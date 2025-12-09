India vs South Africa&nbsp;

India vs South Africa 

Sakal

Cricket

IND vs SA: भारतीय गोलंदाजांचा अचूक मारा अन् द. आफ्रिका ७५ धावांच्या आतच गारद! पहिल्या T20I सामन्यात टीम इंडियाचा दणदणीत विजय

India Win 1st T20I against South Africa: भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी२० मालिकेतील पहिल्या सामन्याच दणदणीत विजय मिळवला. भारताचे सर्वच गोलंदाज चमकले. हार्दिक पांड्या विजयाचा नायक ठरला.
Published on
Summary

  • भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात १०१ धावांनी विजय मिळवला.

  • अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.

  • हार्दिक पांड्याने फलंदाजीत ५९ धावांचे योगदान दिले.

