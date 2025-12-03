Cricket
IND vs SA 2nd ODI: मॅच सुरू होण्यापूर्वी भारतीय खेळाडूवर ICC ची कारवाई; पहिल्या सामन्यातील 'इशारा' महागात पडला...
ICC Sanctions Indian Bowler Ahead of 2nd Match vs SA : दुसऱ्या वनडेपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा युवा फलंदाज डेवॉल्ड ब्रेविससोबत झालेल्या वादग्रस्त प्रसंगामुळे भारतीय वेगवान गोलंदाजावर ICC ने कारवाई केली आहे.
India vs South Africa: भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला दुसरा वन डे सामना आता काही वेळातच सुरू होईल, परंतु त्याआधी भारतीय गोलंदाजाला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC ) फटकारले आहे. भारताचा गोलंदाज हर्षित राणा ( Harshit Rana) याने पहिल्या वन डे सामन्यात आफ्रिकेचा युवा फलंदाज डेवॉल्ड ब्रेव्हिस याच्यासोबत वाद घातला होता. त्याची दखल घेत आयसीसीने हर्षित राणाला फटकारले आहे.