकार व ३ षटकार खेचले आणि स्मृतीसह महिला ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ४००० धावा जोडणाऱ्या पहिल्या जोडीचा मान पटकावला. शफाली-स्मृतीने पहिल्या विकेटसाठी ९९ धावांची भागीदारी केली आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील कोणत्याही विकेटसाठीही ही तिसरी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. स्मृतीने ४५ चेंडूंत ५ चौकार व ७ षटकारांसह ७९ धावा केल्या..INDW vs SLW Final : स्मृती मानधनाची विश्वविक्रमी खेळी! शफाली वर्मासोबत इतिहास घडवला; भारताच्या 'सुवर्ण'पदकाचा पाया भक्कम .आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ११००० धावा करणारी ती पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली. रिचाने २२ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह नाबाद ४९ धावा करून श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना चांगलाच चोप दिला. फलंदाजीत गरजणाऱ्या शफालीने चेंडूनेही कमाल केली आणि तिसऱ्या षटकात श्रीलंकेची ओपनर इमेशा दुलानीला ( ३) यष्टिचीत होण्यास भाग पाडले. त्यानंतर हसिनी परेराला ( ०) बाद करून शफालीने दुसरा धक्का दिला. दीप्ती शर्माने भारताला मोठे यश मिळवून देताना कर्णधार चमारी अट्टापटूला ( २९) माघारी पाठवले..श्रेयांका पाटील व श्री चरणी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेऊन श्रीलंकेचा निम्मा संघ ८.४ षटकांत ४९ धावांत तंबूत पाठवला. दीप्तीने ४ षटकांत ६ धावा देताना ३ विकेट्स घेऊन आपली स्पेल संपवली. शफाली व श्री चरणी यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. श्रेयांकाने तिची दुसरी विकेट घेऊन श्रीलंकेला ६९ धावांवर ऑल आऊट केले आणि भारताला १४७ धावांनी मोठा विजय मिळवून दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.