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Team India Update : गौतम गंभीरच्या टीममध्ये दोन गट पडणार; IND vs NZ कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय संघात महत्त्वाच्या हालचाली... नेमकं काय घडलं?

India coaching staff split after third ODI against New Zealand: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेनंतर भारतीय संघाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये महत्त्वाची हालचाल होणार आहे. आगामी दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेची तयारी सुरू करण्यासाठी भारतीय प्रशिक्षकांची दोन गटांत विभागणी केली जाणार आहे
India vs New Zealand Test series coaching staff update

India Coaching Staff To Split Into Two Groups Ahead Of New Zealand Test Series; What's The Plan?

esakal

Swadesh Ghanekar
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India vs New Zealand Test series coaching staff update: ट्वेंटी-२० मालिका जिंकल्यानंतर भारतीय संघाने वन डे मालिकेतही २-० अशी आघाडी घेतली आहे आणि मंगळवारी हॅमिल्टन येथे होणारा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याचा शुभमन गिल अँड टीमचा निर्धार आहे. तिसऱ्या वन डे सामन्यानंतर भारताच्या संघात बदल पाहायला मिळणार आहे. कारण, शुभमन गिलसह काही खेळाडू कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी जाणार आहेत आणि त्यामुळे संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करणार आहे. पण, हा बदल केवळ खेळाडूंपुरता नसेल तर गौतम गंभीरच्या ( Gautam Gambhir ) सपोर्ट स्टाफमध्येही बदल पाहायला मिळणार आहे. तिसऱ्या वन डेनंतर सपोर्ट स्टाफमध्ये दोन गट पाडले जाणार आहेत.

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