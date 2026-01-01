Sports Tournament in 2026: क्रिकेट ते फुटबॉल वर्ल्ड कप... २०२६ मध्ये क्रीडा स्पर्धांची सर्वात मोठी पर्वणी; 'या' तारखा नोट करून ठेवा

2026 Major Sports Calendar: भारतातील क्रीडाप्रेमींना या वर्षी चक्क दोन विश्वकरंडकाचा नजराणा अनुभवायला मिळणार आहे. पुरुषांचा टी-२० विश्वकरंडक फेब्रुवारी ते मार्च या कालावधीत भारत व श्रीलंका येथे पार पडणार आहे. या स्पर्धेचे गतविजेते भारत असल्यामुळे या स्पर्धेमधून अजिंक्यपद राखण्याचा प्रयत्न टीम इंडिया करताना दिसणार आहे.भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने २०२५ मध्ये एकदिवसीय विश्वकरंडकाच्या जेतेपदावर मोहर उमटवत ऐतिहासिक कामगिरी केली. आता २०२६मधील इंग्लंडमध्ये होत असलेल्या टी-२० विश्वकरंडकात पुन्हा आपला ठसा उमटवण्यासाठी भारतीय महिला सज्ज झाल्या आहेत..Women Sportsperson 2025: भारतीय महिला खेळाडूंनी गाजवले वर्ष, असा केला महिलाशक्तीचा जागर.लियोनेल मेस्सीच्या अर्जेंटिना संघाने २०२२मध्ये कतार येथे झालेल्या फुटबॉल विश्वकरंडकात जेता होण्याचा मान संपादन केला होता. आता २०२६ मधील कॅनडा, अमेरिका व मेक्सिको येथे होत असलेल्या विश्वकरंडकात जेतेपद आपल्याकडे कायम राखण्यासाठी हा संघ प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसेल.यंदाच्या वर्षामध्ये (२०२६) आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वात प्रतिष्ठेच्या क्रीडा स्पर्धांचा धमाका पाहायला मिळणार आहे. क्रिकेट, फुटबॉल व हॉकी या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या खेळांचे विश्वकरंडक हे २०२६ या एकाच वर्षी खेळविण्यात येणार आहेत. याशिवाय जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा धडाकाही पाहायला मिळणार आहे. एकूणच काय जगभरातील क्रिकेटप्रेमींसाठी २०२६ हे वर्ष उत्साह वाढविणारे अन् आनंद देणारे ठरणार आहे..मेस्सी अन् रोनाल्डोची अखेरची स्पर्धाअर्जेंटिनाचा दिग्गज खेळाडू लियोनेल मेस्सी व पोर्तुगालचा महान खेळाडू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो हे दोनही फुटबॉलपटू २०२६मधील विश्वकरंडकात खेळण्याचे संकेत आहेत. ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने एक हजार गोल करण्याचा ध्यास बाळगला असल्यामुळे तो विश्वकरंडकात खेळणार हे निश्चित आहे. लियोनेल मेस्सीकडून अद्याप अधिकृतपणे सांगण्यात आले नसले तरी तो खेळेल, असा विश्वास चाहत्यांना आहे.हॉकीत जेतेपदाचा दुष्काळ संपवणार?भारतीय पुरुष हॉकी संघाने १९७५मध्ये एकमेव विश्वकरंडक पटकावला आहे. त्यानंतर आता ५० वर्षे उलटून गेल्यानंतरही भारतीय संघाला जेतेपदाला गवसणी घालता आलेली नाही. आता हा जेतेपदाचा दुष्काळ संपवण्याचे आव्हान भारतीय हॉकी संघासमोर असणार आहे. भारतीय हॉकी संघ नेदरलँड्स व बेल्जियम येथील विश्वकरंडकात कशी कामगिरी करतोय, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे..२०२६ मधील महत्त्वाच्या क्रीडा स्पर्धाक्रिकेट१९ वर्षांखालील विश्वकरंडक (१५ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी)पुरुषांचा टी-२० वर्ल्डकप (७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च) (स्थळ - भारत, श्रीलंका)महिलांचा टी-२० वर्ल्डकप (१२ जून ते ५ जुलै) (स्थळ - इंग्लंड)फुटबॉलफिफा वर्ल्डकप (११ जून ते १९ जुलै) (स्थळ : कॅनडा, मेक्सिको, कॅनडा)हॉकीविश्वकरंडक १४ ते ३० ऑगस्ट (स्थळ : बेल्जियम, नेदरलँड्स)आशियाई क्रीडा स्पर्धा१९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर (स्थळ : एची, नागोया, जपान)टेनिसऑस्ट्रेलियन ग्रँडस्लॅम : १८ जानेवारीफ्रेंच ओपन ग्रँडस्लॅम : २४ मेविम्बल्डन ग्रँडस्लॅम : २९ जूनअमेरिकन ग्रँडस्लॅम : ३१ ऑगस्ट.Most ODI Runs in 2025: ज्यांच्या निवृत्तीसाठी देव पाण्यात ठेवले, त्या विराट कोहली, रोहित शर्माने वर्ष गाजवले; भन्नाट आकडेवारी .भारतातील इतर महत्त्वाच्या स्पर्धाजानेवारीबंगळूर ओपन (टेनिस)महिला प्रीमियर लीग (क्रिकेट)मुंबई मॅरेथॉन (ॲथलेटिक्स)फेब्रुवारीआशियाई चॅम्पियनशिप (नेमबाजी)शूटिंग लीग ऑफ इंडिया (नेमबाजी)मार्चआयपीएल (क्रिकेट)बुद्धिबळाची कँडिडेट (आव्हानवीर) स्पर्धा.यातील विजेता विश्वविजेत्या भारताच्या डी. गुकेशचा प्रतिस्पर्धी असेल.एप्रिलआशियाई चॅम्पियनशिप (वेटलिफ्टिंग)ऑगस्टजागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा (बॅडमिंटन)जागतिक काँटिनेंटल सिल्व्हर लेव्हल स्पर्धा (ॲथलेटिक्स).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.