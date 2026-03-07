T20 World Cup: भारतीय संघाने अहमदाबादमधील हॉटेल अन् ड्रेसिंग रुम बदलली, पण का? बॅड लक की आणखी काही?

India Changes Hotel and Dressing Room Before T20 WC Final: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील अखेर आता अंतिम दोन संघ निश्चित झाले आहेत. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रविवारी (८ मार्च) अंतिम सामना रंगणार आहे. या सामन्यानंतर या स्पर्धेचा विजेता संघ मिळणार आहे. यापूर्वी कोणत्याही यजमान देशाने टी२० वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही, तसेच कोणत्याही संघाने लागोपाठ टी२० वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही, त्यामुळे हा इतिहास बदलण्याची संधी गतविजेत्या भारतीय संघाकडे आहे. पण न्यूझीलंड संघही पहिल्या टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) विजयासाठी उत्सुक असेल. .IND vs NZ Final Rule : ... तर भारत-न्यूझीलंड यांना संयुक्त जेतेपद दिले जाणार! T20 World Cup फायनलसाठी ICC चा नियम घ्या जाणून.भारतीय संघाने बदलली ड्रेसिंग रुम अन् हॉटेलदरम्यान, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार भारतीय संघ (Team India) अहमदाबादमध्ये (Ahmedabad) नव्या हॉटेलमध्ये थांबला आहे आणि भारतीय संघाने ड्रेसिंग रुमही बदलली असल्याचे समजत आहे. खरंतर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारतीय संघाला गेल्या काही काळात महत्त्वाच्या सामन्यात पराभवाचा सामना केला होता. भारताने या स्टेडियममध्ये १० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले आहेत. यातील ७ सामन्यांत भारताने विजय मिळवले आहेत, तर ३ पराभव स्वीकारले आहेत. तसेच २०२३ वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातही याच मैदानात भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. याशिवाय टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सुपर -८ सामन्यातही भारताला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध याच मैदानात पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे हे मैदान भारतीय संघासाठी अशुभ असल्याची चर्चा रंगली आहे. अशातच आता भारतीय संघाने ड्रेसिंग रुम बदलल्याने त्याबाबत अधिक चर्चा होत आहे..भारतीय संघाचे सध्याचे संघव्यवस्थापनात काहीप्रमाणात धार्मिक असल्याचे दिसून आले आहेत, त्यामुळे अनेकदा मंदिरांनाही भेट दिल्याचे दिसले आहे. याशिवाय मुंबईत उपांत्य सामन्यापूर्वी चंद्रग्रहणादरम्यान भारतीय संघाने सरावदेखील टाळला होता. याच पार्श्वभूमीवर आता भारतीय संघाने ड्रेसिंग रुम बदलल्याचे म्हटले जात आहे..प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रकार विमल कुमार यांनी न्यूज १८ शी बोलताना भारतीय संघ २०२३ वनडे वर्ल्ड कपदरम्यान ज्या हॉटेलमध्ये थांबला होता, त्या हॉटेलमध्ये यंदा थांबला नसल्याचे आणि ड्रेसिंग रुम बदलल्याचे सांगितले आहे. ते म्हणाले, 'याबात कोणालाही माहिती नाही, पण मी पहिल्यांदाच याबाबत खुलासा करत आहे. अनेक लोकं घाबरत आहेत की अहमदाबाद भारतीय संघासाठी अशुभ मैदान आहे. भारतीय संघाने चंद्रग्रहणावेळीही सराव टाळला होता, ते थोडे धार्मिक आहे.''अहमदाबादमध्ये भारतीय संघा २०२३ वनडे वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यावेळी थांबलेला, त्या हॉटेलमध्ये यंदा थांबलेला नाही. तसेच भारतीय संघ ड्रेसिंग रुम देखील बदलणार आहे. ते पाहुण्या संघाची ड्रेसिंग रुम वापरणार आहेत. अजून एक बदल झाला आहे, पण तो मी जर भारतीय संघ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला, तर सांगेल.'.T20 World Cup 2026: सर्वाधिक धावा, सर्वाधिक विकेट्स कोणाच्या नावावर? अव्वल ३मध्ये भारतीय बॅटर नाही, गोलंदाजांत एक गडी.कुठे रहायचं हा आयसीसीचा निर्णयलक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की हॉटेल बदलण्याचा निर्णय हा कोणत्याही शुभ-अशुभाचा विचारांनी नाही, तर आयसीसीच्या नियमामुळे घेतला गेल्याचे समजत आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयसीसीच्या प्रोटोकॉलनुसार स्पर्धेत अंतिम सामन्यात पोहणाचणारा पहिला संघ ITC Narmada हॉटेलमध्ये थांबतो. २०२३ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघ याच हॉटेलमध्ये थांबला होता. पण अंतिम सामन्यात पोहचणारा दुसरा संघ तेज स्कायलाईन या हॉटेलमध्ये थांबतो.त्यामुळे हॉटेल बदल आयसीसीच्या नियमानुसार झाला आहे. पण अद्याप ड्रेसिंग रुम बदलाबाबत मात्र अधिकृत माहिती मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.