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INDW vs AUSW Live: भारतीय संघाचे T20 World Cup मधून पॅकअप! ऑस्ट्रेलियाचा दणदणीत विजय अन् दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीत... हरमनप्रीत कौरच्या संघाला अपयश

Australia beat India in INDW vs AUSW live match: आयसीसी महिला ट्वेंटी-२० विश्वचषक २०२६ मधील ग्रुप १ च्या निर्णायक सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारतावर मोठा विजय मिळवत हरमनप्रीत कौरच्या संघाचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आणले. या पराभवामुळे भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचू शकला नाही आणि साखळी फेरीतच त्यांचा प्रवास थांबला.
Australia beat India in INDW vs AUSW live match

Australia beat India in INDW vs AUSW live match

Swadesh Ghanekar
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India Women suffer heavy defeat against Australia Women : ऑस्ट्रेलियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ग्रुप १ मधील शेवटच्या साखळी सामन्यात टीम इंडियावर दणदणीत विजयाची नोंद केली. या पराभवामुळे हरमनप्रीत कौरच्या संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचता आले नाही आणि दक्षिण आफ्रिका अंतिम चारमध्ये पोहोचली. भारतीय संघाचा प्रवास साखळी फेरीतच संपुष्टात आला.

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