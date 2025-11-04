Cricket

ODI Record: भारतीय वंशाच्या क्रिकेटरचा अमेरिकेसाठी पराक्रम; विराटलाही मागे टाकत वनडेमध्ये रचला विश्वविक्रम

USA’s Milind Kumar Sets World Record for Highest ODI Average: मिलिंद कुमारने अमेरिकेच्या संघाकडून खेळताना वनडे क्रिकेटमध्ये विक्रम केला आहे. त्याने विराट कोहली, शुभमन गिल यांनाही मागे टाकले आहे.
Milind Kumar

Milind Kumar

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतात जन्मलेल्या मिलिंद कुमारने अमेरिकेच्या संघाकडून खेळताना वनडे क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे.

  • संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्धच्या सामन्यात त्याने शतकी खेळी करत १००० धावांचा टप्पा पार केला.

  • तो वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सरासरी असणारा खेळाडू ठरला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
usa
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Cricket Record
UAE
cricket news today
ODI cricket
ODI cricket records
Shubman Gill
World record in cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com