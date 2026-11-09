India vs New Zealand Test series coaching staff update: ट्वेंटी-२० मालिका जिंकल्यानंतर भारतीय संघाने वन डे मालिकेतही २-० अशी आघाडी घेतली आहे आणि मंगळवारी हॅमिल्टन येथे होणारा सामना जिंकून मालिका खिशात घालण्याचा शुभमन गिल अँड टीमचा निर्धार आहे. तिसऱ्या वन डे सामन्यानंतर भारताच्या संघात बदल पाहायला मिळणार आहे. कारण, शुभमन गिलसह काही खेळाडू कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी जाणार आहेत आणि त्यामुळे संघाचे नेतृत्व श्रेयस अय्यर करणार आहे. पण, हा बदल केवळ खेळाडूंपुरता नसेल तर गौतम गंभीरच्या ( Gautam Gambhir ) सपोर्ट स्टाफमध्येही बदल पाहायला मिळणार आहे. तिसऱ्या वन डेनंतर सपोर्ट स्टाफमध्ये दोन गट पाडले जाणार आहेत..मंगळवारी हॅमिल्टन येथे न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या सामन्यानंतर भारताचा प्रशिक्षक गट विभागला जाणार आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक साईराज बहुतुले मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी वन डे संघासोबत माउंट माउंगानुईला जातील, तर फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक आणि वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्न मॉर्केल वेलिंग्टनमधील मालिकापूर्व शिबिरात कसोटी संघात सामील होतील. पहिला कसोटी सामना तिथे खेळवला जाणार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd ODI : मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव IN? तिसऱ्या वन डेत भारताच्या Playing XI मध्ये होणार का बदल? गौतम गंभीरचे डावपेच."योजनेत अजूनही बदल होऊ शकतो, पण माझ्या माहितीनुसार, अर्थातच गौतमला इथेच राहावे लागेल. वन डे वर्ल्ड कप २०२७ येत आहे, त्यामुळे ते वन डे संघासोबतच राहणार आहे आणि कदाचित साईराजही इथेच राहील. मी, मॉर्न आणि इतर काही कर्मचारी वेलिंग्टनला जाऊ. गौतम अंतिम निर्णय घेईल. त्यात बदल होऊ शकतो, पण बहुधा असेच होईल," असे कोटक यांनी सोमवारी हॅमिल्टन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले..कोटक यांनी असेही सांगितले की, "भारताच्या वन डे संघातील तीन वेगवान गोलंदाज, गुरनूर ब्रार, औकिब नबी आणि अर्शदीप सिंग, हे कसोटी संघाला नेट गोलंदाज आणि राखीव खेळाडू म्हणून मदत करण्यासाठी न्यूझीलंडमध्येच थांबतील. ११ फेब्रुवारीला फलंदाज शुभमन गिल, केएल राहुल, वेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज आणि कुलदीप यादव यांच्यासोबत वेलिंग्टनसाठी रवाना होतील. हे सर्व खेळाडू कसोटी संघाचा भाग आहेत आणि माउंट माउंगानुई येथे होणारे उर्वरीत दोन वन डे सामने खेळणार नाहीत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.