भारतीय संघाने वर्ल्ड कप जिंकला, शाहिद आफ्रिदीचा सूर बदलला; आता म्हणतो, भारतच दावेदार होता, संजू सॅमसन....

Shahid Afridi Lauds Team India After T20 World Cup Win : पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी याने भारतीय संघाचे कौतुक केले आहे. भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी फायनलमध्ये न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी विजय मिळवला. या संपूर्ण स्पर्धेत भारताला फक्त एक पराभव ( वि. दक्षिण आफ्रिका) पत्करावा लागला. भारताच्या प्रत्येक विजयात संघातील कोणता ना कोणता खेळाडू चमकला. या १५ जणांच्या संघातील कोणताही खेळाडू निवडला असता तरी त्याने संघालाव मिळवून दिला असता, असा दावाही शाहिद आफ्रिदीने केला आहे. भारतीय संघ चॅम्पियन्स सारखाच खेळला आणि त्यामुळेच ते जेतेपदाचे दावेदार ठरले, असेही तो म्हणाला.."वर्ल्ड कप संपला... भारतीय संघ या जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार होता आणि तसंच झालं. त्यांच्याकडे सर्वोत्तम खेळाडूंचा ताफा आहे. प्लेइंग इलेव्हनबाहेर बसलेले खेळाडूही तेवढेच तुल्यबळ होते. आपली राखीव फळी मजबूत असायला हवी, हे मी वारंवार सांगत आलोय. त्यांच्या बाकावर बसलेल्या खेळाडूंपैकी कोणालाही उचलून खेळवलं असतं तरी त्याने मॅचविनिंग खेळी केली असती. ते संपूर्ण स्पर्धेत चॅम्पियन्ससारखेच खेळले," असे आफ्रिदीने त्याच्या X वर पोस्ट लिहिली..BCCI Rewards T20 WC Champions: वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचणाऱ्या भारतीय संघाला १३१ कोटींचं बक्षीस; सूर्याची टीम झाली मालामाल.शाहिद आफ्रिदीने यावेळी संजू सॅमसनचेही तोंडभरून कौतुक केले. संजूने ५ सामन्यांत ३२१ धावा करताना स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार पटकावला. त्याने वेस्ट इंडिज, इंग्लंड आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यांत अनुक्रमे नाबाद ९७, ८९ व ८९ धावांची खेळी केली. वर्ल्ड कप स्पर्धेच उपांत्य फेरी व फायनलमध्ये ५०+ धावांची खेळी करणारा तो आफ्रिदी आणि विराट कोहली यांच्यानंतर तिसरा फलंदाज ठरला.."संजू सॅमसन अविश्वसनीय खेळला... त्याला संधी मिळाली आणि त्याने त्याचं सोनं केलं. त्याची हुशार फटकेबाजी आणि डाव उभा करण्याची कला, उल्लेखनीय होती. अभिषेक शर्मानेही फायनलमध्ध चांगला खेळ केला. इशान किशनच्या योगदानाचेही कौतुक. त्याने पाकिस्तानविरुद्धही असाच खेळ केला होता. जसप्रीत बुमराह हा टीम इंडियाच्या गोलंदाजीचा पाठीचा कणा आहे. तो सर्वोत्तम गोलंदाज आहे," असे आफ्रिदीने म्हटले..