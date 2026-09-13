Asia Cup 2026 Final: भारतीय संघ आठव्यांदा चॅम्पियन! फायनलमध्ये श्रीलंकेला पराभूत करत जिंकले विजतेपद

India Become Women's Asia Cup 2026 Champions : भारतीय महिला संघाने विक्रमी आठव्यांदा आशिया कप स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले आहे. महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने श्रीलंका महिला संघाला ७२ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे भारताने पुन्हा विजेतेपद जिंकत ट्रॉफी मायदेशात आणण्यात यश मिळवले आहे. स्मृती मानधना, शफाली वर्मा, श्री चरणी, दीप्ती शर्मा यांनी मोलाचा वाटा उचलला. .Asia Cup Final: स्मृती मानधना - शफली वर्माचे तब्बल तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड! भारताचे श्रीलंकेसमोर भलंमोठं लक्ष्य.अंतिम सामन्यात भारतीय महिला संघाने श्रीलंका महिला संघासमोर विजयासाठी १८४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेला २० षटकात सर्वबाद १११ धावाच करता आल्या. या विजयासह भारतीय संघाने २०२४ मधील पराभवचा वचपा काढला. २०२४ च्या महिला आशिया कपच्या अंतिम सामन्यामध्ये श्रीलंकेने भारताला पराभूत केले होते..अंतिम सामन्यात श्रीलंकेकडून सलामीला फलंदाजीसाठी कर्णधार चामरी अट्टापट्टूसह इमेशा दुलानी उतरली. पण पहिल्याच षटकात दुलानीला ४ धावांवर क्रांती गौडने त्रिफळाचीत केले. पण नंतर अट्टापट्टूला विशमी गुणारत्नेने चांगली साथ दिली. या दोघींनी ५८ धावांची भागीदारी केली. त्यांची धोकादायक ठरणारी भागीदारी १० व्या षटकात दीप्ती शर्माने तोडली. तिच्या गोलंदाजीवर आधी अट्टापट्टूला रिचा घोषने ३६ धावांवर यष्टीचीत केले. त्यानंतर याच षटकात दीप्तीने विशमी गुणारत्नेलाही २० धावांवर त्रिफळाचीत करत श्रीलंकेला दुहेरी धक्का दिला..WOMEN'S ASIA CUP 2026: फायनलआधी टीम इंडियाची फिल्डिंग ठरतेय डोकेदुखी! ४ झेल सुटले, दीप्ती शर्माने सांगितलं ‘या’ सामन्यात चूक होणार नाही.श्रीलंकेची हुकमी एक्का ठरलेली हर्षिता समरविक्रमा संयमी खेळत होती, तिला निलाक्षिका सिल्वा साथ देत होती. पण हर्षिताला श्री चरणीने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत ९ धावांवर माघारी धाडले. त्यामुळे श्रीलंका बॅकफूटवर गेले. १६ व्या षटकात श्री चरणीने आणखी दोन धक्के श्रीलंकेला दिले. तिने कविशा दिलहारीला ७ धावांवर आणि निलक्षिका सिल्वाला २२ धावांवर बाद केले. १७ व्या षचकात हसिनी परेराला शफाली वर्माने १ धावेवर बाद केले, तर १८ व्या षटकात सुगंधिता कुमारीलाही श्री चरणीने १ धावेवर बाद केले, तर मिताली आयोध्याला प्रेमा रावतने शुन्यावर बाद केले. डावाच्या अखेरच्या चेंडूवर दीप्ती शर्माने कौशानी नुथ्यांगनाला ९ धावांवर त्रिफळाचीत करत श्रीलंकेचा डाव संपवला आणि भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाले.भारताकडून श्री चरणीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. दीप्ती शर्माने ३ विकेट्स घेतल्या. क्रांती गौड, शफाली वर्मा आणि प्रेमा रावत यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून शफाली वर्माने ६८ धावांची खेळी केली, तर स्मृती मानधनाने ५९ धावांची खेळी केली. स्मृती आणि शफाली यांनी १२९ धावांची विक्रमी भागीदारीही केली. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही.कर्णधार हरमनप्रीत कौर (१४), रिचा घोष (१७) आणि दीप्ती शर्मा (५) स्वस्तात बाद झाल्या. शेवटी गुलानल कमालिनी हिने ५ चेंडूत १५ धावांची नाबाद खेळी केली. भारताने २० षटकात ५ बाद १८३ धावा केल्या.श्रीलंकेकडून गोलंदाजी करताना मिताली आयोध्या, चमारी अट्टापट्टू आणि चामुंडी प्रबोडा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.