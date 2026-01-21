IND vs NZ, 1st T20I: १४ षटकार अन् २१ चौकार... भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध उभारली विक्रमी धावसंख्या! जाणून घ्या कोणते विक्रम रचले

India Smash Record 238/7 vs New Zealand: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर पहिला टी२० सामना झाला. या सामन्यात भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध विक्रमी धावसंख्या उभारली. तसेच या सामन्यात तीन मोठे विक्रमही झाले आहेत. या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यामुळे भारतीय संघ (Team India) प्रथम फलंदाजीला उतरला. भारताने अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि रिंकू सिंग (Rinku Singh) यांच्या आक्रमणामुळे २० षटकात ७ बाद २३७ धावा केल्या. न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० सामन्यात भारताने उभारलेली ही सर्वात मोठी धावसंख्या (Highest T20I totals vs New Zealand) ठरली. .IND vs NZ, 1st T20I: अभिषेक शर्माचे शतकं हुकलं, पण कोणत्याच भारतीयाला न जमलेले विक्रम नावावर; भारताचे न्यूझीलंडसमोर भलेमोठे लक्ष्य.तसेच न्यूझीलंडविरुद्धची एकूण टी२०मधील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी धावसंख्या ठरली. भारताने यापूर्वी २०२३ मध्ये अहमदाबादला झालेल्या टी२० सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध ४ बाद २३४ धावा केल्या होत्या.याशिवाय नागपूरमध्ये टी२० सामन्यात केवळ दुसऱ्यांदाच २०० धावांचा टप्पा पार झाला आहे. यापूर्वी श्रीलंकेने २००९ मध्ये भारताविरुद्ध ५ बाद २१५ धावा केल्या होत्या.न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मधील सर्वोच्च धावसंख्या२४५/५ - ऑस्ट्रेलिया, ऑकलंड, २०१८२४१/३ - इंग्लंड, नेपियर, २०१९२३८/७ - भारत, नागपूर, २०१९२३६/४ - इंग्लंड, ख्राईस्टचर्च, २०२५२३४/४ - भारत, अहमदाबाद, २०२३.सर्वाधिकवेळा २०० धावाभारताने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये डावात २०० हून अधिक धावा करण्याची ही ४४ वी वेळ आहे. त्यामुळे भारतीय संघ आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये सर्वाधिकवेळा डावात २०० धावा पार करणारा संघ आहे. या यादीत भारताच्या आसपासही कोणी नाही. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिका आहे. दक्षिण आफ्रिकेने २७ वेळा टी२० मध्ये २०० धावा पार केल्या आहेत..भारताकडून १४ षटकारबुधवारी झालेल्या सामन्यात भारताने ७ बाद २३८ धावा करताना एकूण १४ षटकार आणि २१ चौकार मारले. भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध एकाच टी२० सामन्यात १४ षटकार मारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी २००९ मध्ये ख्राइस्टचर्च येथे झालेल्या टी२० सामन्यात भारताकडून न्यूझीलंडविरुद्ध १३ षटकार मारण्यात आले होते. तसेच २०१९ मध्ये हेमिल्टनला झालेल्या आणि २०२३ मध्ये अहमदाबादला झालेल्या टी२० सामन्यातही भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध प्रत्येकी १३ षटकार मारले होते..IND vs NZ: ७८५ दिवसांनी कमबॅक करणाऱ्या इशान किशनची चौकारानं सुरूवात, पण स्वस्तात झाला बाद; Video.अभिषेक शर्माची वादळी खेळीदरम्यान, या सामन्यात संजू सॅमसन (१०) आणि इशान किशन (८) लवकर बाद झाले. पण अभिषेक शर्माने तिसऱ्या विकेटसाठी कर्णधार सूर्यकुमार यादवसोबत ९९ धावांची मोठी भागीदारी केली. सूर्यकुमार ३२ धावांवर बाद झाला. हार्दिक पंड्याही २५ धावांवर परतला. मात्र अभिषेकने ३५ चेंडूत ५ चौकार आणि ८ षटकारांसह ८४ धावांची आक्रमक खेळी केली. तसेच रिंकू सिंगनेही २० चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ४४ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.