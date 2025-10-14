IND vs WI 2nd Test Live: भारतीय संघाने जिंकली कसोटी मालिका! गौतम गंभीरला विजयाची भेट दिली, आता मिशन ऑस्ट्रेलिया...

भारतीय संघाने दुसरी कसोटी ७ विकेट्सने जिंकून मालिका २-० ने खिशात घातली.मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या वाढदिवशी इंडियाने मालिकाविजयाची खास भेट दिली. भारताने १२१ धावांचे लक्ष्य सहज पार करत मालिका विजय निश्चित केला..India vs West Indies 2nd Test Marathi Updates : मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir Birthday) याला वाढदिवसाला टीम इंडियाने मालिका विजयाची भेट दिली. पहिल्या कसोटीत डावाने पराभूत होणाऱ्या वेस्ट इंडिजने दिल्लीत टीम इंडियाला कडवी टक्कर दिली. फॉलोऑन स्वीकारावा लागल्यानंतरही त्यांनी भारतासमोर आव्हान उभे केले आणि कसोटी पाचव्या दिवसापर्यंत खेचली. यजमानानांनी ७ विकेट्स राखून दुसऱ्या कसोटीसह मालिका २-० अशी खिशात घातली..भारताने पहिला डाव ५ बाद ५१८ धावांवर घोषित केला. यशस्वी जैस्वाल ( १७५) व शुभमन गिल ( नाबाद १२९) यांची शतकं ही पहिल्या डावात खास ठरली. त्यानंतर कुलदीप यादव ( ५ ) व रवींद्र जडेजा ( ३) यांच्या फिरकीने कमाल करताना विंडीजचा पहिला डाव २४८ धावांवर गुंडाळला. भारताने पहिल्या डावात २७० धावांची आघाडी घेतली आणि विंडीजकडून कडवी टक्कर पाहायला मिळाली..IND vs WI, 2nd Test: विंडीजच्या शतकवीराची विकेट रवींद्र जडेजासाठी विक्रमी! हरभजन सिंगला मागे टाकत भारतात केला 'हा' पराक्रम.जॉन कॅम्बेल ( ११५) व शे होप ( १०३) यांनी शतक झळकावताना तिसऱ्या विकेटसाठी विक्रमी १७७ धावा जोडल्या. कॅम्बेलचे हे पहिले कसोटी शतक ठरले, तर शे होपने ८ वर्षानंतर तिहेरी आकडा गाठला. या दोघांच्या योगदानानंतर विंडीजचा डाव गटांगळ्या खाताना दिसला. पण, जेडन सिल्स व जस्टीन ग्रिव्ह्स यांनी दहाव्या विकेटसाठी ७९ धावांची लढाऊ भागिदारी करून भारतासमोर १२१ धावांचे लक्ष्य ठेवले..चौथ्या दिवशी मॅच संपवण्याच्या प्रयत्नात यशस्वीने ( ८) दुसऱ्याच षटकात विकेट गमावली. त्यानंतर लोकेश राहुल व साई सुदर्शन ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १६२ चेंडूंत ७९ धावांची भागीदारी केली. साई ३९ धावांवर झेलबाद झाला. रॉस्टन चेसच्या गोलंदाजीवर शे होपने स्लीपमध्ये अफलातून झेल घेतला. कर्णधार शुभमन गिलने ( १३) आक्रमक फटकेबाजी करून मॅच लंच ब्रेकच्या आधी संपवण्याचा प्रयत्न केला. भारताने ७ विकेट्स राखून ही मॅच जिंकली आणि मालिका २-० अशी खिशात घातली. KL Rahul ५८ धावांवर नाबाद राहिला..IND vs WI 2nd Test Live: यशस्वी जैस्वाल 'हे' काय केलंस? बिचाऱ्या पोरी आशेनं आल्या होत्या अन् तू... Mystry Girls Reaction .ऑस्ट्रेलिया दौरा...भारताच्या कसोटी संघातील प्रमुख खेळाडू आता १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना होणार आहे. भारताचा संघ त्या दौऱ्यावर ३ वन डे व ५ ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या दौऱ्यावर गिल टीम इंडियाच्या वन डे संघाचे प्रथमच नेतृत्व करताना दिसणार आहे. रोहित शर्माकडून ही जबाबदारी आता २५ वर्षीय फलंदाजाच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.