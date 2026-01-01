India Cricket Matches in 2026: टी२० वर्ल्ड कप ते इंग्लंड, न्यूझीलंडचे दौरे... भारतीय संघाचे २०२६ वर्षात कसे आहे संपूर्ण वेळापत्रक?

Team India Schedule for 2026: २०२५ वर्ष संपून आता नव्या वर्षाची सुरुवात झाली आहे. २०२५ हे वर्ष भारतीय क्रिकेटसाठी खास ठरले. भारतीय पुरुष संघाने या वर्षात चॅम्पियन्स ट्रॉफी, आशिया कप अशा मोठ्या स्पर्धाही जिकंल्या. आता नव्या वर्षात भारतीय संघासमोर टी२० मधील विश्वविजेतेपद राखण्याचे आव्हान आहे. याशिवाय कसोटी क्रिकेटमध्ये वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवण्याचे आव्हान असेल. कारण २०२५ वर्ष कसोटी क्रिकेटमध्ये तरी भारतीय संघासाठी खास ठरलं नाही. मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका गमावावी लागली. .Sports Tournament in 2026: क्रिकेट ते फुटबॉल वर्ल्ड कप... २०२६ मध्ये क्रीडा स्पर्धांची सर्वात मोठी पर्वणी; 'या' तारखा नोट करून ठेवा.भारताने २०२५ वर्षात १० कसोटी सामने खेळले, यातील ४ सामने जिंकले, तर ५ सामने पराभूत झाले. एक सामना अनिर्णित राहिला. वनडेमध्ये भारताने १४ सामन्यांमध्ये ११ सामने जिंकले, तर केवळ तीन सामने गमावले. टी२० क्रिकेटमध्ये भारताने २१ सामन्यांपैकी १५ सामने जिंकले. आता २०२६ मध्येही भारताला तिन्ही क्रिकेट प्रकारातील महत्त्वाच्या स्पर्धा खेळायच्या आहेत. हे वर्षही भारतीय पुरुष संघासाठी बरंच व्यस्त असणार आहे. वर्षाच्या सुरुवातीलाच न्यूझीलंडचा सामना करायचा आहे. त्यानंतर टी२० वर्ल्ड कप ही महत्त्वाची स्पर्धा असून आयपीएलही असणार आहे. याशिवाय भारताला इंग्लंड, श्रीलंका आणि न्यूझीलंडचे दौरेही करायचे आहेत. याचवर्षी आशियाई क्रीडा स्पर्धाही आहेत. दरम्यान, २०२६ मधील भारताचे वेळापत्रक कसे असेल, यावर एक नजर टाकू..न्यूझीलंडचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका११ जानेवारी - पहिला वनडे सामना, वडोदरा (वेळ - दु. १.३० वाजता)१४ जानेवारी - दुसरा वनडे सामना, राजकोट (वेळ - दु. १.३० वाजता)१८ जानेवारी - तिसरा वनडे सामना, इंदूर (वेळ - दु. १.३० वाजता)टी२० मालिका२१ जानेवारी - पहिला टी२० सामना, नागपूर (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२३ जानेवारी - दुसरा टी२० सामना, रायपूर (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२५ जानेवारी - तिसरा टी२० सामना, गुवाहाटी (वेळ - संध्या. ७. वाजता)२८ जानेवारी - चौथा टी२० सामना, विशाखापट्टणम (वेळ - संध्या. ७. वाजता)३१ जानेवारी - पाचवा टी२० सामना, तिरुअनंतपुरम (वेळ - संध्या. ७. वाजता)टी२० वर्ल्ड कप २०२६७ फेब्रुवारी ते ८ मार्चभारताचे साखळी फेरीचे वेळापत्रक७ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध अमेरिका, वानखेडे स्टेडियम, मुंबई१२ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नामिबाया, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली१५ फेब्रुवारी २०२६ - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो१८ फेब्रवारी २०२६ - भारत विरुद्ध नेदरलँड्स, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.आयपीएल२६ मार्च ते ३१ मेअफगाणिस्तानचा भारत दौराजून २०२६ - एक कसोटी आणि ३ वनडे (तारीख अद्याप जाहीर नाही)भारताचा इंग्लंड दौराटी२० मालिका१ जुलै - पहिला सामना, बँक्स होम्स रिव्हरसाइड, डरहम४ जुलै - दुसरा सामना, ओल्ड ट्रॅफर्ड, मँचेस्टर७ जुलै - तिसरा सामना, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहॅम९ जुलै - चौथा सामना, भारत, सीट युनिक स्टेडियम, ब्रिस्टल११ जुलै - पाचवा सामना - युटिलिटा बाउल, साउथहॅम्प्टनवन डे मालिका१४ जुलै - पहिला सामना, एजबॅस्टन, बर्मिंगहॅम१६ जुलै - दुसरा सामना, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ१९ जुलै - तिसरा सामना, लॉर्ड्स, लंडन.Women Sportsperson 2025: भारतीय महिला खेळाडूंनी गाजवले वर्ष, असा केला महिलाशक्तीचा जागर.भारताचा श्रीलंका दौरादोन कसोटी सामने - ऑगस्ट २०२६ (अद्याप तारीख जाहीर झालेली नाही)आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेट सामने १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान होतील.भारताचा न्यूझीलंड दौरादोन कसोटी, तीन वनडे आणि ५ टी२० सामने - ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ (तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही)श्रीलंकेचा भारत दौरातीन वनडे आणि तीन टी२० - डिसेंबर २०२६ (तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.