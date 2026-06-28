INDW vs AUSW Live: भारतीय संघाचे T20 World Cup मधून पॅकअप! ऑस्ट्रेलियाचा दणदणीत विजय अन् दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीत... हरमनप्रीत कौरच्या संघाला अपयश

India Women suffer heavy defeat against Australia Women : ऑस्ट्रेलियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ग्रुप १ मधील शेवटच्या साखळी सामन्यात टीम इंडियावर दणदणीत विजयाची नोंद केली. या पराभवामुळे हरमनप्रीत कौरच्या संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचता आले नाही आणि दक्षिण आफ्रिका अंतिम चारमध्ये पोहोचली. भारतीय संघाचा प्रवास साखळी फेरीतच संपुष्टात आला. .भारतीय महिला संघाने करो वा मरो सामन्यात ऑस्ट्रेलियासमोर १७१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. स्मृती मानधना व शफाली वर्मा यांनी पहिल्या विकेटसाठी ६६ धावा जोडल्या, ज्या ट्वेंटी-२०तील ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सलामीच्या सर्वोत्तम ठरल्या शफाली ३४ धावांवर बाद झाल्यानंतर स्मृती ३८ धावांवर रन आऊट होऊन माघारी परतली. पण, जेमिमा रॉड्रिग्ज व कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांनी डाव सावरला आणि चांगली फटकेबाजी केली. जेमिमा ३४ धावांवर रिटायर्ड आऊट झाली,तर हरमनप्रीतिने २७ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५६ धावा चोपल्या..भारताने ४ बाद १७० धावा उभ्या केल्या, ज्या वर्ल्ड कपमधील ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सर्वोत्तम ठरल्या. यापूर्वी २०१८ मध्ये भारताने ८ बाद १६७ धावा केल्या होत्या. हरमनप्रीतचे हे अर्धशतक ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील भारतासाठी सर्वात वेगवान अर्धशतक आहे, तिने २०२४ मध्ये दुबई येथे श्रीलंका-महिलांविरुद्ध केलेल्या २७ चेंडूंच्या कामगिरीला मागे टाकले आहे. लक्ष्याचा पाठलाग करायला उतरेल्या ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्याच चेंडूवर धक्का बसला. रेणुका सिंग ठाकूरने दुसऱ्या षटकात जॉर्जिया व्हॉलला ( ४) पायचीत केले. पण, पहिल्या षटकात रेणुकाने ११ धावा दिल्या. .क्रांती गौडच्या दुसऱ्या षटकात ऑसी फलंदाजांनी १२ धावा चोपल्या, परंतु रेणुका व शफाली वर्मा यांनी तिसऱ्या व चौथ्या षटकात प्रत्येकी १ धाव देऊन ऑसींवर दडपण निर्माण केले. बेथ मूनी व फोएब लिचफिल्ड यांच्यावर दडपण जाणवत होते आणि त्यांच्याकडून चुकीच्या फटक्याची भारतीय वाट पाहत होते. मात्र, दोघींनी व्याजासकट वसूली केली आणि रेणुका व शफलीच्या पुढील षटकांत प्रत्येकी १२ धावा चोपल्या. ऑस्ट्रेलियाने पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ४९ धावा उभ्या केल्या. ५० धावांची ही भागीदारी सातव्या षटकात श्री चरणीने तोडली..लिचफिल्ड २४ धावांवर स्मृतीच्या हाती झेल देऊन परतली. दीप्ती शर्माने तिच्या दुसऱ्या षटकात मूनीची (२२) विकेट मिळवून ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का दिला. अॅशली गार्डनर व एलिसे पेरी या अनुभवी जोडीने भारतीय फिरकीपटूंचा चांगलाच समाचार घेताना सामना जवळपास एकतर्फी केला. दक्षिण आफ्रिकेचा संघही हा सामना पाहण्यासाठी लॉर्ड्सवर आला होता, कारण त्यांच्या उपांत्य फेरीच्या मार्गात भारत, हाच अडथळा होता.पेरी व गार्डनर यांनी ५९ चेंडूंत १०० धावांची भागीदारी केली. पेरी ३८ चेंडूंत ८ चौकारांसह ५६ धावांवर बाद झाली, परंतु त्यांनी सामना आणून दिला होता. गार्डनर २९ चेंडूंत ५३ धावांवर नाबाद राहिली आणि ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्स राखून मॅच जिंकली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.