IND vs AFG: भारताचा अफगाणिस्तानवर इतिहासातील सर्वात मोठा विजय; पदार्पणवीर मानव सुतारसह वॉशिंग्टन सुंदर चमकले

India Beat Afghanistan by an Innings: भारतीय क्रिकेट संघाने मुल्लनपूरला झालेल्या कसोटी सामन्यात अफगाणिस्तानविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवला आहे. सोमवारी (८ जून) सामन्याच्या तिसऱ्याच दिवशी भारताने एक डाव आणि ३०० धावांनी विजय मिळवला. भारतासाठी हा कसोटी इतिहासातील सर्वात मोठा विजय ठरला. तसेच एकूण कसोटी क्रिकेटमधील १० वा सर्वात मोठा विजय आहे. भारताच्या या विजयात अनेकांनी मोलाचा वाटा उचलला. .IND vs AFG: जडेजाच्या जागेवर टीम इंडियात आला अन् पहिल्याच कसोटीच Manav Suthar ने ५९ वर्षे जूना विक्रम मोडला.या सामन्यात तिसऱ्या दिवशी भारतीय संघाने पहिल्याच सत्रात अफगाणिस्तानला पहिल्या डावात १५२ धावांवर रोखत ४१२ धावांची आघाडी घेतल्याने फॉलोऑन दिला होता. त्यानंतर अफगाणिस्तानचा दुसरा डावही तिसरा दिवस संपण्यापूर्वीच ३५.५ षटकात ११२ धावांवर संपला. त्यामुळे भारताने हा सामना डावानेच जिंकला..दुसऱ्या डावात अफगाणिस्तानकडून सदिकुल्लाह अटलने चांगली सुरुवात केली होती. अब्दुल मलिकनेही ४० चेंडू खेळत त्याला साथ दिलेली. पण मलिकला १४ व्या षटकात मोहम्मद सिराजने ८ धावांवर पायचीत केले. त्यानंतर रेहमनुल्ला गुरबाजने साथ दिली. पण त्यालाही कुलदीप यादवने २४ धावांवर बाद केले. त्यानंतर मात्र वॉशिंग्टन सुंदरच्या फिरकीसमोर अफगाणिस्तानची मधली फळी कोलमडली. त्याने रेहमत शाह (१३), कर्णधार हशमतुल्ला शाहदी (५), अझमतुल्ला ओमरझाई (४) यांना माघारी धाडले. त्यानेच सलामीवीर सदिकुल्लाह अटलाही ४२ धावांवर बाद केले. मानव सुतारने अफसर झझाईलाही ८ धावांवर बाद केले, तर कुलदीपने शेवटी नांगेयालिया खरोटे (६) आणि सलीम साफी (०) यांना बाद करत अफगाणिस्तानचा दुसरा डाव संपवला. शरफुद्दीन अश्रफ फलंदाजीला आला नाही.या डावात भारताकडून गोलंदाजी करताना वॉशिंग्टन सुंदरने ४ विकेट्स घेतल्या, तर कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या. मानव सुतारने १ विकेट घेतली..तत्पूर्वी, अफगाणिस्तानचा पहिला डाव ५८.४ षटकात सर्वबाद १५२ धावांवर संपला होता. अफगाणिस्तानकडून रेहमत शाहने १३५ चेंडूत ६० धावांची खेळी करत झुंज दिली. पण बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत. अब्दुल मलिक (१६), सदिकुल्लाह अटल (१७), रेहमनुल्लाह गुरबाज (१२), हशमतुल्ला शाहिदी (२०), अफसर झझाई (३) हे स्वस्तात बाद झाले.भारताकडून या डावात मानव सुतारने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतले. प्रसिद्ध कृष्णाने ३ विकेट्स घेतल्या, तर वॉशिंग्टन सुंदरने १ विकेट घेतली..IND vs AFG: मानव सुथारचा कहर! अफगाणिस्तान १५२ धावांत गारद; भारताने दिला फॉलो-ऑन, विजय आता फक्त औपचारिकता?".या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून कर्णधार शुभमन गिलने १७७ चेंडूत १२६ धावांची खेळी केली. केएल राहुलने १६५ चेंडूत १०० धावांची खेळी केली. याशिवाय साई सुदर्शनने ८१ धावांची खेळी केली, तर रिषभ पंतनेही ८१ धावांची खेळी केली. वॉशिंग्टन सुंदरने नाबाद ५२ धावांची खेळी केली. भारताने सुंदरच्या अर्धशतकानंतर १२७ षटकात ८ बाद ५६४ धावा करत डाव घोषित केला.अफगाणिस्तानकडून सलीम साफीने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या. हशमतुल्ला शाहिदी आणि झियाउर रहमान शरीफी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.