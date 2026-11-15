IND vs NZ 5th ODI: अर्शदीप-सिराजचा धुमाकूळ! भारताचा न्यूझीलंडवर रोमांचक विजय, ७ वर्षांनंतर मायदेशात किवींचा मालिका पराभव

New Zealand vs India 5th ODI: भारतीय क्रिकेट संघाने अखेर न्यूझीलंडची मायदेशातील विजयी घौडदौड रोखली आहे. रविवारी (१५ नोव्हेंबर) भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध पाचव्या वनडे सामन्यात २२ धावांनी विजय मिळवला आणि मालिका ३-१ अशा फरकाने जिंकली. न्यूझीलंड ७ वर्षांनंतर आणि ११ अपराजित मालिकांनंतर मायदेशात वनडे मालिका पराभूत झाले आहेत. भारताच्या या विजयात अर्शदीप सिंग (Arshdeep Singh) आणि मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) यांनी गोलंदाजीतच नाही, तर फलंदाजीतही महत्त्वाचा वाटा उचलला. त्यांनी मिळून ५ विकेट्स घेतल्या, तसेच फलंदाजीवेळी त्यांनी शेवटच्या विकेटसाठी २६ धावांची भागीदारी केली होती, जी महत्त्वाची ठरली. भारताने न्यूझीलंडसमोर २१० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ ४८.१ षटकात १८७ धावांवर सर्वबाद झाला. .IND vs NZ, 5th ODI, Video: अर्शदीप ११ व्या क्रमांकावर आला अन् पहिल्याच बॉलवर षटकार ठोकला; बुमराह-शमीच्या खास क्लबमध्ये सामील.न्यूझीलंडकडून विल यंग आणि टीम सिफर्ट सलामीला फलंदाजीला उतरले होते. त्यांनी सुरुवात चांगली केली, पण त्याचा फायदा त्यांना घेता आला नाही. ६ व्या षटकात सिफर्टला मोहम्मद सिराजने १४ धावांवर बाद केले, त्याचा सोपा झेल यश ठाकूरने घेतला. त्यानंतर यंग आणि निक केली संयमी खेळ करत डाव पुढे नेत होते. त्यांची भागीदारीही चांगली होत होती. पण अर्शदीप सिंगने मोठा धक्का न्यूझीलंडला दिला. त्याने गेल्या सामन्यातील शतकवीर विल यंगला १७ व्या षटकात २२ धावांवर बाद केले. त्याचा अफलातून झेल ऋतुराज गायकवाडने घेतला. .त्यानंतर लेगचच निक केलीलाही २१ व्या षटकात अर्शदीपनेच २४ धावांवर त्रिफळाचीत केले. पुढच्यात षटकात मोहम्मद सिराजने फिन ऍलेनचा मोठा अडथळा त्याला १ धावेवरच त्रिफळाचीत करत दूर केला. तरी डीन फॉक्सक्रॉफ्ट आणि मायकल ब्रेसवेल यांनी जोडी जमली होती. त्यांची भागीदारीही रंगत होती. पण अशावेळी आकीब नबी आणि यश ठाकूर यांनी चांगला स्पेल टाकला. आकिबने ३१ व्या षटकात ब्रेसवेलला १९ धावांवर नमन धीरच्या हातून झेलबाद करत त्यांची भागीदारी तोडली. पुढच्या षटकात यश ठाकूरने स्थिरावलेल्या फॉक्सक्रॉफ्टला ३१ धावांवर त्रिफळाचीत करत भारताच्या आशा उंचावल्या. परंतु, यानंतरही न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटेनर मोठे शॉट्ससाठी प्रयत्न करत होता, त्याला दुसऱ्या बाजूने क्रिस्टियन क्लार्कची साथही मिळत होती..परंतु नमन धीरने सँटेनरला २४ धावांवर बाद करत ब्रेक थ्रु मिळून दिला. पाठोपाठ क्रिस्टियनला अर्शदीप सिंगने १६ धावांवर बाद केले. पण तरी न्यूझीलंडकडून जेकॉब डफी आणि ब्लेअर टिकनर यांनी झुंज दिली. डफी ९ धावा करून ४७ व्या षटकात बाद झाला. त्यानंतर टिकनरला ४९ व्या षटकात अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर ईशान किशनने यष्टीचीत करत न्यूझीलंडचा डाव संपवला.भारताकडून अर्शदीप सिंगने ३ विकेट्स घेतल्या, तर मोहम्मद सिराजने २ विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेलनेही २ विकेट्स घेतल्या. आकिब नबी, यश ठाकूर आणि नमन धीर यांनी प्रत्येकी १ विकेट मिळवली..IND vs NZ 5th ODI, Video: ऋतुराजचा हवेत झेपावत अप्रतिम डायव्हिंग कॅच! अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर विल यंग बाद; भारताचे दमदार कमबॅक.तत्पुर्वी, या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ४२.१ षटकात सर्वबाद २०९ धावा केल्या होत्या. भारताचे रोहित शर्मा (७), विराट कोहली (५), ऋतुराज गायकवाड (१८) लवकर बाद झाल्यानंतर ईशान किशन आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी ४६ धावा करत डाव सावरला. नमन धीरनेही २२ धावांची झुंज दिली. अखेरीस मोहम्मद सिराज आणि अर्शदीप सिंग यांनी आक्रमक शॉट्स खेळल्याने भारताने २०० धावांचा टप्पा ओलांडला. सिराज आणि अर्शदीप यांनी २६ धावांची भागीदारी शेवटच्या विकेटसाठी केली होती. सिराज १४ धावांवर आणि अर्शदीप १४ धावांवर नाबाद राहिले.न्यूझीलंडकडून जेकॉब डफी आणि कर्णधार मिचेल सँटेनर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. मॅथ्यू फिशर याने २ विकेट्स घेतल्या. ब्लेअर टिकनर आणि मायकल ब्रेसवेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.