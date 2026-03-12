Cricket

Vaibhav Suryavanshi चे टीम इंडियात लवकरच पदार्पण? 'या' स्पर्धेत खेळण्याची संधी मिळण्याची शक्यता; जाणून घ्या डिटेल्स

Vaibhav Sooryavanshi Team India debut news: भारतीय क्रिकेटमध्ये आणखी एका युवा खेळाडूच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. प्रतिभावान फलंदाज वैभव सूर्यवंशी लवकरच भारतीय क्रिकेट संघाकडून पदार्पण करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
VAIBHAV SURYAVANSHI TEAM INDIA DEBUT SOON? YOUNG STAR MAY PLAY ASIAN GAMES

Swadesh Ghanekar
Updated on

Will Vaibhav Suryavanshi play Asian Games for India? १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने अल्प कालावधीत भारतीय क्रिकेटमध्ये आपला एक दबदबा निर्माण केला आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणाऱ्या वैभवने वादळी शतक झळकावून सर्व जगाचे लक्ष वेधले. त्याची आक्रमक अन् निर्भिड फटकेबाजी प्रतिस्पर्ध्यांना हतबल करणारी ठरतेय, अशात वैभवला सीनियर संघात खेळण्याची संधी मिळावी, अशी चर्चा रंगतेय. पण, यावर्षी वैभवचे सीनियर संघात पदार्पण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

