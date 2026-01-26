IND vs NZ : भारतीय संघाने इतिहास रचला! पाकिस्तानच्या वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी, इंग्लंडमध्ये 'तो' विक्रम नावावर करण्याची संधी

India vs New Zealand 3-0 T20I series result" : भारतीय संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली सलग ९ ट्वेंटी-२० मालिका जिंकण्याचा पराक्रम काल करून दाखवला. तिसऱ्या सामन्यात भारताने ८ विकेट्स राखून दणदणीत विजय मिळवला आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत ३-० अशी विजयी आघाडी घेतली. भारताचा हा सलग ११ वा ट्वेंटी-२० मालिका विजय ठरला आणि या विक्रमासह त्यांनी पाकिस्तानच्या नावावर असलेल्या वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी केली. सर्फराज अहमद याच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानने २०१६-१८ या कालावाधीत सलग ११ ट्वेंटी-२० मालिका जिंकल्या होत्या. भारताने या विश्वविक्रमाशी काल बरोबरी केली..आयसीसीचे पूर्ण सदस्य असलेल्या संघांमध्ये सलग ११ ट्वेंटी-२० मालिका जिंकणाऱ्या संघांमध्ये आता भारत व पाकिस्तान संयुक्तपणे अव्वल आहेत. पाकिस्ताननंतर या विक्रमात भारतच ( ७ विजय, २०१७-१८) आणि ( ६ विजय, २०१९-२१) होता. आता तर त्यांनी २०२४-२६ या कालावधीत सलग ११ ट्वेंटी-२० मालिका जिंकून पाकिस्तानशी बरोबरी केली आहे..Viral Video : ऐ गुजरने वाली हवा बता…! यशस्वी जैस्वालने गायलं Border मधील गाणं; नेटिझन्स म्हणतात, याला... .या मालिकेनंतर भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील जेतेपद कायम राखण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्यांना भिडणार आहेत. त्यानंतर इंग्लंडमध्ये पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी संघ जाईल. तेथे बाजी मारल्यास सलग १२ ट्वेंटी-२० मालिका विजयांचा विश्वविक्रम भारत नावावर करू शकेल. भारताने २०२२-२६ या कालावधीत मायदेशात सलग १० मालिका जिंकण्याचा विक्रम आधीच नावावर केला आहे. या विक्रमात ऑस्ट्रेलिया ८ मालिका ( २००६-१०) विजयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..दरम्यान, रवी बिश्नोईने काल ११ महिन्यानंतर टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागम करताना १८ धावांत २ बळी घेतले. हार्दिक पांड्यानेही दोन विकेट्स घेतल्या, तर जसप्रीत बुमराहने १७ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. भारतीय गोलंदाजांच्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे न्यूझीलंडला ९ बाद १५३ धावा करता आल्या. त्यांच्याकडून ग्लेन फिलिप्स ( ४८), मार्क चॅपमन ( ३२ ) व मिचेल सँटनर ( २७) हे चांगले खेळले..Updates : तिलक वर्माची न्यूझीलंडविरुद्धच्या उर्वरित दोन सामन्यांतून माघार; T20 World Cup मध्ये नाही खेळणार? वॉशिंग्टन सुंदरही बाहेर...भारताने हे लक्ष्य १० षटकांत ८ विकेट्स राखून पार केले. अभिषेक शर्माने २० चेंडूंत ७ चौकार व ५ षटकारांसह ६८ धावांची नाबाद खेळी केली. इशान किशनही १३ चेंडूंत २८ धावा करून माघारी परतला. सूर्यकुमार यादवने सलग दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक झळकावताना २६ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५७ धावांची नाबाद खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.