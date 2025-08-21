Cricket

ICC T20 Rankings: टी-२० आयसीसी क्रमवारीत भारतीयांचेच वर्चस्व; आयसीसी क्रमवारी, अभिषेक, जसप्रीत, हार्दिक पहिल्या स्थानावर

Abhishek Sharma: भारतीय क्रिकेटपटूंनी टी-२०, कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये आयसीसी क्रमवारीत ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. अभिषेक शर्मा, बुमराह आणि हार्दिक पंड्या यांनी अव्वल स्थान पटकावत भारताचा दबदबा सिद्ध केला आहे.
Updated on

दुबई : आयसीसीच्या टी-२० प्रकारातील क्रमवारीत भारतीय क्रिकेटपटूंचेच वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून येत आहे. टी-२० वर्ल्डकप पटकावणारा भारतीय संघ पहिल्या स्थानावर असून फलंदाजांच्या क्रमवारीत अभिषेक शर्मा, गोलंदाजांच्या क्रमवारीत जसप्रीत बुमरा अन् अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत हार्दिक पंड्या पहिल्या स्थानावर कायम आहेत.

