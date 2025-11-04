ODI Record: भारतीय वंशाच्या क्रिकेटरचा अमेरिकेसाठी पराक्रम; विराटलाही मागे टाकत वनडेमध्ये रचला विश्वविक्रम

भारतात जन्मलेल्या मिलिंद कुमारने अमेरिकेच्या संघाकडून खेळताना वनडे क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्धच्या सामन्यात त्याने शतकी खेळी करत १००० धावांचा टप्पा पार केला. तो वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सरासरी असणारा खेळाडू ठरला आहे..भारतात जन्मलेल्या पण अमेरिकेकडून खेळणार्या ३४ वर्षीय क्रिकेटपटू मिलिंद कुमार याने वनडे क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवला आहे. मिलिंद सध्या अफलातून फॉर्ममध्ये आहे. दिल्लीमध्ये जन्मलेल्या आणि दिल्लीकडून खेळणारा मिलिंद काही वर्षांनी अमेरिकेत स्थायिक झाला असून त्याने गेल्याच वर्षी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडून पदार्पणही केले आहे. नुकताच तो आयीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग २ या स्पर्धेत खेळला. या स्पर्धेत त्याने सलग तीन अर्धशतके केल्यानंतर सोमवारी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) विरुद्ध खेळताना शतकी खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्याने दोन मोठे विक्रम केले आहेत..World Record: 'संविधान प्रास्ताविकेचा कोल्हापुरात अनोखा विश्वविक्रम'; दसरा चौक दणाणला, सोळाशे कलाकारांनी वीस भाषांत केले सादरीकरण .या सामन्यात अमेरिकेने २८ धावांवरच ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. मात्र त्यानंतर साईतेज मुक्कमल्ला आणि मिलिंद कुमार यांनी अमेरिकेचा डाव सावरला. फक्त सावरलाच नाही, तर त्यांनी २६४ धावांची नाबाद भागीदारी केली. त्यामुळे अमेरिकेने ५० षटकात ३ बाद २९२ धावांपर्यंत मजल मारली. मुक्कमल्लाने १४९ चेंडूत १० चौकार आणि ३ षटकारांसह १३७ धावा केल्या, तर मिलिंदने १२५ चेंडूत ९८.४० च्या स्ट्राईक रेटने १२३ धावा केल्या, ज्यात ११ चौकार आणि १ षटकाराचा समावेश आहे..त्यानंतर युएईचा संघ फक्त ४९ धावांवर बाद झाला आणि अमेरिकेने तब्बल २४३ धावांनी विजय मिळवला. अमेरिकेकडून ऋषिल उगारकरने ५ विकेट्स घेतल्या, तर सौरभ नेत्रावळकरने ३ विकेट्स घेल्या, शुभम रांजणे आणि मिलिंद कुमार यांनीही प्रत्येकी १ विकेट घेतली..मिलिंदचा विक्रमदरम्यान, मिलिंदने या शतकादरम्यान वनडे कारकिर्दीत १००० धावा पूर्ण केल्या आहेत. त्याने २२ सामन्यांतील २१ डावात फलंदाजी करताना ६७.७३ च्या सरासरीने १०१६ धावा केल्या आहेत, ज्यात त्याने ३ शतके आणि ७ अर्धशतके केली आहेत. तो आता वनडे क्रिकेटमध्ये किमान १००० धावा केलेल्या खेळाडूंमध्ये सर्वाधिक सरासरी असणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने याबाबतीत रायन टेन डोईशेट, विराट कोहली आणि शुभमन गिल यांनाही मागे टाकले आहे. मिलिंद पाठोपाठ सर्वाधिक सरासरी असलेल्या खेळाडूंमध्ये नेदरलँड्सचा माजी क्रिकेटपटू आणि सध्याचा भारताचा सहाय्यक प्रशिक्षक डोईशेट आहे.त्याने ३३ वनडेत ६७ च्या सरासरीने १५४१ धावा केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ विराट असून त्याने ३०५ सामन्यांत ५७.७१ च्या सरासरीने १४२५५ धावा केल्या आहेत. शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर असून त्याने ५८ सामन्यांत ५६.३६ च्या सरासरीने २८१८ धावा केल्या आहेत..T20I World Record: ऑस्ट्रियाच्या क्रिकेटरचा धमाका! सूर्यकुमार अन् रिझवानला मागे टाकत रचला नवा विश्वविक्रम.याशिवाय मिलिंदने २१ डावात १००० धावा पूर्ण केल्याने तो आता वनडेत सर्वात कमी डावात १००० धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये संयुक्तरिक्त्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर पाकिस्तानचा फखर जमान आहे,ज्याने १८ डावात १००० वनडे धावा केल्या होत्या, तर दुसऱ्या क्रमांकावर भारताचा शुभमन गिल आणि पाकिस्तानचा इमाम-उल-हक संयुक्तरित्या आहेत. या दोघांनीही प्रत्येकी १९ वनडे डावात १००० धावा पूर्ण केल्या होत्या. याशिवाय तिसऱ्या क्रमांकावर विव रिचर्ड्स, जोनाथन ट्रॉट, क्विंटन डी कॉक, बाबर आझम, रस्सी वॅन डर द्युसेन, डेव्हिड मलान आणि बेन डकेट आहेत. आता तिसऱ्या क्रमांकावर मिलिंदही आला आहे. या सर्वांनी प्रत्येकी २१ वनडे डावात १००० धावा पूर्ण केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.