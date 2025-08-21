ICC T20 Rankings: टी-२० आयसीसी क्रमवारीत भारतीयांचेच वर्चस्व; आयसीसी क्रमवारी, अभिषेक, जसप्रीत, हार्दिक पहिल्या स्थानावर

दुबई : आयसीसीच्या टी-२० प्रकारातील क्रमवारीत भारतीय क्रिकेटपटूंचेच वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून येत आहे. टी-२० वर्ल्डकप पटकावणारा भारतीय संघ पहिल्या स्थानावर असून फलंदाजांच्या क्रमवारीत अभिषेक शर्मा, गोलंदाजांच्या क्रमवारीत जसप्रीत बुमरा अन् अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत हार्दिक पंड्या पहिल्या स्थानावर कायम आहेत..ICC ODI Rankings: केशव महाराज झाला नंबर वन बॉलर! पण बुमराहचं नाव झालं गायब? चर्चेला उधाण.भारतीय क्रिकेट संघ टी-२० क्रमवारीत २७१ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर कायम आहे. फलंदाजांच्या क्रमवारीत पहिल्या दोन स्थानांवर भारतीय खेळाडूंचा दबदबा आहे. अभिषेक शर्मा याने ८२९ रेटिंगसह पहिले स्थान कायम ठेवले असून तिलक वर्मा ८०४ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर विराजमान आहे. वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमरा ८८९ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर आहे. अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत हार्दिक पंड्या २५२ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर आहे..भारताच्या कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने आयसीसीच्या एकदिवसीय क्रमवारीतील पहिले स्थान कायम राखले आहे. चॅम्पियन्स करंडक पटकावणारा भारतीय संघही पहिल्या स्थानावर कायम आहे. गोलंदाजी क्रमवारीत मात्र कुलदीप यादव दुसऱ्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर घसरण झाली आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाने चॅम्पियन्स करंडकात जेतेपदावर नाव कोरले होते. त्यानंतर मात्र भारतीय संघाने अद्याप एकही एकदिवसीय सामना खेळलेला नाही. आशियाई करंडकासाठी (टी-२० प्रकार) शुभमन गिल याच्याकडे उपकर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. शुभमन गिल याने एकदिवसीय क्रमवारीतील पहिले स्थान कायम राखले आहे. कसोटी व टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला रोहित शर्मा दुसऱ्या स्थानावर असून विराट कोहली चौथ्या स्थानावर विराजमान आहे. आशियाई करंडकासाठी वगळण्यात आलेला श्रेयस अय्यर आठव्या स्थानावर आहे..ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात ठसा उमटवणारा दक्षिण आफ्रिकेचा फिरकी गोलंदाज केशव महाराज एकदिवसीय क्रमवारीत ६८७ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर पोहोचला आहे. भारताचा फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव याची मात्र तिसऱ्या स्थानी घसरण झाली आहे. त्याला ६५० रेटिंगची कमाई करता आली आहे. गोलंदाजांच्या क्रमवारीत कुलदीप यादव याच्यासह रवींद्र जडेजा ६१६ रेटिंगसह नवव्या स्थानावर आहे. अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत अव्वल दहामध्ये रवींद्र जडेजा वगळता भारताचा एकही खेळाडू नाही. रवींद्र जडेजा दहाव्या स्थानावर आहे..Vinod Kambli ची तब्येत आता कशी आहे, काय सुरू आहेत उपचार? भावाने दिले खरी माहिती.चॅम्पियन्स करंडक विजेता अव्वल स्थानीचॅम्पियन्स करंडक पटकावणाऱ्या भारतीय क्रिकेट संघाने १२४ रेटिंगसह पहिल्या स्थानावर झेप घेतली आहे. न्यूझीलंडचा संघ १०९ रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. पहिल्या दोन क्रमांकामध्ये १५ रेटिंगचा फरक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.