Asia Cup 2025: अजिंक्य ‘तिलक’; पाकिस्तानला धूळ चारत भारताची ‘विजयादशमी’

दुबई : भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी पाकिस्तानला पाच विकेट राखून धूळ चारत आशियाई करंडकाच्या जेतेपदावर रुबाबात मोहर उमटवली. कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती या फिरकीपटूंनी पाकिस्तानला १४६ धावांवर रोखल्यानंतर संजू सॅमसन (२४ धावा) याच्यासह तिलक वर्मा (नाबाद ६९ धावा) व शिवम दुबे (३३ धावा) या जोडीने संघ अडचणीत असताना भारताला संकटातून बाहेर काढले आणि विजेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले..भारतीय संघाने नवरात्रीच्या पर्वात आशियाई करंडकाच्या यंदाच्या स्पर्धेचे जेतेपद पटकावत 'विजयादशमी' साजरी केली. रोहित शर्माच्या नेतृत्वात २०२४ मध्ये टी-२० विश्वकरंडक पटकावल्यानंतर आता सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने आशियाई करंडकाचे अजिंक्यपद पटकावले, ही बाब कौतुकास्पद आहे..पराभवाविना अजिंक्यपदभारतीय क्रिकेट संघाने आशियाई करंडक एकही लढत न गमावता जिंकला. सूर्यकुमार यादवच्या संघाने साखळी फेरीमध्ये तीन लढतींमध्ये प्रतिस्पर्धी संघाला पराभूत केले. त्यानंतर सुपर फोर फेरीमध्ये तीन विजयांना गवसणी घातली. अखेर जेतेपदाच्या लढतीत पाकिस्तानवर विजय साकारला..४१ वर्षांमध्ये पहिल्यांदाचभारत-पाकिस्तान हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आशियाई करंडकाच्या अंतिम फेरीमध्ये पहिल्यांदाच एकमेकांसमोर उभे ठाकले. ४१ वर्षांच्या कालावधीत असे प्रथमच घडले. भारतीय संघाने पाकिस्तानवर वर्चस्व गाजवून मैदानातील लढाईत एकतर्फी बाजी मारली..Pakistan Cricket in Trouble: पाकिस्तानला 'नाटक' महागात पडणार, ICC ने पाठवला ई मेल! PCB ने स्पर्धेचे अनेक नियम मोडले, आता... .तीन वेळा पाकिस्तानला लोळवलेभारतीय संघाने आशियाई करंडकात यंदा पाकिस्तानी संघाला तीन वेळा नमवले. साखळी फेरीच्या लढतीत सात विकेट राखून पराभूत केल्यानंतर सुपर फोर लढतीत सहा विकेट राखून त्यांना पराभूत करण्यात टीम इंडियाला यश लाभले. शेवटी अजिंक्यपदाच्या लढतीत भारतीय संघाने पाच विकेट राखून विजय संपादन केला..