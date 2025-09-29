Cricket

Asia Cup 2025: अजिंक्य ‘तिलक’; पाकिस्तानला धूळ चारत भारताची ‘विजयादशमी’

Tilak Varma: भारतीय क्रिकेट संघाने पाकिस्तानवर पाच विकेट राखून ऐतिहासिक विजय मिळवत आशियाई करंडक २०२५ चे जेतेपद पटकावले. फिरकीपटूंच्या भेदक माऱ्यानंतर तिलक वर्माच्या दमदार खेळीने भारताला जेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले.
Asia Cup 2025

Asia Cup 2025

sakal

सुनंदन लेले
Updated on

दुबई : भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी पाकिस्तानला पाच विकेट राखून धूळ चारत आशियाई करंडकाच्या जेतेपदावर रुबाबात मोहर उमटवली. कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती या फिरकीपटूंनी पाकिस्तानला १४६ धावांवर रोखल्यानंतर संजू सॅमसन (२४ धावा) याच्यासह तिलक वर्मा (नाबाद ६९ धावा) व शिवम दुबे (३३ धावा) या जोडीने संघ अडचणीत असताना भारताला संकटातून बाहेर काढले आणि विजेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले.

Loading content, please wait...
Cricket
kuldeep yadav
Axar Patel
India vs Pakistan
Tilak Varma
Asia Cup 2025
Suryakumar Yadav comeback

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com