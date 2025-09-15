Cricket
मोहम्मद सिराजला मिळाला ICC चा मोठा पुरस्कार; म्हणाला, 'हा सन्मान फक्त माझा नाही, तर...'
Mohammed Siraj Wins ICC Men’s Player of the Month: भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला आयसीसीकडून मोठा पुरस्कार मिळाला असून त्याबद्दल त्याने आनंद व्यक्त केला आहे.
Summary
मोहम्मद सिराजने इंग्लंड दौऱ्यातील कसोटी मालिकेत दमदार कामगिरी केली.
त्यानंतर आता सिराजला आयसीसीकडून ऑगस्ट २०२५ महिन्यातील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार मिळाला आहे.
त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे भारताने ५ सामन्यांची मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली.