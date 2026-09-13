Asia Cup Final: स्मृती मानधना - शफली वर्माचे तब्बल तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड! भारताचे श्रीलंकेसमोर भलंमोठं लक्ष्य

Women's Asia Cup Final 2026, India vs Sri Lanka: महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेत भारत आणि श्रीलंका संघात दुबईमध्ये अंतिम सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारताच्या सलामी जोडी स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा (Shafali Verma & Smriti Mandhana) यांनी कमालीचा खेळ करताना इतिहास घडवला आहे. त्यांनी विश्वविक्रमी शतकी भागीदारी केली आहे. त्यांच्या या शतकी भागीदारीमुळे भारताने श्रीलंका महिला संघासमोर विजयासाठी १८३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे महिला आशिया कपच्या अंतिम सामन्यातील सर्वात मोठे लक्ष्य आहे. .Asia Cup Final, Playing XI: भारताने श्रीलंकेविरुद्ध जिंकला टॉस! ट्रॉफी वादाच्या पार्श्वभूमीवर मोहसिन नक्वींच्या उपस्थितीबाबत सस्पेन्स.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी आक्रमक सुरुवात केली. एकिकडून शफाली वादळी खेळ करत होती, तिला स्मृतीची भक्कम साथ मिळत होती. शफालीने २४ चेंडूतच तिचे अर्धशतक पूर्ण केले. त्यामुळे ती महिला टी२० आशिया कप स्पर्धेत सर्वात कमी चेंडूत अर्धशतक करणारी फलंदाज ठरली. तिने स्मृती मानधनाचा विक्रम मागे टाकला. मानधनाने २०२२ मध्ये झालेल्या आशिया कपमध्ये श्रीलंकेविरुद्धच २५ चेंडूत अर्धशतक केले होते..दरम्यान, शफालीपाठोपाठ स्मृती मानधनानेही अर्धशतक पूर्ण केले. या दोघींनी मिळून टी२० क्रिकेटमधील भारतासाठी त्यांची ६ व्यांदा शतकी भागीदारी केली. अखेर १३ व्या षटकात शफालीला चामुंडी प्रबोडाने चामरी अट्टापट्टूच्या हातून बाद केले. शफालीने ३९ चेंडूत ९ चौकार आणि २ षटकारांसह ६८ धावा केल्या. पुढच्याच षटकात स्मृती मानधना ३९ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ५९ धावा करून धावबाद झाली. शफाली आणि स्मृती यांच्यात पहिल्या विकेटसाठी १२९ धावांची भागीदारी केली.त्यानंतर मात्र कर्णधार हरमनप्रीत कौर (१४), रिचा घोष (१७) आणि दीप्ती शर्मा (५) स्वस्तात बाद झाल्या. मात्र अखेरीस गुनालन कमालिनीने केलेल्या आक्रमणामुळे भारताने २० षटकात ५ बाद १८३ धावांपर्यंत मजल मारली. कमालिनी ५ चेंडूत १५ धावांवर नाबाद राहिली. भारती फुलमाली २ धावांवर नाबाद राहिली.श्रीलंकेकडून मिथाली अयोध्या, कर्णधार चामरी अट्टापट्टू आणि चामुंडी प्रबोडा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Team India Live Streaming: सुपर संडे! भारताचे दोन मोठे सामने, Asia Cup Final अन् अफगाणिस्तानविरुद्ध रंगणार टी२०; कुठे पाहाणार?.शफाली - स्मृतीचे विक्रम६ शतकी भागीदाऱ्याशफाली आणि स्मृती यांनी आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ६ व्यांदा शतकी भागीदारी पूर्ण केली. त्यामुळे महिला टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकी भागीदारी करणाऱ्या जोड्यांच्या यादीत शफाली आणि स्मृती यांची जोडी अव्वल क्रमांकावर आली आहे. त्यांनी युएईच्या इशा ओझा आणि तीर्था सतीश यांची बरोबरी केली आहे. इशा आणि तीर्था यांनीही ६ शतकी भागीदाऱ्या केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ सुझी बेट्स आणि सोफी डिवाईन आहे, ज्यांनी ५ वेळा आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये शतकी भागीदारी केल्या आहेत. (Most Century Partnership in Women's T20I)विशेष म्हणजे शफाली आणि स्मृती यांनी आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये भागीदारीत ३९०९ धावा केल्या आहेत. बाकी कोणत्यात जोडीला महिला आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये भागीदारीत ३००० धावाही पार करता आलेल्या नाहीत..सर्वोच्च भागीदारीयाशिवाय महिला टी२० आशिया कप स्पर्धेत कोणत्याही विकेटसाठी सर्वोच्च १२९ धावांची भागीदारी करण्याचा विश्वविक्रमही (Highest Partnership) आता शफाली आणि स्मृतीच्या नावावर झाला आहे. त्यांनी जेमिमाह रोड्रिग्स आणि दीप्ती शर्मा यांच्या विक्रमाला मागे टाकले आहे. जेमिमाह आणि दीप्ती यांनी २०२२ मध्ये युएईविरुद्ध १२८ धावांची भागीदारी केली होती. तसेच दयालन हेमलथा आणि शफाली वर्माने नेपाळविरुद्ध २०२४ मध्ये १२२ धावांची भागीदारी केली होती.तसेच ५ संघांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही महिला टी२० आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातही सर्वोच्च भागीदारी करण्याचा विश्वविक्रम शफाली आणि स्मृतीच्या नावावर झाला आहे. त्यांनी वेस्ट इंडिजच्या हेली मॅथ्यूज आणि स्टेफानी टेलर या जोडीला मागे टाकले आहे. मॅथ्यूज आणि स्टेफानी यांनी कोलकातामध्ये २०१६ च्या टी२० वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात १२० धावांची भागीदारी केली होती. तसेच एलिसा हेली आणि बेथ मुनी या ऑस्ट्रेलियन जोडीने २०२२ टी२० वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात मेलबर्नमध्ये भारताविरुद्ध ११५ धावांची भागीदारी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.