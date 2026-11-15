IND vs NZ, 5th ODI, Video: अर्शदीप ११ व्या क्रमांकावर आला अन् पहिल्याच बॉलवर षटकार ठोकला; बुमराह-शमीच्या खास क्लबमध्ये सामील

New Zealand vs India, 5th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात पाचवा वनडे सामना रविवारी होत असून या सामन्यात अर्शदीप सिंगने (Arshdeep Singh) खास विक्रम केला आहे. या सामन्यात भारताचे प्रमुख फलंदाज स्वस्तात बाद झाले होते, पण नंतर ईशान किशन आणि अक्षर पटेल यांनी डाव सावरला. शेवटी मोहम्मद सिराज आणि अर्शदीप सिंगने आक्रमक फटके मारल्यामुळे भारताने २०० धावांचा टप्पा पार करत न्यूझीलंडसमोर २१० धावांचे लक्ष्य ठेवले. .IND vs NZ 5th ODI Live: रोहित शर्मापाठोपाठ विराट कोहलीही स्वस्तात बाद; पॉवरप्लेमध्येच भारताने गमावल्या ३ विकेट्स .या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना सुरुवातीलाच रोहित शर्मा (७), विराट कोहली (५) आणि ऋतुराज गायकवाड (१८) यांच्या विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतर ईशान किशन आणि अक्षर पटेल यांनी अर्धशतकी भागीदारी केली. पण अक्षर ४६ धावांवर बाद झाला. यानंतर नमन धीर (२२), आकिब नबी (५), यश ठाकूर (०) हे देखील स्वस्तात बाद झाले. दुसऱ्या बाजूने खेळणारा ईशानही ४१ व्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर ४६ धावांवर बाद झाला, त्याला जेकॉब डफीने बाद केले. त्यामुळे भारताची अवस्था ९ बाद १८३ धावा अशी झाली होती..पण, यावेळी ११ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या अर्शदीप सिंगने ४१ व्या षटकाच्या चौथ्याच चेंडूवर डफीविरुद्ध षटकार खेचला. हा अर्शदीपचा पहिलाच चेंडू होता. त्यामुळे अर्शदीपने खास विक्रम केला आहे. वनडेत भारताकडून ११ व्या क्रमांकावर उतरून पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारणारा तो तिसराच खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी २००० साली नैरोबीमध्ये वेंकटेश प्रसाद यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या इया हार्वी यांच्याविरुद्ध पहिलाच चेंडू खेळताना षटकार मारलेला, तर जसप्रीत बुमराहने मोहालीत २०१९ साी ऑस्ट्रेलियाच्या पॅट कमिन्सविरुद्ध पहिलाच चेंडू खेळताना षटकार मारला होता..अर्शदीपने ४१ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवरही षटकार मारला. त्यानंतर मात्र तो डफीच्या गोलंदाजीवरच ४३ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर १४ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. पण वनडेत ११ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत २ षटकार मारणारा तो तिसराच भारतीय आहे. यापूर्वी वेंकटेश प्रसाद आणि मोहम्मद शमी यांनी असा कारनामा केला आहे. वेंकटेश प्रसाद यांनी १९९६ मध्ये टोरंटो येथे पाकिस्तानविरुद्ध २ षटकार मारले होते, तर मोहम्मद शमीने श्रीलंकेविरुद्ध २०१४ मध्ये फकुल्ला येथे झालेल्या वनडेत २ षटकार मारले होते..IND vs NZ 5th ODI: सुरुवातीला पडझड, मग ईशान-अक्षरची फाईटबॅक अन् सिराज-अर्शदीपच्या आक्रमक फिनिशिंगमुळे भारताच्या २०० धावा पार.अर्शदीप बाद झाल्याने भारताचा डावही २०९ धावांवर संपला. न्यूझीलंडकडून जेकॉब डफी आणि कर्णधार मिचेल सँटेनर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर मॅथ्यु फिशरने २ विकेट्स घेतल्या आणि ब्लेअर टिकनर व मायकल ब्रेसवेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.