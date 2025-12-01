मोठा दावा : "रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्याशिवाय टीम इंडिया २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकू शकत नाही!"

Kris Srikkanth statement on India’s chances in ODI World Cup 2027: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या वन डे वर्ल्ड कप २०२७ खेळण्यावर बरीच चर्चा रंगली आहे. रोहित व विराट यांचं वय याला कारण असल्याचे म्हटले जात आहे. पण, या दोघांनी काल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या लढतीत केलेल्या खेळीने सर्वांची बोलती बंद केली आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील अखेरच्या वन डेतही ही दोघं चमकली होती. रोहित ३८ व विराट ३७ वर्षांचा आहे आणि ते २०२७ पर्यंत तंदुरुस्ती व फॉर्म कसा राखतील याबाबत संघ व्यवस्थापनाला अजूनही शंका आहे. .पण, रांचीत या दोघांची खेळी पाहिल्यानंतर माजी निवड समिती प्रमुख क्रिश श्रीकांत ( Kris Srikkanth ) यांनी मोठा दावा केला आहे. Ro-Ko शिवाय २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकणे अवघड असल्याचे श्रीकांत यांनी म्हटले आहे. ते पुढे म्हणतात, RO-KO ची जोडी सुसाट आहे. कोलहीने १३५ धावांची अप्रतिम खेळी केली आणि रोहितच्या ५९ धावांच्या साथीने भारताने ३४९ धावा केल्या. भारताने हा सामना १७ धावांनी जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या दोघांनी १३६ धावांची भागीदारी केली आणि ते एकत्र फलंदाजी करताना अजूनही किती धोकादायक आहेत..All Is Not Well: विराट कोहलीने मुद्दाम गौतम गंभीरला Ignore केले; सीनियर खेळाडू विरुद्ध कोच असा सामना, BCCI टेंशनमध्ये Video Viral.रोहित व विराट यांच्या भविष्याच्या चर्चांवर श्रीकांत यांनी त्यांच्याशिवाय भारत २०२७ चा वर्ल्ड कप जिंकू शकत नाही, असा दावा केला. ते म्हणाले, कोहली आणि रोहित हे अव्वल दर्जाची फलंदाजी करत आहेत. त्यांच्याशिवाय २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेची प्लान तुम्ही आखूच शकत नाही. भारतीय संघाला रोहित व विराटची गरज आहे. त्यामुळे त्यांच्या भविष्याबाबत प्रश्न विचारलेच जाता कामा नये..रोहित व विराटच्या भागीदारीने दक्षिण आफ्रिकेचे मानसिक खच्चीकरण केले, असा दावा करून श्रीकांत म्हणाले, रोहित व विराट २० षटकं जरी मैदानावर उभं राहिलं, तरी प्रतिस्पर्धीचे मानसिक खच्चीकरण होईल. पहिल्या वन डेत तेच झाले. रोहित व विराट हे खूप मेहनत घेत आहेत, एकच फॉरमॅट खेळताना अशी सकारात्मक मानसिकता ठेवून खेळणे सोपी गोष्ट नाही. या दोघांनी वर्ल्ड कप २०२७ मधील त्यांची जागा निश्चित केली आहे. त्यांच्याशिवाय जिंकणे शक्य नाही..Virat Kohli : विराट कसोटी क्रिकेटमधील निवृत्ती मागे घेतोय? वाचा किंग कोहली काय म्हणाला, BCCI नेही थेट सांगितलं की....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.