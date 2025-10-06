Cricket

Yashasvi Jaiswal: मला एक दिवस कॅप्टन व्हायचंय! जैस्वालची 'मन की बात'; शुभमन गिलसमोर उभा राहिला स्पर्धक

Yashasvi Jaiswal Sets Sights on Captaincy: यशस्वी जैस्वालने कर्णधार होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे भविष्यात शुभमन गिलच्या नेतृत्वाला आव्हान तो देऊ शकतो.
Yashasvi Jaiswal - Shubman Gill

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • युवा खेळाडू यशस्वी जैस्वालने कर्णधार होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले आहे.

  • त्याने फिटनेस आणि कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित केले असून, भविष्यात नेतृत्व करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

  • ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील वनडेसंघात जैस्वालची निवड झाली आहे.

