Vaibhav Suryavanshi चे टीम इंडियात लवकरच पदार्पण? 'या' स्पर्धेत खेळण्याची संधी मिळण्याची शक्यता; जाणून घ्या डिटेल्स

Will Vaibhav Suryavanshi play Asian Games for India? १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने अल्प कालावधीत भारतीय क्रिकेटमध्ये आपला एक दबदबा निर्माण केला आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणाऱ्या वैभवने वादळी शतक झळकावून सर्व जगाचे लक्ष वेधले. त्याची आक्रमक अन् निर्भिड फटकेबाजी प्रतिस्पर्ध्यांना हतबल करणारी ठरतेय, अशात वैभवला सीनियर संघात खेळण्याची संधी मिळावी, अशी चर्चा रंगतेय. पण, यावर्षी वैभवचे सीनियर संघात पदार्पण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .वैभवच्या भारतीय सीनियर संघात पदार्पणाच्या मार्गात त्याचे वय आडवे येत होते. आयसीसीच्या नियानुसार १५ वर्षांवरील खेळाडूलाच सीनियर संघाकडून खेळण्याची संधी मिळू शकते. वैभव २७ मार्चला १५ वर्ष पूर्ण करतोय आणि त्यामुळे तो आयसीसीच्या नियमातही फिट बसतोय. भारतीय संघाचे २०२६ मधील वेळापत्रक पाहिल्यास वैभवला ट्वेंटी-२० संघात पदार्पणाची संधी मिळू शकते..Team India Cricket Schedule: २० वन डे, २१ ट्वेंटी-२०, १० कसोटी अन् Asian Games; भारताचे पुढील १२ महिन्यांचे क्रिकेट कॅलेंडर.आयपीएल २०२६ नंतर भारतीय संघाच्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांना सुरुवात होईल. जूनमध्ये अफगाणिस्ताचा संघ तीन वन डे व एक कसोटी खेळण्यासाठी भारतात येणार आहे. त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यावर ५ ट्वेंटी-२० व ३ वन डे सामन्यांची मालिका होणार आहे. क्रिकबजने दिलेल्या वृत्तानुसार इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी भारतीय संघ आयर्लंड दौऱ्यावर तीन ट्वेंटी-२० सामने खेळण्यासाठी जाऊ शकतो. श्रीलंकेनेही भारताला ३ ट्वेंटी-२० सामने खेळण्याची विनंती केली आहे..भारतीय संघ सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात आशियाई स्पर्धेसाठी जपानला जाण्याची शक्यता आहे आणि या स्पर्धेसाठी भारत त्यांच्या राखीव फळीतील संघ पाठवणार आहे. मागच्या आशियाई स्पर्धेतही ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने सुवर्णपदक जिंकले होते. याहीवेळेस ब संघ पाठवला जाईल आणि त्यात वैभव सूर्यवंशीला खेळण्याची संधी मिळू शकते..T20 WC : टीम इंडियाने अहमदाबाद येथे खरंच 'हॉटेल' बदललं होतं का? कर्णधार Suryakumar Yadav म्हणाला, कोणीतरी आम्हाला सांगितलं... .भारतीय संघाचे जास्तीचे ट्वेंटी-२० सामने, म्हणजे युवा खेळाडूंना संधी.. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे आणि आता पुन्हा नव्याने संघबांधणी करण्याचं दडपण नाही. त्यामुळे कमी महत्त्वाच्या ट्वेंटी-२० मालिकांमध्ये संघ व्यवस्थापन युवा खेळाडूंना संधी देण्याची शक्यता आहे. यात वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, आयुष म्हात्रे या खेळाडूंचा समावेश असू शकतो.