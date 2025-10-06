Yashasvi Jaiswal: मला एक दिवस कॅप्टन व्हायचंय! जैस्वालची 'मन की बात'; शुभमन गिलसमोर उभा राहिला स्पर्धक

युवा खेळाडू यशस्वी जैस्वालने कर्णधार होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले आहे. त्याने फिटनेस आणि कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित केले असून, भविष्यात नेतृत्व करण्याची तयारी दर्शवली आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील वनडेसंघात जैस्वालची निवड झाली आहे..भारतीय क्रिकेट संघात सध्या अनेक बदल होताना दिसत आहे. गेल्या ४ महिन्यात तर मोठे नेतृत्वबदलही झाले आहेत. कसोटी आणि वनडे संघाचे कर्णधारपद शुभमन गिलकडे आहे, तर गिल टी२० संघाचा उपकर्णधारही आहे. अशात आता आणखी एक युवा खेळाडू कर्णधार होण्यासाठी तयारी करत आहे. २३ वर्षीय यशस्वी जैस्वालचे एक दिवस कर्णधार होण्याचे लक्ष्य आहे. जैस्वालची नुकतीच १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे. जैस्वाल भारताच्या कसोटी संघातील नियमित खेळाडू असून वनडे आणि टी२० संघात भक्कम स्थान निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे..IND vs ENG 5th Test: Yashasvi Jaiswal-केएल राहुलने दौरा गाजवला! ७० वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला अन् नोंदवले ५ मोठे पराक्रम.नुकतेच त्याने राज शमानीच्या पॉडकास्टमध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी त्याने विविध विषयांवर भाष्य केले. त्याने सांगितले की सध्या लक्ष त्याच्या फिटनेसवर केंद्रित आहे. तो म्हणाला, 'सध्या माझे लक्ष फिटनेसवर आहे. मी माझ्या शरीराबद्दल अधिक जाणून घेत आहे. मला वाटते वेळेनुसार तंदुरुस्त राहणं आणि कौशल्यांवर मेहनत घेत राहणं महत्त्वाचे आहे.'.जैस्वालने सांगितले की त्याला फक्त खेळाडू म्हणून स्वत:मध्ये सुधारणा करायच्या नाहीत, तर बाकीच्यांना मार्गदर्शन करू शकेल, इतके सक्षम व्हायचे आहे. तो म्हणाला, 'प्रत्येक दिवशी मला स्वत:वर काम करायचे आहे, ज्यामुळे मी स्वत:ला एक चांगला नेता म्हणून घडवू शकेल. एक दिवस मला कर्णधार बनायचे आहे.'.दरम्यान, जैस्वालने भारतीय संघाचा कर्णधार व्हायचं असं स्पष्टपणे म्हटलं नसले तरी भविष्यात तो देखील भारतीय संघाच्या कर्णधारपदावर दावेदारी ठोकू शकतो. दरम्यान, सध्यातरी बीसीसीआयने गिलकडे किती काळासाठी नेतृत्वाची जबाबदारी दिली आहे, हे स्पष्ट केलेलं नाही. भविष्यात गिलच्या नेतृत्वासाठी जैस्वाल आव्हान निर्माण करू शकतो. दरम्यान, गिल आणि जैस्वाल १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपपासून एकत्र खेळत आहेत. ते दोघेही २०२० मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्डकप विजेत्या भारतीय संघाचा भाग होते आणि दोघांनीही विजयात मोलाचे योगदान दिले होते..IND vs AUS : रोहित शर्मा संघात असेपर्यंत Yashasvi Jaiswal ला संधी मिळणे अवघड! ऑसींविरुद्ध कशी असेल भारताची Playing XI? .जैस्वालने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत २५ कसोटी सामने खेळले असून ६ शतके आणि १२ अर्धशतकांसह २२४५ धावा केल्या आहेत. त्याने एकच वनडे सामना खेळला असून १५ धावा केल्या आहेत. तसेच त्याने २३ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळले असून १ शतकांसह ७२३ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.